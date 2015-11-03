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Notizie Samardzic Fiorentina

Moretto: "La Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Samardzic, contatti con l'Atalanta"

26 gennaio 2026 22:45

Corriere dello Sport: "Samardzic pista complicata. L'Atalanta spara, vuole minimo 20 milioni"

07 gennaio 2026 10:10

TMW: "L'Atalanta cede Samardzic per 20 milioni a titolo definitivo, il suo futuro è legato a Maldini"

06 gennaio 2026 11:11

Nazione: “La Fiorentina vuole calciatori in cerca di rilancio. Da Baldanzi a Samardzic tutti i nomi”

05 gennaio 2026 09:47

Corriere dello Sport: "Samardzic piace, la Fiorentina valuta il da farsi. Atalanta pronta a cederlo"

03 gennaio 2026 10:09

Palladino: "Samardzic è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento"

02 gennaio 2026 21:26

Corriere dello Sport: "Ipotesi Samardzic alla Fiorentina in prestito con diritto o obbligo condizionato"

02 gennaio 2026 10:36

Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"

01 gennaio 2026 10:49

“La Fiorentina è ultima ma gioca in Europa, può convincere i giocatori ad accettare Firenze"

30 dicembre 2025 23:48

Pedullà: "Lazio torna su Samardzic, l'Atalanta richiede un'offerta importante. Sarri lo vuole entro 10 giorni"

30 dicembre 2025 18:14

Nazione: “Samardzic e Brescianini in prestito? L’Atalanta può dire sì. Piacciono Marì e Mandragora”

30 dicembre 2025 09:15

Samardzic nel mirino della Fiorentina. Gazzetta: “L’Atalanta chiede 20 milioni”

30 dicembre 2025 09:05

Moretto: "Atalanta disposta ad ascoltare offerte su Samardzic, Lazio e Fiorentina interessate"

29 dicembre 2025 16:44

Di Marzio: "La Fiorentina è interessata a Samardzic dell'Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini"

29 dicembre 2025 14:33

Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi

04 ottobre 2025 22:51

Samardzic punge: "Il gol? Gasp sbaglia a non darmi spazio", il tecnico risponde: "Li faccia all'Atalanta"

24 marzo 2025 17:27

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Samardzic, la Lazio si defila e il Fenerbahce non convince: Fiorentina, perché non ci provi?

03 luglio 2024 16:13

Nazione, la Fiorentina piomba su Samardzic complici i buoni rapporti di Pradè con l’Udinese

15 aprile 2024 08:55

Nazione, Baldanzi sempre un obiettivo della Fiorentina, Infantino all’Empoli? Samardzic? Operazione non impossibile

28 dicembre 2023 09:37

Cioffi scarica Samardzic: "Non mi interessa se resta o meno". L'Udinese vuole venderlo a gennaio

20 dicembre 2023 13:55

Nazione, Laurienté solo in prestito, Samardzic costa 10 milioni. Insigne problema ingaggio 

01 dicembre 2023 08:38

Ferrara la spara grossa: "Gol di Samardzic come quello di Baggio in Napoli-Fiorentina"

28 settembre 2023 00:05

Samardzic alla Fiorentina? Smentisce il papà: "Nessuna squadra dopo l'Inter, possiamo restare a Udine"

22 agosto 2023 13:14

Tutto Udinese scrive: "Offerta della Fiorentina per Samardzic, proposti 18 milioni più Sottil"

22 agosto 2023 11:31

Il retroscena da Udine: "La Fiorentina era interessata a Samardzic ma affare troppo costoso"

18 agosto 2023 12:05

Napoli e Milan si sfidano per Baldanzi e Samardzic. Due talenti che segue anche la Fiorentina

12 aprile 2023 16:08

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