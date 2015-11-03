Labaro Viola

Notizie Brescianini Fiorentina

Nazione: “Due ballottaggi in casa Fiorentina: uno è Ndour-Brescianini, l’altro è Gud-Solomon”

17 maggio 2026 09:37

Nazione: “27 milioni per Brescianini e Fabbian, che mannaia! Ma i due non sono intoccabili”

12 maggio 2026 09:42

Quasi 30 milioni per Brescianini e Fabbian. Gazzetta: “Saranno due punti fermi della prossima stagione”

12 maggio 2026 09:26

Riscattati Brescianini e Fabbian. Corriere dello Sport frena: "Non è scontata la loro conferma"

11 maggio 2026 08:49

Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto

10 maggio 2026 17:19

Obbligo di riscatto per Fabbian e Brescianini. Corriere dello Sport: "La Fiorentina sborserà 25 milioni"

06 maggio 2026 14:18

CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"

06 maggio 2026 10:10

Brescianini: “Voglio diventare un punto fermo della Fiorentina. Vanoli? Pensa solo a salvare la squadra”

01 maggio 2026 09:01

Brescianini: “Fiorentina? Ho scelto io di andare via dall’Atalanta. Corsa salvezza? Non è ancora finita”

01 maggio 2026 08:59

Nazione: “Confermato il recupero di Brescianini ma anche quello di Fagioli che aveva un problema di stomaco”

19 aprile 2026 08:44

Nazione: “Vanoli per il Lecce recupererà solo Brescianini: ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo”

18 aprile 2026 10:11

Corriere Fiorentino: “Brescianini tra i calciatori acciaccati è quello che sta meglio”

18 aprile 2026 09:50

Nazione svela: “A sorpresa è spuntato l’infortunio di Brescianini: tempi di recupero incerti”

14 aprile 2026 09:07

Convocati Fiorentina: Non ci sono Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Solomon è recuperato

13 aprile 2026 13:19

In sei a rischio forfait. Gazzetta svela: “Anche Brescianini in forte dubbio per la Lazio”

13 aprile 2026 08:48

Probabile formazione viola: Ottimismo per Kean, il bomber dovrebbe partire dall'inizio con la Lazio

12 aprile 2026 13:49

Fiorentina in piena emergenza. Gazzetta rivela: “Brescianini non è al top, Fabbian in pole per sostituirlo”

04 aprile 2026 09:50

Repubblica: "In caso di salvezza la Fiorentina riscatterà Rugani, Brescianini e Fabbian per 28,5 milioni"

25 marzo 2026 09:59

Repubblica: "Brescianini: dall' adattamento difficile alla crescita evidente nelle ultime settimane"

25 marzo 2026 09:39

Corriere dello Sport svela: "Contro l'Inter, la coppia di mediani sarà Mandragora-Brescianini"

21 marzo 2026 09:44

Brescianini: "Nelle giovanili fisicamente ero piccolo e non giocavo ma non ho mai mollato"

17 marzo 2026 21:22

Brescianini: “Fuori dalla lista europea? Sarebbe stato bello esserci, ma ho capito le scelte”

17 marzo 2026 00:04

Nazione: “Torna la difesa a 4. Gosens titolare a sinistra. Ballottaggio Ndour-Brescianini”

08 marzo 2026 10:12

Nazione: “Nuovi acquisti? Solomon da 8, concreto e tecnico. Brescianini da 7,5. Fabbian da 6”

25 febbraio 2026 08:51

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"

16 febbraio 2026 16:52

Branchini: "Rugani e Brescianini portano sostanza alla Fiorentina. Il sistema calcio è folle, bisogna scioperare"

07 febbraio 2026 15:53

Repubblica: "Lista UEFA senza Brescianini: scelta tecnica per la salvezza, non è una bocciatura di Vanoli"

07 febbraio 2026 12:17

Corriere dello Sport: "Brescianini, che sorpresa! Vanoli lo lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference"

06 febbraio 2026 09:45

Nazione: “Con il Torino rientra Kean dal 1’ con Gud e Solomon. C’è Brescianini. Rugani? In dubbio”

05 febbraio 2026 09:28

Corriere dello Sport: "Verso il Torino: ballottaggio tra Brescianini e Ndour. Kean sarà titolare"

04 febbraio 2026 09:44

Corriere Fiorentino svela: "Corsa salvezza Fiorentina? Tra obblighi e riscatti sono 50 milioni"

03 febbraio 2026 10:36

Nazione: “Lista Uefa, nuovi acquisti? Vanoli inserirà Solomon, Brescianini e probabilmente Rugani”

03 febbraio 2026 10:04

Brescianini: "Dobbiamo partire forti col Napoli, entrambi arriviamo da partite in cui potevamo fare di piu"

31 gennaio 2026 17:33

Corriere Fiorentino: “Turnover profondo oggi. Brescianini, Fabbian e Harrison dal 1’”

27 gennaio 2026 10:05

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Polverosi: “Fiorentina, errore di valutazione con il Cagliari. Brescianini merita una maglia da titolare”

26 gennaio 2026 10:28

Nazione esalta Brescianini: “Vuole prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Non solo uomo-gol”

26 gennaio 2026 09:59

Brescianini: “Anche il pareggio era importante. Spero di vedere meno i loro atteggiamenti antisportivi”

24 gennaio 2026 20:52

Brescianini: "Questa partita ci deve dare forza, qui posso mettermi in mostra di più rispetto all'Atalanta"

24 gennaio 2026 20:45

Nazione: “Brescianini in vantaggio su Mandragora. Solomon può prendere il posto di Parisi”

24 gennaio 2026 09:43

Gazzetta svela: “Fabbian e Brescianini si candidano per una maglia dal primo minuto”

23 gennaio 2026 09:17

Nazione: "Brescianini dal 1' con il Bologna. Ballottaggio tra Solomon e Parisi"

16 gennaio 2026 09:14

Viali: "Brescianini aiuterà la Fiorentina a fare un salto di qualità, è un giocatore completo e perfetto"

15 gennaio 2026 17:25

Brescianini: "Dopo la traversa non ho dormito per 2/3 notti. Palladino mi ha consigliato di venire qui"

15 gennaio 2026 12:05

Fiorentina, per alzare il livello del centrocampo serve un mediano di rottura

15 gennaio 2026 10:47

Gazzetta svela: “Brescianini spera in una maglia da titolare contro il Bologna”

15 gennaio 2026 09:23

Graziani: "Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare"

14 gennaio 2026 14:22

Ascari: "Brescianini è un ottimo prospetto. Essendo ancora giovane, può tornare utile alla causa viola"

13 gennaio 2026 19:00

Amerini: "La Fiorentina è una squadra viva: Brescianini non è entrato benissimo ma sarà molto importante"

12 gennaio 2026 21:40

Bucchioni: "Brescianini? chi si lamenta forse si aspettava Modric..ma è un buon acquisto"

11 gennaio 2026 00:05

Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"

10 gennaio 2026 17:57

Amoruso: "Kean mette il 'muso' facilmente. Non puoi entrare senza lottare e sporcarti. Brescianini grande acquisto"

09 gennaio 2026 22:16

Martorelli: "Brescianini acquisto importante. Lo voleva il Napoli e aveva le attenzioni di Conte e Gasperini"

09 gennaio 2026 21:56

Raimondi saluta Brescianini sui social: "In bocca al lupo Marco, sei l'esempio perfetto di grande uomo"

09 gennaio 2026 17:59

Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”

09 gennaio 2026 17:09

Mpastinaku sul mercato viola: “Solomon giocatore internazionale, Brescianini buona alternativa”

09 gennaio 2026 16:50

Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime

09 gennaio 2026 15:37

Pedullà: "Baldanzi piace moltissimo alla Fiorentina. Se non si trova una soluzione Nzola resta al Pisa"

09 gennaio 2026 15:18

Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"

09 gennaio 2026 13:56

Brescianini è arrivato al Viola Park, ora le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina

09 gennaio 2026 11:52

Gazzetta sicura: "Brescianini convocabile per il Milan. Se verrà esercitata l'opzione costerà 15 milioni"

09 gennaio 2026 11:05

Nazione: “Brescianini firmerà il suo contratto 1 milione fino al 2030 se andrà in porto il riscatto”

09 gennaio 2026 09:51

Repubblica svela: “In mattinata Brescianini arriverà al Viola Park. Prima visite poi firma”

09 gennaio 2026 09:35

Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”

09 gennaio 2026 01:02

TMW: Brescianini alla Fiorentina, riscatto a 12 milioni e contratto fino al 2030 da 1,2 milioni

08 gennaio 2026 22:19

Per Brescianini arrivo a Firenze e visite mediche domani mattina, poi la firma al Viola Park

08 gennaio 2026 16:13

Brescianini porta alla Fiorentina fisico, inserimenti e gol. Dubbi sul costo e sul ruolo in cui giocherà

08 gennaio 2026 15:54

Malusci: "Brescianini? Servono giocatori pronti , spero arrivi a Firenze con la testa giusta"

08 gennaio 2026 14:59

Bucchioni: "La notizia di Paratici ha fatto cambiare l'atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva"

08 gennaio 2026 13:26

Di Marzio: "Brescianini è della Fiorentina. Prestito per 1 milione riscatto a 10 in caso di salvezza"

08 gennaio 2026 11:39

Corriere dello Sport: "Brescianini alla Fiorentina in prestito da 3 milioni più obbligo condizionato a 12"

08 gennaio 2026 10:17

Nazione: “Brescianini-Fiorentina? Si tratta per un prestito a 3 milioni con obbligo in caso di salvezza a 10”

08 gennaio 2026 09:50

Di Marzio: "La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l'Atalanta ha accettato l'offerta"

08 gennaio 2026 00:31

Romano: "Fiorentina-Brescianini ci siamo: prestito di 3 milioni con riscatto condizionato a 10-12"

07 gennaio 2026 15:42

TMW: "La Fiorentina è vicina a Brescianini, in caso di salvezza il riscatto è fissato a 12 milioni"

07 gennaio 2026 11:26

Corriere dello Sport: "Brescianini-Fiorentina si lavora al prestito oneroso con diritto che può diventare obbligo"

07 gennaio 2026 10:08

Nazione: “Brescianini-Fiorentina è fatta! Da limare gli ultimi dettagli”

07 gennaio 2026 09:37

Gazzetta: “La Fiorentina non ha ancora fatto un’offerta ufficiale per Brescianini”

07 gennaio 2026 09:24

Pedullà: "Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini"

06 gennaio 2026 18:28

Moretto: "La Fiorentina si muove per Brescianini, offerta viola per il prestito con obbligo in caso di salvezza"

06 gennaio 2026 16:57

Pedullà: "Brescianini piace ma c'è anche il Cagliari: i sardi prenderebbero anche Nicolussi Caviglia"

06 gennaio 2026 16:07

Orlando: "Mercato? Prenderei Brescianini da affiancare a Fagioli. È più forte di Mandragora"

06 gennaio 2026 13:55

Corriere dello Sport: "L'Atalanta apre alla cessione di Brescianini. Più complicato Samardzic"

06 gennaio 2026 10:28

Nazione: “In mediana occhi su Brescianini e Casadei. Scambio con Mandragora? Molto difficile”

05 gennaio 2026 09:51

Di Marzio: "Brescianini sul taccuino di Paratici, forte interesse per il mediano dell'Atalanta"

03 gennaio 2026 22:51

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Brescianini. Formula? Si studia un prestito con opzione"

02 gennaio 2026 10:37

“La Fiorentina è ultima ma gioca in Europa, può convincere i giocatori ad accettare Firenze"

30 dicembre 2025 23:48

Nazione: “Samardzic e Brescianini in prestito? L’Atalanta può dire sì. Piacciono Marì e Mandragora”

30 dicembre 2025 09:15

Gazzetta: “Torna di moda Brescianini per la Fiorentina. Può giocare sia mediano che mezzala”

30 dicembre 2025 09:07

Di Marzio: "La Fiorentina è interessata a Samardzic dell'Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini"

29 dicembre 2025 14:33

Gazzetta: “Brescianini piace parecchio alla Fiorentina. Ma occhio a Pisilli, poco utilizzato da Gasp”

10 dicembre 2025 09:31

Rinforzi Fiorentina? Corriere Fiorentino: “A Goretti piacciono Boga, Maldini e Brescianini. Ma occhio a Pisilli”

08 dicembre 2025 10:36

Nazione: “Ceballos apre alla Fiorentina. Tentativo dei viola anche per Brescianini”

01 settembre 2025 08:42

Brescianini: "Oggi è stata difficile con la Fiorentina, soprattutto nel secondo tempo. Non c'erano spazi"

30 marzo 2025 17:45

Sfuma definitivamente Brescianini per la Fiorentina: "Andrà al Napoli. Domani le visite mediche"

12 agosto 2024 16:20

L'obbiettivo viola Brescianini potrebbe andare a Napoli: Conte lo ha chiesto a De Laurentiis

25 luglio 2024 13:58

Niente Fiorentina ed Atalanta per Brescianini? TMW: "Incontro positivo con il Napoli"

24 luglio 2024 19:48

Bucchioni: "Colpani è un giocatore completo, farebbe comodo perché fa la doppia fase e fa gol"

23 luglio 2024 13:46

TMW svela: "L'Atalanta ha incontrato il Frosinone per Brescianini, ma occhio anche al Napoli"

16 luglio 2024 12:45

Corriere dello Sport annuncia: "Brescianini all'Atalanta. Sempre stata in vantaggio su Fiorentina e Lazio"

12 luglio 2024 17:39

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