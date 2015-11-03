Notizie Baldanzi Fiorentina

Nazione: "La Fiorentina ha scelto di non affondare per Baldanzi. Virata su obiettivi più funzionali"
15 gennaio 2026 09:52
Nazione: “Baldanzi pista raffreddata. A strettissimo giro la Fiorentina dovrà prendere una decisione”
14 gennaio 2026 09:10
Di Marzio:"Baldanzi vicino al Genoa di De Rossi, la Fiorentina non ha affondato per il giocatore della Roma"
13 gennaio 2026 21:13
TMW rivela: "Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore"
13 gennaio 2026 15:57
Pedullà: "Harrison non esclude Baldanzi. Su di lui c'è anche il Genoa, De Rossi lo ha chiamato"
13 gennaio 2026 15:52
Nazione: "Baldanzi alla Fiorentina con la formula alla Brescianini. Ma prima Raspadori-Roma"
13 gennaio 2026 09:28
Corriere Fiorentino: "Frenata Fiorentina per Baldanzi. L'idea è trovare un'ala più classica"
13 gennaio 2026 09:18
Corriere dello Sport: "Baldanzi in prestito con diritto che può diventare obbligo a 12-13 milioni"
13 gennaio 2026 09:14
Pedullà rivela: "La Fiorentina continua a lavorare per Baldanzi, aspette le entrate della Roma"
13 gennaio 2026 00:43
Di Gennaro: "Mercato? Baldanzi non è il tipo da salto di qualità. Alla Fiorentina serve un difensore"
12 gennaio 2026 13:43
Corriere dello Sport: "Vanoli vuole impiegare Baldanzi come esterno destro di piede mancino"
12 gennaio 2026 09:51
Corriere Fiorentino: “Oggi assalto finale a Baldanzi. Ipotesi? Prestito con diritto di riscatto”
12 gennaio 2026 09:31
Nazione: “Baldanzi alla Fiorentina in prestito con diritto che può diventare obbligo a 12 milioni. Oggi il summit”
12 gennaio 2026 09:18
Gazzetta svela: “Baldanzi alla Fiorentina? Prestito con diritto o obbligo. C’è anche l’ok del giocatore”
12 gennaio 2026 09:11
Baldanzi si avvicina sempre di più alla Fiorentina, Ceccarini annuncia: "Ormai è a un passo"
11 gennaio 2026 12:11
Nazione: “Fortini alla Roma e Baldanzi ed El-Shaarawy alla Fiorentina? Niccolò non convinto”
11 gennaio 2026 09:32
Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"
10 gennaio 2026 17:57
Pedullà rivela: "Prosegue il pressing Viola per Baldanzi, nuovi contatti anche in mattinata"
10 gennaio 2026 15:21
Nazione: "Baldanzi? Ad inizio settimana incontro Fiorentina-Roma. I viola lo vogliono in prestito"
10 gennaio 2026 10:05
Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha già l'ok di Baldanzi. La Roma vuole ancora Fortini"
10 gennaio 2026 09:46
Orlando: "La Fiorentina nelle ultime gare ha fatto bene, Baldanzi ok ma solo con un ruolo alla Robbiati"
09 gennaio 2026 21:41
Chiarugi: "Baldanzi un ottimo giocatore ma non dimentichiamoci di Fazzini che è stato fuori per infortunio"
09 gennaio 2026 17:11
Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”
09 gennaio 2026 17:09
Bocci perplesso: "Non capisco l'interesse per Baldanzi, figuriamoci uno scambio con Gudmundsson"
09 gennaio 2026 16:30
Pedullà: "Baldanzi piace ma c'è la concorrenza di Genoa e Verona. Da lunedì si entrerà nel vivo"
09 gennaio 2026 16:16
Carobbi duro: “Piccoli non è neanche l’ombra di Kean. Baldanzi? Lo aspetto a braccia aperte”
09 gennaio 2026 16:12
Pedullà: "Baldanzi piace moltissimo alla Fiorentina. Se non si trova una soluzione Nzola resta al Pisa"
09 gennaio 2026 15:18
Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"
09 gennaio 2026 13:56
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha il sì di Baldanzi. Prossima settimana incontro con la Roma"
09 gennaio 2026 11:09
Vice Gudmundsson? Corriere Fiorentino: “Il primo nome della lista è Baldanzi della Roma”
09 gennaio 2026 10:02
Il Messaggero: "Asse caldo tra Firenze e Roma: Viola su Baldanzi, la Roma mette gli occhi su Fortini"
08 gennaio 2026 14:35
Pedullà: ”Su Baldanzi oltre al pressing della Fiorentina c’è un forte interesse del Verona”
08 gennaio 2026 13:46
Corriere dello Sport: "Baldanzi nel mirino della Fiorentina. Trattativa aperta con la Roma"
08 gennaio 2026 10:19
Nazione: “Prima qualche cessione poi un altro giocatore offensivo. Da Dominguez a Baldanzi i nomi”
08 gennaio 2026 09:52
Accomando: "La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell'islandese con Baldanzi"
07 gennaio 2026 14:12
Corriere dello Sport: "Baldanzi-Fiorentina possibilità concreta. C'è già l'ok del calciatore"
07 gennaio 2026 10:12
Gazzetta: “La Roma e Baldanzi aprono al trasferimento alla Fiorentina. Formula? Prestito con obbligo”
07 gennaio 2026 09:25
La Fiorentina piomba su Baldanzi. Corriere dello Sport: "Trattativa aperta, lui non si opporrebbe"
06 gennaio 2026 10:34
Gazzetta: “Baldanzi piace alla Fiorentina, la Roma apre al prestito. Ma bisogna aspettare fine mercato”
06 gennaio 2026 09:52
Pedullà: "La Fiorentina pensa a Baldanzi ma la Roma lo cede solo se ha il sostituto. Fazzini vuole restare"
05 gennaio 2026 14:03
Nazione: “La Fiorentina vuole calciatori in cerca di rilancio. Da Baldanzi a Samardzic tutti i nomi”
05 gennaio 2026 09:47
Corriere dello Sport: "Infortunio meno grave del previsto, la Fiorentina può affondare per Baldanzi"
04 gennaio 2026 10:20
Fiorentina su Baldanzi. Nazione: “Mai trovata continuità alla Roma. Potrebbe far comodo nel 4-2-3-1”
04 gennaio 2026 10:00
TMW, la Fiorentina vuole Baldanzi della Roma. Parti al lavoro per trovare una soluzione. Le ultime
03 gennaio 2026 16:17
Beppe Riso: "La Fiorentina voleva Baldanzi a gennaio. Sottil al Milan l'operazione più sofferta"
08 febbraio 2025 13:03
Baldanzi alla Fiorentina? No, il motivo è il cambio procuratore. Poco feeling tra Barone e Beppe Riso
23 febbraio 2024 20:57
Corsi: "La Fiorentina mi ha chiamato per Baldanzi, credo che Barone si sia voluto informare sulla situazione"
16 febbraio 2024 14:49
Corriere Fiorentino svela: “Confusionario inserimento last minute per Baldanzi ma nessun affondo”
02 febbraio 2024 08:57
Di Marzio rivela: "La Fiorentina ieri ha provato a rilanciare per Baldanzi. Ma è chiusa con la Roma"
31 gennaio 2024 20:26
Baiano: "Belotti non è lo stesso di Torino, avrei preso Baldanzi alla Fiorentina"
31 gennaio 2024 16:52
Sfuma Baldanzi per la Fiorentina, il talento va alla Roma per 15 milioni, è fatta con l'Empoli
31 gennaio 2024 16:36
La Roma supera la Fiorentina su Baldanzi? Pedullà rivela: "Contatti in corso e possibile incontro con l'Empoli"
31 gennaio 2024 12:37
Messaggio dell'Empoli alla Fiorentina, Pedullà rivela: "Per Baldanzi adesso la richiesta è 10 milioni più bonus"
30 gennaio 2024 23:11
Baldanzi resta all'Empoli. Viene respinto anche l'assalto della Roma degli ultimi giorni
30 gennaio 2024 13:36
Calamai annuncia a sorpresa: "Baldanzi andrà alla Juventus, tra due anni sarà in Nazionale"
28 gennaio 2024 11:41
Baldanzi: "Voci di mercato? Non ho fatto scelte. Al resto ci penserà la dirigenza e l'entourage"
27 gennaio 2024 21:45
Pedullà su Baldanzi: "Nessuna trattativa tra Empoli e Roma, il prezzo è più basso, chiedono 15 milioni"
26 gennaio 2024 22:19
Sentite Corsi: "Se dovessero arrivare offerte per Baldanzi le valuteremo con il ragazzo"
26 gennaio 2024 18:09
Il retroscena: "La Fiorentina per Baldanzi aveva offerto 15 milioni più un giocatore". Adesso c'è la Roma
25 gennaio 2024 12:45
La Roma prova ad anticipare tutti per Baldanzi: contatti con l'ex obiettivo della Fiorentina
24 gennaio 2024 18:41
Il Corriere dello Sport spaventa la Fiorentina: la Roma vuole Baldanzi, costa 15 milioni, obiettivo sfumato?
24 gennaio 2024 16:12
Nazione, Baldanzi sempre un obiettivo della Fiorentina, Infantino all’Empoli? Samardzic? Operazione non impossibile
28 dicembre 2023 09:37
Baldanzi si lava le mani: "Io alla Fiorentina? Non lo so personalmente, non dovete chiedere a me"
05 dicembre 2023 11:25
Baldanzi: "Futuro? Devo continuare a lavorare così. Adesso penso solo alla salvezza dell'Empoli"
25 novembre 2023 16:15
Nazione, Castrovilli lontano dalla Fiorentina: ultima chance di rinnovo? Baldanzi sullo sfondo
19 novembre 2023 09:49
Nazione, Baldanzi, la Fiorentina non ha mai mollato la presa ma il suo futuro legato a quello di Castrovilli
19 novembre 2023 09:47
Corriere Fiorentino: “Baldanzi alla Fiorentina a gennaio? Impossibile, più probabile a giugno”
19 novembre 2023 09:38
Baldanzi: "Trattativa con la Fiorentina? Non lo so. Felice di essere rimasto ad Empoli"
16 novembre 2023 18:01
Pastorello rivela: "Era fatta per Baldanzi alla Fiorentina. Poi è saltato Castrovilli al Bournemouth"
15 novembre 2023 23:12
Baldanzi ed il mercato, interviene Corsi: "Lo proteggiamo da discorsi. Tra 1 o 2 anni in una big"
14 novembre 2023 18:41
Corsi: "Baldanzi? Non ne ho parlato con Commisso, Ieri ho fatto i complimenti ai miei ragazzi"
24 ottobre 2023 17:20
Galli: "Cosa ne penso di Baldanzi e quando si è visto lo splendido lavoro di Italiano"
23 ottobre 2023 18:16
Gazzetta: “Baldanzi non verrà rischiato stasera dal 1', partirà dalla panchina”
23 ottobre 2023 09:43
Corsi: "Alla Fiorentina piace Baldanzi ma non ci siamo mai messi seduti. Lui forte come Di Natale"
22 ottobre 2023 13:03
Da Empoli: "Baldanzi non si allena ma dovrebbe comunque essere a disposizione contro la Fiorentina"
20 ottobre 2023 23:24
Nazione, la Fiorentina vuole comprare Baldanzi subito, viola vogliono evitare un Vicario bis
20 ottobre 2023 10:41
Baldanzi in forte dubbio per la Fiorentina, problema alla caviglia. Oggi non si è allenato con l'Empoli
19 ottobre 2023 18:16
Corriere Fiorentino: “Baldanzi-Fiorentina saltato causa Castrovilli. In estate il prezzo può salire oltre 20mln”
19 ottobre 2023 09:25
Baldanzi voleva venire alla Fiorentina? Non proprio: "Su di me dette delle falsità, sto bene all'Empoli"
18 ottobre 2023 11:03
Condò: "Se la cessione di Castrovilli si fosse concretizzata, alla Fiorentina sarebbe arrivato Baldanzi"
17 ottobre 2023 20:55
Baldanzi si fa male in Nazionale e costretto al cambio. Empoli in ansia, è in dubbio per la Fiorentina
17 ottobre 2023 19:36
Baldanzi cambia agente: lascia Pastorello e si affida a Riso. Il mercato dietro la scelta?
10 ottobre 2023 18:30
Italiano presente al Castellani per Empoli-Udinese: occhi su Baldanzi o studio degli avversari?
06 ottobre 2023 18:59
Ceccarini: “In estate la Fiorentina era pronta ad andare su Baldanzi. Ma è rimasto Castrovilli”
01 ottobre 2023 17:40
Agente Baldanzi conferma: "Fiorentina club che si è avvicinato di più a lui. Abbiamo fatto dei discorsi"
05 settembre 2023 19:44
Baldanzi: "Nessuna chiamata. Tanti giocatori dell'Empoli sono andati in top club, spero di essere il prossimo"
05 settembre 2023 17:54
Ds Empoli conferma: "Per Baldanzi c'è stato qualcosa. Deciso di non trattare dopo addio di Parisi e Vicario"
04 settembre 2023 18:04
Tuttosport: "L'Empoli ha detto no ad un'offerta da 15 milioni della Fiorentina per Baldanzi"
03 settembre 2023 12:59
Nazione: “Baldanzi-Fiorentina? L’operazione non è saltata ma soltanto rimandata. Può arrivare nel 2024”
28 agosto 2023 09:06
Pedullà: "Sabiri non va all'Empoli. Baldanzi piace, ma pista fredda. Fiorentina non vuole vendere Kouamè"
25 agosto 2023 16:18
Nessuna possibilità per Sabiri all'Empoli. Su Baldanzi la Fiorentina considera il suo prezzo troppo alto
24 agosto 2023 11:52
Baldanzi vuole la Fiorentina, l'Empoli lo valuta 25 milioni e lo cede anche per 17 milioni più bonus
23 agosto 2023 21:58
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina non molla Baldanzi, un nuovo Castrovilli, un vice Bonaventura”
21 agosto 2023 09:18
Nazione, la Fiorentina insiste per Baldanzi, l’idea di viola di lasciarlo ad Empoli un anno in prestito piace agli azzurri
19 agosto 2023 08:51
Nazione, Baldanzi-Fiorentina? Idea offerta soldi più bonus e un anno lasciato ad Empoli
18 agosto 2023 07:56
Pedullà annuncia: "Fiorentina su Baldanzi, prezzo di 20 milioni potrebbe essere abbassato da contropartita"
17 agosto 2023 15:03
Nazione: "L'Empoli non fa sconti per Baldanzi, la Fiorentina lo vuole, milioni ma anche contropartite"
17 agosto 2023 09:40
Da Empoli: "Posizione di Baldanzi solida ma la Fiorentina potrebbe offrire 15 milioni più bonus"
12 agosto 2023 13:47
Zanetti: "Baldanzi? Il mercato mi rende spettatore, non posso decidere. Ma spero rimanga"
11 agosto 2023 16:14
Corsi rivela: "Non c'è nulla di concreto per Baldanzi alla Fiorentina. Parisi viola? Chiusa in due giorni"
10 agosto 2023 20:18
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