Nazione: “La Fiorentina vuole calciatori in cerca di rilancio. Da Baldanzi a Samardzic tutti i nomi”

Si apre una settimana importante per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina, pronto a rivoluzionare la rosa di Vanoli in praticamente tutti i reparti. Compreso l’attacco. Perché i nomi sondati sono tanti, segno che lì davanti (specialmente fra i trequartisti e gli esterni) qualcosa si farà ancora dopo l’arrivo di Solomon dal Tottenham. Le idee portano sempre a Dominguez, in uscita dal Bologna, Luvumbo (per il quale sono state chieste informazioni al Cagliari), Baldanzi e Samardzic, che dovrebbero lasciare rispettivamente Roma e Atalanta visto lo scarso minutaggio. Giocatori pronti subito e in cerca di rilancio: l’identikit è chiaro. Resta in lista anche Boga, ai margini del Nizza ma già seguito da mezza Serie A. Lo scrive La Nazione.