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Notizie Firoentina Fiorentina

Corriere dello Sport: "I Commisso potrebbero cedere Kean per ricostruire la Fiorentina"

11 aprile 2026 10:12

Corriere dello Sport: "Brescianini, che sorpresa! Vanoli lo lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference"

06 febbraio 2026 09:45

False fatture, chiesto un anno di galera per Percassi e De Laurentiis. Assolto l'ex viola Della Valle

03 novembre 2022 13:00

Badelj: "E' uno scontro diretto, in caso di risultato positivo possiamo guardare avanti in classifica"

03 aprile 2021 14:58

Basile: "I giocatori della Fiorentina non volevano la conferma di Iachini. Strano l'incontro in hotel"

20 ottobre 2020 19:20

Cagni: "Iachini? Ha dato grinta e intensità, è il mister giusto per la Fiorentina"

23 febbraio 2020 12:21

Primavera, che successo al Bozzi: 3-1 in rimonta al Genoa e quarti di coppa Italia contro il Milan

18 dicembre 2019 18:08

"Caro mister, mi dispiace lasciarti": la lettera di Castrovilli prima del grande salto nel calcio

13 ottobre 2019 20:51

Ci eravamo tanto cercati: domenica De Paul contro la Fiorentina. Dall'affare quasi fatto al ritorno di fiamma a gennaio...

01 ottobre 2019 14:27

"Mi ispiro a Klopp. Il 4-2 la gioia più grande della mia vita da allenatore. Da qui a giugno..."

19 aprile 2019 15:36

I vertici politici di Firenze hanno offerto la Fiorentina in Qatar, la risposta...

11 aprile 2019 10:49

La Fiorentina tratta Cutrone. Ecco il piano della società viola per prenderlo

24 marzo 2019 00:31

Biraghi ed un piccolo record che gli consente di battere CR7 ed Insigne

31 ottobre 2018 12:27

Caliendo: " "E' una tragedia." Disse Baggio quando seppe di andare alla Juve"

08 maggio 2018 09:54

FOTO: Teppisti distruggono parte dell'auto di Sportiello

24 marzo 2018 13:06

Pinilla scoppia in lacrime dopo il gol: "E' per te Davide."

05 marzo 2018 13:25

Sarri: "Fiorentina buona squadra in salute, ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi..."

10 dicembre 2017 18:02

Qui Moena, allunghi per tutti i giocatori viola ma non per Kalinic che dice di aver problemi alla gamba

12 luglio 2017 12:19

Corvino aspetta di ricevere offerte per Badelj, Tatarusanu, Kalinic e Ilicic

09 giugno 2017 11:17

Nel bilancio della Fiorentina, finalmente è tornato il sereno, ma ancora pesa Giuseppe Rossi nei conti viola

01 giugno 2017 10:28

Diamanti: "Non mollo mai, finalmente una vittoria"

30 aprile 2017 17:01

Primavera, 4-3 da brividi col Verona e terzo posto in classifica

11 febbraio 2017 17:15

Carlos Sanchez non convocato dall'Aston Villa: pronto per la Viola

07 agosto 2016 20:56

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