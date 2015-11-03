Labaro Viola

Notizie Massimo Orlando Fiorentina

Orlando: “La Juve sicuramente vincerà, ma mi aspetto che la Fiorentina vada a Torino e dia fastidio ai bianconeri”

15 maggio 2026 18:54

Orlando: “Vanoli riconfermato? Meglio di no. Se la Fiorentina sbaglia il mercato farà ancora fatica”

21 aprile 2026 13:51

Orlando: “Sarri alla Fiorentina? Lo vedo molto bene sulla panchina Viola, ama giocare una volta a settimana”

17 aprile 2026 19:08

Orlando: "Vanoli ha preso una squadra quasi retrocessa, ha fatto un autentico miracolo con la salvezza"

14 aprile 2026 14:28

"Sono stato attaccato, ma lo ribadisco: perché la Fiorentina non deve confermare Vanoli?"

08 aprile 2026 22:22

Orlando: “Kean può essere decisivo con la Nazionale e la Fiorentina. Solomon si merita la riconferma”

31 marzo 2026 16:57

Orlando: "Vanoli non si tocca, ha fatto molti punti. Prima del suo arrivo la situazione era drammatica"

10 marzo 2026 16:34

Orlando: "Fagioli da quanto è forte sembra che giochi con dei bambini. Lo Jagiellonia? Un incubo"

28 febbraio 2026 15:14

Orlando: “Domani darei spazio a titolari e riserve: la Conference resta un obiettivo”

18 febbraio 2026 11:06

Orlando: "Gosens non è più quello di una volta, lontanissimo da quello dello scorso anno"

03 febbraio 2026 22:46

Orlando duro: "Ranieri deve ringraziare Dio per aver fatto il capitano della Fiorentina per un anno"

23 gennaio 2026 21:44

Orlando: "La Fiorentina nelle ultime gare ha fatto bene, Baldanzi ok ma solo con un ruolo alla Robbiati"

09 gennaio 2026 21:41

Orlando: "Molti giocatori non hanno capito dove siamo. Se Kean è sca**ato va venduto subito"

30 dicembre 2025 15:30

Orlando rivela: "rissa tra i giocatori della Fiorentina a Reggio Emilia. Il Sassuolo ha chiesto i danni"

15 dicembre 2025 17:51

Orlando duro: "Vanoli non ha inciso su niente. Giocatori? Comportamento scandaloso"

09 dicembre 2025 22:45

Orlando duro: "Ferrari è l'ultimo direttore generale di Serie A, ha un ruolo non adatto a lui"

04 dicembre 2025 14:16

Orlando: "Tudor verrà esonerato presto. Alla Juve piace Palladino ma anche Luciano Spalletti"

20 ottobre 2025 17:02

Orlando: "La Fiorentina è impaurita. Pioli deve fare 3 punti nelle prossime tre, altrimenti rischia"

17 ottobre 2025 16:50

Orlando difende Piccoli: "Sente la porta, ha grandi qualità ed è un giocatore molto interessante"

08 ottobre 2025 22:00

Orlando: "Incompatibilità tra Pioli e i giocatori: abbiamo 3 punti e non ne meritiamo di più"

30 settembre 2025 22:43

Orlando preoccupato: "Fiorentina sbilanciata, senza equilibrio. Kean? Segnali di nervosismo"

23 settembre 2025 10:37

Orlando duro: "Tante criticità, anche la condizione fisica: Pioli non ci sta capendo molto"

22 settembre 2025 14:09

Orlando: "Mandragora merita la riconferma. Gli altri centrocampisti non hanno i suoi tempi di inserimento"

24 luglio 2025 17:18

Orlando: "Se Kean dovesse andare in Arabia sarebbe come uscire dal calcio vero"

01 luglio 2025 17:36

Orlando: "Vittoria di carattere della Fiorentina. Comuzzo? L'avrei ceduto, Pongracic gli ha preso il posto"

24 aprile 2025 16:11

Orlando sulla sconfitta della Fiorentina a S.Siro: "Consapevoli di essere una grande squadra"

11 febbraio 2025 23:10

Sentite Orlando: "La Fiorentina cresce ma se a Kean viene il raffreddore gioca Kouamè che non la vede mai"

25 novembre 2024 18:37

Orlando: "La Fiorentina ancora non ha un'idea di gioco. Kean? Farebbe notizia se segnasse 13 gol"

13 settembre 2024 18:15

Orlando su Kean: "Ha iniziato bene e con voglia. Il problema è che non gli arriva un pallone"

26 agosto 2024 18:58

Orlando sicuro: "La Fiorentina venderà Nico in questi giorni. Difficile fare acquisti senza fare cassa"

29 luglio 2024 18:13

Orlando sicuro: "Palladino andrà in difficoltà se la Fiorentina non viene rinforzata"

03 giugno 2024 18:55

Orlando: "Italiano non è accostato alle grandi per la difesa. La Fiorentina ieri prende un gol assurdo"

03 maggio 2024 18:21

Orlando su Italiano: "Come fai a contestarlo? Se va a Bologna sarebbe un passo indietro"

19 aprile 2024 18:16

Orlando dice la sua: "Mai vista partita più brutta di Viktoria Plzen-Fiorentina. Colpa dei cechi che si sono chiusi"

12 aprile 2024 18:57

"Fiorentina voleva tenere ritmi bassi perchè ha altri impegni. Il gioco della Juve di Allegri fa soffrire i tifosi"

08 aprile 2024 18:36

Orlando: "Italiano ha incartato Gasperini. Vista di nuovo una grande Fiorentina con l'Atalanta"

05 aprile 2024 19:01

Orlando: "Firenze in queste situazioni si ricompatta. Con il Milan una festa per chi ha dato tanto alla Fiorentina"

29 marzo 2024 18:22

Orlando su Italiano: "Lo criticano ma è di nuovo in semifinale di Coppa Italia ed ai quarti di Conference"

15 marzo 2024 18:10

Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"

05 gennaio 2024 18:40

Sentite Orlando: "Maldini? Americani lavorano così. Anche alla Fiorentina non vogliono Antognoni"

01 dicembre 2023 19:47

Orlando: "Società sta sbagliando attaccanti da 2 anni. Fiorentina deve fare la partita sennò prende gol"

27 novembre 2023 18:57

Orlando senza mezzi termini: "Se la Fiorentina dovesse perdere con il Bologna sarebbe crisi piena"

10 novembre 2023 18:08

Orlando: "Fiorentina cosa poteva fare di più? Giocando così male la Juve è davanti"

06 novembre 2023 18:37

Orlando: " Beltran è in forma e contro la Juve deve giocare"

03 novembre 2023 19:10

Orlando sicuro: "La scelta di De Laurentiis era Italiano, non so cosa sia successo. Garcia rischioso"

16 giugno 2023 18:22

Sentite Orlando: "Sempre creduto in Cabral. Inter non ha idee, la vedo male con la Fiorentina"

31 marzo 2023 18:45

Orlando: "Fiorentina può arrivare in fondo in Conference: hanno trovato punta affidabile come Cabral"

17 marzo 2023 18:43

Orlando durissimo: "Scandaloso quello che ha fatto Barone. Alla Fiorentina stanno sbagliando acquisti"

21 febbraio 2023 18:36

Orlando: "Fiorentina ha mollato in campionato, testa è alla Conference. Juventus può avere la meglio"

10 febbraio 2023 18:53

Massimo Orlando non ha dubbi: "Nemmeno Batistuta era forte come Vlahovic alla sua età"

25 ottobre 2021 21:51

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