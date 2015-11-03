Notizie Massimo Orlando Fiorentina

Orlando: “La Juve sicuramente vincerà, ma mi aspetto che la Fiorentina vada a Torino e dia fastidio ai bianconeri”
15 maggio 2026 18:54
Orlando: “Vanoli riconfermato? Meglio di no. Se la Fiorentina sbaglia il mercato farà ancora fatica”
21 aprile 2026 13:51
Orlando: “Sarri alla Fiorentina? Lo vedo molto bene sulla panchina Viola, ama giocare una volta a settimana”
17 aprile 2026 19:08
Orlando: "Vanoli ha preso una squadra quasi retrocessa, ha fatto un autentico miracolo con la salvezza"
14 aprile 2026 14:28
"Sono stato attaccato, ma lo ribadisco: perché la Fiorentina non deve confermare Vanoli?"
08 aprile 2026 22:22
Orlando: “Kean può essere decisivo con la Nazionale e la Fiorentina. Solomon si merita la riconferma”
31 marzo 2026 16:57
Orlando: "Vanoli non si tocca, ha fatto molti punti. Prima del suo arrivo la situazione era drammatica"
10 marzo 2026 16:34
Orlando: "Fagioli da quanto è forte sembra che giochi con dei bambini. Lo Jagiellonia? Un incubo"
28 febbraio 2026 15:14
Orlando: “Domani darei spazio a titolari e riserve: la Conference resta un obiettivo”
18 febbraio 2026 11:06
Orlando: "Gosens non è più quello di una volta, lontanissimo da quello dello scorso anno"
03 febbraio 2026 22:46
Orlando duro: "Ranieri deve ringraziare Dio per aver fatto il capitano della Fiorentina per un anno"
23 gennaio 2026 21:44
Orlando: "La Fiorentina nelle ultime gare ha fatto bene, Baldanzi ok ma solo con un ruolo alla Robbiati"
09 gennaio 2026 21:41
Orlando: "Molti giocatori non hanno capito dove siamo. Se Kean è sca**ato va venduto subito"
30 dicembre 2025 15:30
Orlando rivela: "rissa tra i giocatori della Fiorentina a Reggio Emilia. Il Sassuolo ha chiesto i danni"
15 dicembre 2025 17:51
Orlando duro: "Vanoli non ha inciso su niente. Giocatori? Comportamento scandaloso"
09 dicembre 2025 22:45
Orlando duro: "Ferrari è l'ultimo direttore generale di Serie A, ha un ruolo non adatto a lui"
04 dicembre 2025 14:16
Orlando: "Tudor verrà esonerato presto. Alla Juve piace Palladino ma anche Luciano Spalletti"
20 ottobre 2025 17:02
Orlando: "La Fiorentina è impaurita. Pioli deve fare 3 punti nelle prossime tre, altrimenti rischia"
17 ottobre 2025 16:50
Orlando difende Piccoli: "Sente la porta, ha grandi qualità ed è un giocatore molto interessante"
08 ottobre 2025 22:00
Orlando: "Incompatibilità tra Pioli e i giocatori: abbiamo 3 punti e non ne meritiamo di più"
30 settembre 2025 22:43
Orlando preoccupato: "Fiorentina sbilanciata, senza equilibrio. Kean? Segnali di nervosismo"
23 settembre 2025 10:37
Orlando duro: "Tante criticità, anche la condizione fisica: Pioli non ci sta capendo molto"
22 settembre 2025 14:09
Orlando: "Mandragora merita la riconferma. Gli altri centrocampisti non hanno i suoi tempi di inserimento"
24 luglio 2025 17:18
Orlando: "Se Kean dovesse andare in Arabia sarebbe come uscire dal calcio vero"
01 luglio 2025 17:36
Orlando: "Vittoria di carattere della Fiorentina. Comuzzo? L'avrei ceduto, Pongracic gli ha preso il posto"
24 aprile 2025 16:11
Orlando sulla sconfitta della Fiorentina a S.Siro: "Consapevoli di essere una grande squadra"
11 febbraio 2025 23:10
Sentite Orlando: "La Fiorentina cresce ma se a Kean viene il raffreddore gioca Kouamè che non la vede mai"
25 novembre 2024 18:37
Orlando: "La Fiorentina ancora non ha un'idea di gioco. Kean? Farebbe notizia se segnasse 13 gol"
13 settembre 2024 18:15
Orlando su Kean: "Ha iniziato bene e con voglia. Il problema è che non gli arriva un pallone"
26 agosto 2024 18:58
Orlando sicuro: "La Fiorentina venderà Nico in questi giorni. Difficile fare acquisti senza fare cassa"
29 luglio 2024 18:13
Orlando sicuro: "Palladino andrà in difficoltà se la Fiorentina non viene rinforzata"
03 giugno 2024 18:55
Orlando: "Italiano non è accostato alle grandi per la difesa. La Fiorentina ieri prende un gol assurdo"
03 maggio 2024 18:21
Orlando su Italiano: "Come fai a contestarlo? Se va a Bologna sarebbe un passo indietro"
19 aprile 2024 18:16
Orlando dice la sua: "Mai vista partita più brutta di Viktoria Plzen-Fiorentina. Colpa dei cechi che si sono chiusi"
12 aprile 2024 18:57
"Fiorentina voleva tenere ritmi bassi perchè ha altri impegni. Il gioco della Juve di Allegri fa soffrire i tifosi"
08 aprile 2024 18:36
Orlando: "Italiano ha incartato Gasperini. Vista di nuovo una grande Fiorentina con l'Atalanta"
05 aprile 2024 19:01
Orlando: "Firenze in queste situazioni si ricompatta. Con il Milan una festa per chi ha dato tanto alla Fiorentina"
29 marzo 2024 18:22
Orlando su Italiano: "Lo criticano ma è di nuovo in semifinale di Coppa Italia ed ai quarti di Conference"
15 marzo 2024 18:10
Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"
05 gennaio 2024 18:40
Sentite Orlando: "Maldini? Americani lavorano così. Anche alla Fiorentina non vogliono Antognoni"
01 dicembre 2023 19:47
Orlando: "Società sta sbagliando attaccanti da 2 anni. Fiorentina deve fare la partita sennò prende gol"
27 novembre 2023 18:57
Orlando senza mezzi termini: "Se la Fiorentina dovesse perdere con il Bologna sarebbe crisi piena"
10 novembre 2023 18:08
Orlando: "Fiorentina cosa poteva fare di più? Giocando così male la Juve è davanti"
06 novembre 2023 18:37
Orlando: " Beltran è in forma e contro la Juve deve giocare"
03 novembre 2023 19:10
Orlando sicuro: "La scelta di De Laurentiis era Italiano, non so cosa sia successo. Garcia rischioso"
16 giugno 2023 18:22
Sentite Orlando: "Sempre creduto in Cabral. Inter non ha idee, la vedo male con la Fiorentina"
31 marzo 2023 18:45
Orlando: "Fiorentina può arrivare in fondo in Conference: hanno trovato punta affidabile come Cabral"
17 marzo 2023 18:43
Orlando durissimo: "Scandaloso quello che ha fatto Barone. Alla Fiorentina stanno sbagliando acquisti"
21 febbraio 2023 18:36
Orlando: "Fiorentina ha mollato in campionato, testa è alla Conference. Juventus può avere la meglio"
10 febbraio 2023 18:53
Massimo Orlando non ha dubbi: "Nemmeno Batistuta era forte come Vlahovic alla sua età"
25 ottobre 2021 21:51
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