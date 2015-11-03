Notizie Firoentina Fiorentina

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Corriere dello Sport: "Brescianini, che sorpresa! Vanoli lo lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference"
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False fatture, chiesto un anno di galera per Percassi e De Laurentiis. Assolto l'ex viola Della Valle
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Badelj: "E' uno scontro diretto, in caso di risultato positivo possiamo guardare avanti in classifica"
03 aprile 2021 14:58
Basile: "I giocatori della Fiorentina non volevano la conferma di Iachini. Strano l'incontro in hotel"
20 ottobre 2020 19:20
Cagni: "Iachini? Ha dato grinta e intensità, è il mister giusto per la Fiorentina"
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Primavera, che successo al Bozzi: 3-1 in rimonta al Genoa e quarti di coppa Italia contro il Milan
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"Caro mister, mi dispiace lasciarti": la lettera di Castrovilli prima del grande salto nel calcio
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Ci eravamo tanto cercati: domenica De Paul contro la Fiorentina. Dall'affare quasi fatto al ritorno di fiamma a gennaio...
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"Mi ispiro a Klopp. Il 4-2 la gioia più grande della mia vita da allenatore. Da qui a giugno..."
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I vertici politici di Firenze hanno offerto la Fiorentina in Qatar, la risposta...
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Biraghi ed un piccolo record che gli consente di battere CR7 ed Insigne
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Caliendo: " "E' una tragedia." Disse Baggio quando seppe di andare alla Juve"
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FOTO: Teppisti distruggono parte dell'auto di Sportiello
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Pinilla scoppia in lacrime dopo il gol: "E' per te Davide."
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Sarri: "Fiorentina buona squadra in salute, ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi..."
10 dicembre 2017 18:02
Qui Moena, allunghi per tutti i giocatori viola ma non per Kalinic che dice di aver problemi alla gamba
12 luglio 2017 12:19
Corvino aspetta di ricevere offerte per Badelj, Tatarusanu, Kalinic e Ilicic
09 giugno 2017 11:17
Nel bilancio della Fiorentina, finalmente è tornato il sereno, ma ancora pesa Giuseppe Rossi nei conti viola
01 giugno 2017 10:28
Diamanti: "Non mollo mai, finalmente una vittoria"
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Primavera, 4-3 da brividi col Verona e terzo posto in classifica
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Carlos Sanchez non convocato dall'Aston Villa: pronto per la Viola
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