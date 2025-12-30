Nazione: “Samardzic e Brescianini in prestito? L’Atalanta può dire sì. Piacciono Marì e Mandragora”

In attesa dell’arrivo di Paratici (si andrà ai primi giorni della prossima settimana), la Fiorentina comincia a muovere le proprie pedine sul mercato. Avviati i contatti con diversi agenti e dirigenti di altri club per valutare quel che può offrire il mercato invernale, che aprirà ufficialmente i battenti nella giornata di venerdì. Contatti fitti con l’Atalanta per capire se Lazar Samardzic e Marco Brescianini possano trasferirsi a Firenze in prestito. Ai nerazzurri interessano, di contro, Mandragora e Pablo Marí, giocatori che piacciono molto a Palladino. Sul trequartista ex Udinese è segnalata anche la Lazio. Lo scrive La Nazione.