Martorelli: “Brescianini acquisto importante. Lo voleva il Napoli e aveva le attenzioni di Conte e Gasperini”

L’Agente Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno, analizzando i punti salienti del calciomercato viola, tra cui il nuovo rinforzo gigliato Marco Brescianini. Queste le sue parole: “Brescianini è un giocatore giovane, non dobbiamo scordarci che lo scorso anno era vicino al Napoli prima di approdare all’Atalanta. Quando un ragazzo ha attenzioni da allenatori come Conte e Gasperini dimostra già di avere qualità. E’ la classica mezzala con corsa e inserimento. Lo ritengo un acquisto azzeccato per il mercato viola. Portare in una squadra, che fino a poco tempo fa, veniva definita senz’anima, giocatori con determinate caratteristiche mentali e fisiche, può fare bene al gruppo”

Continua: “La Fiorentina si è mossa subito sul mercato e deve continuare. Penso che devono arrivare ancora tanti giocatori per avere un ambiente nuovo, per un progetto nuovo. C’è bisogno di giocatori che abbiano voglia di dimostrare. La squadra si sta ricompattando, Vanoli ha lavorato molto anche sull’aspetto fisico e credo che nelle prossime settimane i giocatori avranno una condizione fisica ottimale. Il rientro di Gosens è il terzo acquisto di questa squadra. La quota salvezza non è lontana, ci sono tanti punti a disposizione e la viola ha tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza”.