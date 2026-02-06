Corriere dello Sport: “Brescianini, che sorpresa! Vanoli lo lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference”

La Fiorentina ha comunicato ieri sera la lista Uefa per la Conference League. Nell’elenco dei calciatori che saranno a disposizione di Paolo Vanoli per il doppio playoff contro lo Jagiellonia (andata il 19 febbraio alle ore 21 in Polonia, ritorno il 26 al Franchi alle ore 18.45) c’è una sorpresa, ovvero l’assenza di Marco Brescianini. Assente, tra i nuovi acquisti, anche Daniele Rugani, mentre sono disponibili Harrison, Fabbian e Solomon, questo perché erano soltanto tre le modifiche possibili rispetto alla lista consegnata a settembre. Per gli impegni europei la coperta sarà corta soprattutto dietro: sono usciti infatti Pablo Marí e Viti, Rugani come detto non sarà presente e allora c’è la possibilità che nei giovedì di coppa possano essere protagonisti sia Eddy Kouadio (classe 2004) che Eman Kospo (2007, ancora zero minuti in prima squadra), gli unici due centrali a disposizione oltre a Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Lo riporta il Corriere dello Sport.