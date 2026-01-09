Orlando: “La Fiorentina nelle ultime gare ha fatto bene, Baldanzi ok ma solo con un ruolo alla Robbiati”

L’ex calciatore della Fiorentina, Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di Lady Radio della situazione leggermente migliorata della Fiorentina reduce da due risultati utili consecutivi contro Cremonese e Lazio.

Sulla salvezza:

“Sarebbe stata una botta grossa da subire se il Genoa avesse vinto contro il Milan. Il Genoa insegna che ci sarà da lottare fino alla fine perché sono squadre solide e ben messe in campo, ma la Fiorentina nelle ultime gare ha fatto bene. Il rientro di Gosens è stato importante, ha già fatto vedere un paio di giocate come una diagonale nel primo tempo e il gol. L’assist di Fagioli di sinistro è alla Pirlo, con i giri contati: dopo tanto patire sembra recuperato ed è superiore a tutti”

Su Baldanzi alla Robbiati e Dragusin:

“Se accetta la situazione sì, perché non gioca alla Roma e verrebbe a fare la panchina qui. Credo che non sia il giocatore che serve alla Fiorentina. Dragusin è un difensore molto forte, ha avuto un infortunio e in Inghilterra non è facile giocare. Al Genoa è sempre stato impeccabile. Sarebbe un valore aggiunto».

Su Vanoli:

“Vanoli non si aspettava un ambiente così devastato e aveva accettato con entusiasmo. Ha la colpa di non aver cambiato modulo prima e di fare delle scelte. Ora sembra aver trovato la quadra, lo dimostrano i cambi fatti nelle ultime gare. I risultati positivi danno serenità”.