6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Brescianini, che sorpresa! Vanoli lo lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Brescianini, che sorpresa! Vanoli lo lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference”

Redazione

6 Febbraio · 09:45

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 09:45

TAG:

Brescianinifiroentina

Condividi:

di

Non solo Brescianini, fuori anche Rugani

La Fiorentina ha comunicato ieri sera la lista Uefa per la Conference League. Nell’elenco dei calciatori che saranno a disposizione di Paolo Vanoli per il doppio playoff contro lo Jagiellonia (andata il 19 febbraio alle ore 21 in Polonia, ritorno il 26 al Franchi alle ore 18.45) c’è una sorpresa, ovvero l’assenza di Marco Brescianini. Assente, tra i nuovi acquisti, anche Daniele Rugani, mentre sono disponibili Harrison, Fabbian e Solomon, questo perché erano soltanto tre le modifiche possibili rispetto alla lista consegnata a settembre. Per gli impegni europei la coperta sarà corta soprattutto dietro: sono usciti infatti Pablo Marí e Viti, Rugani come detto non sarà presente e allora c’è la possibilità che nei giovedì di coppa possano essere protagonisti sia Eddy Kouadio (classe 2004) che Eman Kospo (2007, ancora zero minuti in prima squadra), gli unici due centrali a disposizione oltre a Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio