La Fiorentina tratta Cutrone. Ecco il piano della società viola per prenderlo
Come si legge sull'edizione online di Tuttosport, dopo l’arrivo a gennaio di Piatek che gli ha tolto spazio, il Torino punta con forza Patrick Cutrone. Ma l’attaccante classe ’98,fa gola a tante socie...
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2019 00:31
Come si legge sull'edizione online di Tuttosport, dopo l’arrivo a gennaio di Piatek che gli ha tolto spazio, il Torino punta con forza Patrick Cutrone. Ma l’attaccante classe ’98,fa gola a tante società. Oltre al Borussia Dortmund c’è anche la Fiorentina, in grado di monetizzare nonché ricevere contropartite tecniche importanti dalla probabile cessione di Federico Chiesa. Proprio lo stesso Chiesa in rossonero spianerebbe la strada per Cutrone in viola