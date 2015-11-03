Labaro Viola

Notizie Baldanzi Fiorentina

Nazione: "La Fiorentina ha scelto di non affondare per Baldanzi. Virata su obiettivi più funzionali"

15 gennaio 2026 09:52

Nazione: “Baldanzi pista raffreddata. A strettissimo giro la Fiorentina dovrà prendere una decisione”

14 gennaio 2026 09:10

Di Marzio:"Baldanzi vicino al Genoa di De Rossi, la Fiorentina non ha affondato per il giocatore della Roma"

13 gennaio 2026 21:13

TMW rivela: "Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore"

13 gennaio 2026 15:57

Pedullà: "Harrison non esclude Baldanzi. Su di lui c'è anche il Genoa, De Rossi lo ha chiamato"

13 gennaio 2026 15:52

Nazione: "Baldanzi alla Fiorentina con la formula alla Brescianini. Ma prima Raspadori-Roma"

13 gennaio 2026 09:28

Corriere Fiorentino: "Frenata Fiorentina per Baldanzi. L'idea è trovare un'ala più classica"

13 gennaio 2026 09:18

Corriere dello Sport: "Baldanzi in prestito con diritto che può diventare obbligo a 12-13 milioni"

13 gennaio 2026 09:14

Pedullà rivela: "La Fiorentina continua a lavorare per Baldanzi, aspette le entrate della Roma"

13 gennaio 2026 00:43

Di Gennaro: "Mercato? Baldanzi non è il tipo da salto di qualità. Alla Fiorentina serve un difensore"

12 gennaio 2026 13:43

Corriere dello Sport: "Vanoli vuole impiegare Baldanzi come esterno destro di piede mancino"

12 gennaio 2026 09:51

Corriere Fiorentino: “Oggi assalto finale a Baldanzi. Ipotesi? Prestito con diritto di riscatto”

12 gennaio 2026 09:31

Nazione: “Baldanzi alla Fiorentina in prestito con diritto che può diventare obbligo a 12 milioni. Oggi il summit”

12 gennaio 2026 09:18

Gazzetta svela: “Baldanzi alla Fiorentina? Prestito con diritto o obbligo. C’è anche l’ok del giocatore”

12 gennaio 2026 09:11

Baldanzi si avvicina sempre di più alla Fiorentina, Ceccarini annuncia: "Ormai è a un passo"

11 gennaio 2026 12:11

Nazione: “Fortini alla Roma e Baldanzi ed El-Shaarawy alla Fiorentina? Niccolò non convinto”

11 gennaio 2026 09:32

Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"

10 gennaio 2026 17:57

Pedullà rivela: "Prosegue il pressing Viola per Baldanzi, nuovi contatti anche in mattinata"

10 gennaio 2026 15:21

Nazione: "Baldanzi? Ad inizio settimana incontro Fiorentina-Roma. I viola lo vogliono in prestito"

10 gennaio 2026 10:05

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha già l'ok di Baldanzi. La Roma vuole ancora Fortini"

10 gennaio 2026 09:46

Orlando: "La Fiorentina nelle ultime gare ha fatto bene, Baldanzi ok ma solo con un ruolo alla Robbiati"

09 gennaio 2026 21:41

Chiarugi: "Baldanzi un ottimo giocatore ma non dimentichiamoci di Fazzini che è stato fuori per infortunio"

09 gennaio 2026 17:11

Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”

09 gennaio 2026 17:09

Bocci perplesso: "Non capisco l'interesse per Baldanzi, figuriamoci uno scambio con Gudmundsson"

09 gennaio 2026 16:30

Pedullà: "Baldanzi piace ma c'è la concorrenza di Genoa e Verona. Da lunedì si entrerà nel vivo"

09 gennaio 2026 16:16

Carobbi duro: “Piccoli non è neanche l’ombra di Kean. Baldanzi? Lo aspetto a braccia aperte”

09 gennaio 2026 16:12

Pedullà: "Baldanzi piace moltissimo alla Fiorentina. Se non si trova una soluzione Nzola resta al Pisa"

09 gennaio 2026 15:18

Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"

09 gennaio 2026 13:56

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha il sì di Baldanzi. Prossima settimana incontro con la Roma"

09 gennaio 2026 11:09

Vice Gudmundsson? Corriere Fiorentino: “Il primo nome della lista è Baldanzi della Roma”

09 gennaio 2026 10:02

Il Messaggero: "Asse caldo tra Firenze e Roma: Viola su Baldanzi, la Roma mette gli occhi su Fortini"

08 gennaio 2026 14:35

Pedullà: ”Su Baldanzi oltre al pressing della Fiorentina c’è un forte interesse del Verona”

08 gennaio 2026 13:46

Corriere dello Sport: "Baldanzi nel mirino della Fiorentina. Trattativa aperta con la Roma"

08 gennaio 2026 10:19

Nazione: “Prima qualche cessione poi un altro giocatore offensivo. Da Dominguez a Baldanzi i nomi”

08 gennaio 2026 09:52

Accomando: "La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell'islandese con Baldanzi"

07 gennaio 2026 14:12

Corriere dello Sport: "Baldanzi-Fiorentina possibilità concreta. C'è già l'ok del calciatore"

07 gennaio 2026 10:12

Gazzetta: “La Roma e Baldanzi aprono al trasferimento alla Fiorentina. Formula? Prestito con obbligo”

07 gennaio 2026 09:25

La Fiorentina piomba su Baldanzi. Corriere dello Sport: "Trattativa aperta, lui non si opporrebbe"

06 gennaio 2026 10:34

Gazzetta: “Baldanzi piace alla Fiorentina, la Roma apre al prestito. Ma bisogna aspettare fine mercato”

06 gennaio 2026 09:52

Pedullà: "La Fiorentina pensa a Baldanzi ma la Roma lo cede solo se ha il sostituto. Fazzini vuole restare"

05 gennaio 2026 14:03

Nazione: “La Fiorentina vuole calciatori in cerca di rilancio. Da Baldanzi a Samardzic tutti i nomi”

05 gennaio 2026 09:47

Corriere dello Sport: "Infortunio meno grave del previsto, la Fiorentina può affondare per Baldanzi"

04 gennaio 2026 10:20

Fiorentina su Baldanzi. Nazione: “Mai trovata continuità alla Roma. Potrebbe far comodo nel 4-2-3-1”

04 gennaio 2026 10:00

TMW, la Fiorentina vuole Baldanzi della Roma. Parti al lavoro per trovare una soluzione. Le ultime

03 gennaio 2026 16:17

Beppe Riso: "La Fiorentina voleva Baldanzi a gennaio. Sottil al Milan l'operazione più sofferta"

08 febbraio 2025 13:03

Baldanzi alla Fiorentina? No, il motivo è il cambio procuratore. Poco feeling tra Barone e Beppe Riso

23 febbraio 2024 20:57

Corsi: "La Fiorentina mi ha chiamato per Baldanzi, credo che Barone si sia voluto informare sulla situazione"

16 febbraio 2024 14:49

Corriere Fiorentino svela: “Confusionario inserimento last minute per Baldanzi ma nessun affondo” 

02 febbraio 2024 08:57

Di Marzio rivela: "La Fiorentina ieri ha provato a rilanciare per Baldanzi. Ma è chiusa con la Roma"

31 gennaio 2024 20:26

Baiano: "Belotti non è lo stesso di Torino, avrei preso Baldanzi alla Fiorentina"

31 gennaio 2024 16:52

Sfuma Baldanzi per la Fiorentina, il talento va alla Roma per 15 milioni, è fatta con l'Empoli

31 gennaio 2024 16:36

La Roma supera la Fiorentina su Baldanzi? Pedullà rivela: "Contatti in corso e possibile incontro con l'Empoli"

31 gennaio 2024 12:37

Messaggio dell'Empoli alla Fiorentina, Pedullà rivela: "Per Baldanzi adesso la richiesta è 10 milioni più bonus"

30 gennaio 2024 23:11

Baldanzi resta all'Empoli. Viene respinto anche l'assalto della Roma degli ultimi giorni

30 gennaio 2024 13:36

Calamai annuncia a sorpresa: "Baldanzi andrà alla Juventus, tra due anni sarà in Nazionale"

28 gennaio 2024 11:41

Baldanzi: "Voci di mercato? Non ho fatto scelte. Al resto ci penserà la dirigenza e l'entourage"

27 gennaio 2024 21:45

Pedullà su Baldanzi: "Nessuna trattativa tra Empoli e Roma, il prezzo è più basso, chiedono 15 milioni"

26 gennaio 2024 22:19

Sentite Corsi: "Se dovessero arrivare offerte per Baldanzi le valuteremo con il ragazzo"

26 gennaio 2024 18:09

Il retroscena: "La Fiorentina per Baldanzi aveva offerto 15 milioni più un giocatore". Adesso c'è la Roma

25 gennaio 2024 12:45

La Roma prova ad anticipare tutti per Baldanzi: contatti con l'ex obiettivo della Fiorentina

24 gennaio 2024 18:41

Il Corriere dello Sport spaventa la Fiorentina: la Roma vuole Baldanzi, costa 15 milioni, obiettivo sfumato?

24 gennaio 2024 16:12

Nazione, Baldanzi sempre un obiettivo della Fiorentina, Infantino all’Empoli? Samardzic? Operazione non impossibile

28 dicembre 2023 09:37

Baldanzi si lava le mani: "Io alla Fiorentina? Non lo so personalmente, non dovete chiedere a me"

05 dicembre 2023 11:25

Baldanzi: "Futuro? Devo continuare a lavorare così. Adesso penso solo alla salvezza dell'Empoli"

25 novembre 2023 16:15

Nazione, Castrovilli lontano dalla Fiorentina: ultima chance di rinnovo? Baldanzi sullo sfondo

19 novembre 2023 09:49

Nazione, Baldanzi, la Fiorentina non ha mai mollato la presa ma il suo futuro legato a quello di Castrovilli

19 novembre 2023 09:47

Corriere Fiorentino: “Baldanzi alla Fiorentina a gennaio? Impossibile, più probabile a giugno”

19 novembre 2023 09:38

Baldanzi: "Trattativa con la Fiorentina? Non lo so. Felice di essere rimasto ad Empoli"

16 novembre 2023 18:01

Pastorello rivela: "Era fatta per Baldanzi alla Fiorentina. Poi è saltato Castrovilli al Bournemouth"

15 novembre 2023 23:12

Baldanzi ed il mercato, interviene Corsi: "Lo proteggiamo da discorsi. Tra 1 o 2 anni in una big"

14 novembre 2023 18:41

Corsi: "Baldanzi? Non ne ho parlato con Commisso, Ieri ho fatto i complimenti ai miei ragazzi"

24 ottobre 2023 17:20

Galli: "Cosa ne penso di Baldanzi e quando si è visto lo splendido lavoro di Italiano"

23 ottobre 2023 18:16

Gazzetta: “Baldanzi non verrà rischiato stasera dal 1', partirà dalla panchina”

23 ottobre 2023 09:43

Corsi: "Alla Fiorentina piace Baldanzi ma non ci siamo mai messi seduti. Lui forte come Di Natale"

22 ottobre 2023 13:03

Da Empoli: "Baldanzi non si allena ma dovrebbe comunque essere a disposizione contro la Fiorentina"

20 ottobre 2023 23:24

Nazione, la Fiorentina vuole comprare Baldanzi subito, viola vogliono evitare un Vicario bis

20 ottobre 2023 10:41

Baldanzi in forte dubbio per la Fiorentina, problema alla caviglia. Oggi non si è allenato con l'Empoli

19 ottobre 2023 18:16

Corriere Fiorentino: “Baldanzi-Fiorentina saltato causa Castrovilli. In estate il prezzo può salire oltre 20mln”

19 ottobre 2023 09:25

Baldanzi voleva venire alla Fiorentina? Non proprio: "Su di me dette delle falsità, sto bene all'Empoli"

18 ottobre 2023 11:03

Condò: "Se la cessione di Castrovilli si fosse concretizzata, alla Fiorentina sarebbe arrivato Baldanzi"

17 ottobre 2023 20:55

Baldanzi si fa male in Nazionale e costretto al cambio. Empoli in ansia, è in dubbio per la Fiorentina

17 ottobre 2023 19:36

Baldanzi cambia agente: lascia Pastorello e si affida a Riso. Il mercato dietro la scelta?

10 ottobre 2023 18:30

Italiano presente al Castellani per Empoli-Udinese: occhi su Baldanzi o studio degli avversari?

06 ottobre 2023 18:59

Ceccarini: “In estate la Fiorentina era pronta ad andare su Baldanzi. Ma è rimasto Castrovilli”

01 ottobre 2023 17:40

Agente Baldanzi conferma: "Fiorentina club che si è avvicinato di più a lui. Abbiamo fatto dei discorsi"

05 settembre 2023 19:44

Baldanzi: "Nessuna chiamata. Tanti giocatori dell'Empoli sono andati in top club, spero di essere il prossimo"

05 settembre 2023 17:54

Ds Empoli conferma: "Per Baldanzi c'è stato qualcosa. Deciso di non trattare dopo addio di Parisi e Vicario"

04 settembre 2023 18:04

Tuttosport: "L'Empoli ha detto no ad un'offerta da 15 milioni della Fiorentina per Baldanzi"

03 settembre 2023 12:59

Nazione: “Baldanzi-Fiorentina? L’operazione non è saltata ma soltanto rimandata. Può arrivare nel 2024”

28 agosto 2023 09:06

Pedullà: "Sabiri non va all'Empoli. Baldanzi piace, ma pista fredda. Fiorentina non vuole vendere Kouamè"

25 agosto 2023 16:18

Nessuna possibilità per Sabiri all'Empoli. Su Baldanzi la Fiorentina considera il suo prezzo troppo alto

24 agosto 2023 11:52

Baldanzi vuole la Fiorentina, l'Empoli lo valuta 25 milioni e lo cede anche per 17 milioni più bonus

23 agosto 2023 21:58

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina non molla Baldanzi, un nuovo Castrovilli, un vice Bonaventura”

21 agosto 2023 09:18

Nazione, la Fiorentina insiste per Baldanzi, l’idea di viola di lasciarlo ad Empoli un anno in prestito piace agli azzurri

19 agosto 2023 08:51

Nazione, Baldanzi-Fiorentina? Idea offerta soldi più bonus e un anno lasciato ad Empoli

18 agosto 2023 07:56

Pedullà annuncia: "Fiorentina su Baldanzi, prezzo di 20 milioni potrebbe essere abbassato da contropartita"

17 agosto 2023 15:03

Nazione: "L'Empoli non fa sconti per Baldanzi, la Fiorentina lo vuole, milioni ma anche contropartite"

17 agosto 2023 09:40

Da Empoli: "Posizione di Baldanzi solida ma la Fiorentina potrebbe offrire 15 milioni più bonus"

12 agosto 2023 13:47

Zanetti: "Baldanzi? Il mercato mi rende spettatore, non posso decidere. Ma spero rimanga"

11 agosto 2023 16:14

Corsi rivela: "Non c'è nulla di concreto per Baldanzi alla Fiorentina. Parisi viola? Chiusa in due giorni"

10 agosto 2023 20:18

Archivio

Esplora l'archivio di Baldanzi

Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 6
Sett. 8 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 25 Sett. 15 Sett. 8 Sett. 4
Sett. 41