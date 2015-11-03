Notizie Samardzic Fiorentina

Moretto: "La Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Samardzic, contatti con l'Atalanta"
26 gennaio 2026 22:45
Corriere dello Sport: "Samardzic pista complicata. L'Atalanta spara, vuole minimo 20 milioni"
07 gennaio 2026 10:10
TMW: "L'Atalanta cede Samardzic per 20 milioni a titolo definitivo, il suo futuro è legato a Maldini"
06 gennaio 2026 11:11
Nazione: “La Fiorentina vuole calciatori in cerca di rilancio. Da Baldanzi a Samardzic tutti i nomi”
05 gennaio 2026 09:47
Corriere dello Sport: "Samardzic piace, la Fiorentina valuta il da farsi. Atalanta pronta a cederlo"
03 gennaio 2026 10:09
Palladino: "Samardzic è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento"
02 gennaio 2026 21:26
Corriere dello Sport: "Ipotesi Samardzic alla Fiorentina in prestito con diritto o obbligo condizionato"
02 gennaio 2026 10:36
Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"
01 gennaio 2026 10:49
“La Fiorentina è ultima ma gioca in Europa, può convincere i giocatori ad accettare Firenze"
30 dicembre 2025 23:48
Pedullà: "Lazio torna su Samardzic, l'Atalanta richiede un'offerta importante. Sarri lo vuole entro 10 giorni"
30 dicembre 2025 18:14
Nazione: “Samardzic e Brescianini in prestito? L’Atalanta può dire sì. Piacciono Marì e Mandragora”
30 dicembre 2025 09:15
Samardzic nel mirino della Fiorentina. Gazzetta: “L’Atalanta chiede 20 milioni”
30 dicembre 2025 09:05
Moretto: "Atalanta disposta ad ascoltare offerte su Samardzic, Lazio e Fiorentina interessate"
29 dicembre 2025 16:44
Di Marzio: "La Fiorentina è interessata a Samardzic dell'Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini"
29 dicembre 2025 14:33
Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi
04 ottobre 2025 22:51
Samardzic punge: "Il gol? Gasp sbaglia a non darmi spazio", il tecnico risponde: "Li faccia all'Atalanta"
24 marzo 2025 17:27
Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"
27 agosto 2024 12:07
Samardzic, la Lazio si defila e il Fenerbahce non convince: Fiorentina, perché non ci provi?
03 luglio 2024 16:13
Nazione, la Fiorentina piomba su Samardzic complici i buoni rapporti di Pradè con l’Udinese
15 aprile 2024 08:55
Nazione, Baldanzi sempre un obiettivo della Fiorentina, Infantino all’Empoli? Samardzic? Operazione non impossibile
28 dicembre 2023 09:37
Cioffi scarica Samardzic: "Non mi interessa se resta o meno". L'Udinese vuole venderlo a gennaio
20 dicembre 2023 13:55
Nazione, Laurienté solo in prestito, Samardzic costa 10 milioni. Insigne problema ingaggio
01 dicembre 2023 08:38
Ferrara la spara grossa: "Gol di Samardzic come quello di Baggio in Napoli-Fiorentina"
28 settembre 2023 00:05
Samardzic alla Fiorentina? Smentisce il papà: "Nessuna squadra dopo l'Inter, possiamo restare a Udine"
22 agosto 2023 13:14
Tutto Udinese scrive: "Offerta della Fiorentina per Samardzic, proposti 18 milioni più Sottil"
22 agosto 2023 11:31
Il retroscena da Udine: "La Fiorentina era interessata a Samardzic ma affare troppo costoso"
18 agosto 2023 12:05
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