Notizie Brescianini Fiorentina

Nazione: “Due ballottaggi in casa Fiorentina: uno è Ndour-Brescianini, l’altro è Gud-Solomon”
17 maggio 2026 09:37
Nazione: “27 milioni per Brescianini e Fabbian, che mannaia! Ma i due non sono intoccabili”
12 maggio 2026 09:42
Quasi 30 milioni per Brescianini e Fabbian. Gazzetta: “Saranno due punti fermi della prossima stagione”
12 maggio 2026 09:26
Riscattati Brescianini e Fabbian. Corriere dello Sport frena: "Non è scontata la loro conferma"
11 maggio 2026 08:49
Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto
10 maggio 2026 17:19
Obbligo di riscatto per Fabbian e Brescianini. Corriere dello Sport: "La Fiorentina sborserà 25 milioni"
06 maggio 2026 14:18
CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"
06 maggio 2026 10:10
Brescianini: “Voglio diventare un punto fermo della Fiorentina. Vanoli? Pensa solo a salvare la squadra”
01 maggio 2026 09:01
Brescianini: “Fiorentina? Ho scelto io di andare via dall’Atalanta. Corsa salvezza? Non è ancora finita”
01 maggio 2026 08:59
Nazione: “Confermato il recupero di Brescianini ma anche quello di Fagioli che aveva un problema di stomaco”
19 aprile 2026 08:44
Nazione: “Vanoli per il Lecce recupererà solo Brescianini: ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo”
18 aprile 2026 10:11
Corriere Fiorentino: “Brescianini tra i calciatori acciaccati è quello che sta meglio”
18 aprile 2026 09:50
Nazione svela: “A sorpresa è spuntato l’infortunio di Brescianini: tempi di recupero incerti”
14 aprile 2026 09:07
Convocati Fiorentina: Non ci sono Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Solomon è recuperato
13 aprile 2026 13:19
In sei a rischio forfait. Gazzetta svela: “Anche Brescianini in forte dubbio per la Lazio”
13 aprile 2026 08:48
Probabile formazione viola: Ottimismo per Kean, il bomber dovrebbe partire dall'inizio con la Lazio
12 aprile 2026 13:49
Fiorentina in piena emergenza. Gazzetta rivela: “Brescianini non è al top, Fabbian in pole per sostituirlo”
04 aprile 2026 09:50
Repubblica: "In caso di salvezza la Fiorentina riscatterà Rugani, Brescianini e Fabbian per 28,5 milioni"
25 marzo 2026 09:59
Repubblica: "Brescianini: dall' adattamento difficile alla crescita evidente nelle ultime settimane"
25 marzo 2026 09:39
Corriere dello Sport svela: "Contro l'Inter, la coppia di mediani sarà Mandragora-Brescianini"
21 marzo 2026 09:44
Brescianini: "Nelle giovanili fisicamente ero piccolo e non giocavo ma non ho mai mollato"
17 marzo 2026 21:22
Brescianini: “Fuori dalla lista europea? Sarebbe stato bello esserci, ma ho capito le scelte”
17 marzo 2026 00:04
Nazione: “Torna la difesa a 4. Gosens titolare a sinistra. Ballottaggio Ndour-Brescianini”
08 marzo 2026 10:12
Nazione: “Nuovi acquisti? Solomon da 8, concreto e tecnico. Brescianini da 7,5. Fabbian da 6”
25 febbraio 2026 08:51
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"
16 febbraio 2026 16:52
Branchini: "Rugani e Brescianini portano sostanza alla Fiorentina. Il sistema calcio è folle, bisogna scioperare"
07 febbraio 2026 15:53
Repubblica: "Lista UEFA senza Brescianini: scelta tecnica per la salvezza, non è una bocciatura di Vanoli"
07 febbraio 2026 12:17
Corriere dello Sport: "Brescianini, che sorpresa! Vanoli lo lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference"
06 febbraio 2026 09:45
Nazione: “Con il Torino rientra Kean dal 1’ con Gud e Solomon. C’è Brescianini. Rugani? In dubbio”
05 febbraio 2026 09:28
Corriere dello Sport: "Verso il Torino: ballottaggio tra Brescianini e Ndour. Kean sarà titolare"
04 febbraio 2026 09:44
Corriere Fiorentino svela: "Corsa salvezza Fiorentina? Tra obblighi e riscatti sono 50 milioni"
03 febbraio 2026 10:36
Nazione: “Lista Uefa, nuovi acquisti? Vanoli inserirà Solomon, Brescianini e probabilmente Rugani”
03 febbraio 2026 10:04
Brescianini: "Dobbiamo partire forti col Napoli, entrambi arriviamo da partite in cui potevamo fare di piu"
31 gennaio 2026 17:33
Corriere Fiorentino: “Turnover profondo oggi. Brescianini, Fabbian e Harrison dal 1’”
27 gennaio 2026 10:05
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Polverosi: “Fiorentina, errore di valutazione con il Cagliari. Brescianini merita una maglia da titolare”
26 gennaio 2026 10:28
Nazione esalta Brescianini: “Vuole prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Non solo uomo-gol”
26 gennaio 2026 09:59
Brescianini: “Anche il pareggio era importante. Spero di vedere meno i loro atteggiamenti antisportivi”
24 gennaio 2026 20:52
Brescianini: "Questa partita ci deve dare forza, qui posso mettermi in mostra di più rispetto all'Atalanta"
24 gennaio 2026 20:45
Nazione: “Brescianini in vantaggio su Mandragora. Solomon può prendere il posto di Parisi”
24 gennaio 2026 09:43
Gazzetta svela: “Fabbian e Brescianini si candidano per una maglia dal primo minuto”
23 gennaio 2026 09:17
Nazione: "Brescianini dal 1' con il Bologna. Ballottaggio tra Solomon e Parisi"
16 gennaio 2026 09:14
Viali: "Brescianini aiuterà la Fiorentina a fare un salto di qualità, è un giocatore completo e perfetto"
15 gennaio 2026 17:25
Brescianini: "Dopo la traversa non ho dormito per 2/3 notti. Palladino mi ha consigliato di venire qui"
15 gennaio 2026 12:05
Fiorentina, per alzare il livello del centrocampo serve un mediano di rottura
15 gennaio 2026 10:47
Gazzetta svela: “Brescianini spera in una maglia da titolare contro il Bologna”
15 gennaio 2026 09:23
Graziani: "Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare"
14 gennaio 2026 14:22
Ascari: "Brescianini è un ottimo prospetto. Essendo ancora giovane, può tornare utile alla causa viola"
13 gennaio 2026 19:00
Amerini: "La Fiorentina è una squadra viva: Brescianini non è entrato benissimo ma sarà molto importante"
12 gennaio 2026 21:40
Bucchioni: "Brescianini? chi si lamenta forse si aspettava Modric..ma è un buon acquisto"
11 gennaio 2026 00:05
Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"
10 gennaio 2026 17:57
Amoruso: "Kean mette il 'muso' facilmente. Non puoi entrare senza lottare e sporcarti. Brescianini grande acquisto"
09 gennaio 2026 22:16
Martorelli: "Brescianini acquisto importante. Lo voleva il Napoli e aveva le attenzioni di Conte e Gasperini"
09 gennaio 2026 21:56
Raimondi saluta Brescianini sui social: "In bocca al lupo Marco, sei l'esempio perfetto di grande uomo"
09 gennaio 2026 17:59
Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”
09 gennaio 2026 17:09
Mpastinaku sul mercato viola: “Solomon giocatore internazionale, Brescianini buona alternativa”
09 gennaio 2026 16:50
Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime
09 gennaio 2026 15:37
Pedullà: "Baldanzi piace moltissimo alla Fiorentina. Se non si trova una soluzione Nzola resta al Pisa"
09 gennaio 2026 15:18
Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"
09 gennaio 2026 13:56
Brescianini è arrivato al Viola Park, ora le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina
09 gennaio 2026 11:52
Gazzetta sicura: "Brescianini convocabile per il Milan. Se verrà esercitata l'opzione costerà 15 milioni"
09 gennaio 2026 11:05
Nazione: “Brescianini firmerà il suo contratto 1 milione fino al 2030 se andrà in porto il riscatto”
09 gennaio 2026 09:51
Repubblica svela: “In mattinata Brescianini arriverà al Viola Park. Prima visite poi firma”
09 gennaio 2026 09:35
Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”
09 gennaio 2026 01:02
TMW: Brescianini alla Fiorentina, riscatto a 12 milioni e contratto fino al 2030 da 1,2 milioni
08 gennaio 2026 22:19
Per Brescianini arrivo a Firenze e visite mediche domani mattina, poi la firma al Viola Park
08 gennaio 2026 16:13
Brescianini porta alla Fiorentina fisico, inserimenti e gol. Dubbi sul costo e sul ruolo in cui giocherà
08 gennaio 2026 15:54
Malusci: "Brescianini? Servono giocatori pronti , spero arrivi a Firenze con la testa giusta"
08 gennaio 2026 14:59
Bucchioni: "La notizia di Paratici ha fatto cambiare l'atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva"
08 gennaio 2026 13:26
Di Marzio: "Brescianini è della Fiorentina. Prestito per 1 milione riscatto a 10 in caso di salvezza"
08 gennaio 2026 11:39
Corriere dello Sport: "Brescianini alla Fiorentina in prestito da 3 milioni più obbligo condizionato a 12"
08 gennaio 2026 10:17
Nazione: “Brescianini-Fiorentina? Si tratta per un prestito a 3 milioni con obbligo in caso di salvezza a 10”
08 gennaio 2026 09:50
Di Marzio: "La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l'Atalanta ha accettato l'offerta"
08 gennaio 2026 00:31
Romano: "Fiorentina-Brescianini ci siamo: prestito di 3 milioni con riscatto condizionato a 10-12"
07 gennaio 2026 15:42
TMW: "La Fiorentina è vicina a Brescianini, in caso di salvezza il riscatto è fissato a 12 milioni"
07 gennaio 2026 11:26
Corriere dello Sport: "Brescianini-Fiorentina si lavora al prestito oneroso con diritto che può diventare obbligo"
07 gennaio 2026 10:08
Nazione: “Brescianini-Fiorentina è fatta! Da limare gli ultimi dettagli”
07 gennaio 2026 09:37
Gazzetta: “La Fiorentina non ha ancora fatto un’offerta ufficiale per Brescianini”
07 gennaio 2026 09:24
Pedullà: "Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini"
06 gennaio 2026 18:28
Moretto: "La Fiorentina si muove per Brescianini, offerta viola per il prestito con obbligo in caso di salvezza"
06 gennaio 2026 16:57
Pedullà: "Brescianini piace ma c'è anche il Cagliari: i sardi prenderebbero anche Nicolussi Caviglia"
06 gennaio 2026 16:07
Orlando: "Mercato? Prenderei Brescianini da affiancare a Fagioli. È più forte di Mandragora"
06 gennaio 2026 13:55
Corriere dello Sport: "L'Atalanta apre alla cessione di Brescianini. Più complicato Samardzic"
06 gennaio 2026 10:28
Nazione: “In mediana occhi su Brescianini e Casadei. Scambio con Mandragora? Molto difficile”
05 gennaio 2026 09:51
Di Marzio: "Brescianini sul taccuino di Paratici, forte interesse per il mediano dell'Atalanta"
03 gennaio 2026 22:51
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Brescianini. Formula? Si studia un prestito con opzione"
02 gennaio 2026 10:37
“La Fiorentina è ultima ma gioca in Europa, può convincere i giocatori ad accettare Firenze"
30 dicembre 2025 23:48
Nazione: “Samardzic e Brescianini in prestito? L’Atalanta può dire sì. Piacciono Marì e Mandragora”
30 dicembre 2025 09:15
Gazzetta: “Torna di moda Brescianini per la Fiorentina. Può giocare sia mediano che mezzala”
30 dicembre 2025 09:07
Di Marzio: "La Fiorentina è interessata a Samardzic dell'Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini"
29 dicembre 2025 14:33
Gazzetta: “Brescianini piace parecchio alla Fiorentina. Ma occhio a Pisilli, poco utilizzato da Gasp”
10 dicembre 2025 09:31
Rinforzi Fiorentina? Corriere Fiorentino: “A Goretti piacciono Boga, Maldini e Brescianini. Ma occhio a Pisilli”
08 dicembre 2025 10:36
Nazione: “Ceballos apre alla Fiorentina. Tentativo dei viola anche per Brescianini”
01 settembre 2025 08:42
Brescianini: "Oggi è stata difficile con la Fiorentina, soprattutto nel secondo tempo. Non c'erano spazi"
30 marzo 2025 17:45
Sfuma definitivamente Brescianini per la Fiorentina: "Andrà al Napoli. Domani le visite mediche"
12 agosto 2024 16:20
L'obbiettivo viola Brescianini potrebbe andare a Napoli: Conte lo ha chiesto a De Laurentiis
25 luglio 2024 13:58
Niente Fiorentina ed Atalanta per Brescianini? TMW: "Incontro positivo con il Napoli"
24 luglio 2024 19:48
Bucchioni: "Colpani è un giocatore completo, farebbe comodo perché fa la doppia fase e fa gol"
23 luglio 2024 13:46
TMW svela: "L'Atalanta ha incontrato il Frosinone per Brescianini, ma occhio anche al Napoli"
16 luglio 2024 12:45
Corriere dello Sport annuncia: "Brescianini all'Atalanta. Sempre stata in vantaggio su Fiorentina e Lazio"
12 luglio 2024 17:39
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