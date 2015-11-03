Notizie Cutrone Fiorentina

Lazio nervosa graziata dall'arbitro, Cutrone rovina la festa dei 125 anni e la Fiorentina resta in scia
10 gennaio 2025 23:10
Belotti e Cutrone meteore in maglia viola: ma occhio ai due ex oggi nel Como
23 novembre 2024 09:01
Il Como vola nel segno degli ex Fiorentina: la doppietta di Cutrone e Belotti stendono il Verona
29 settembre 2024 17:24
La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli
01 aprile 2024 18:20
Ricordate Cutrone? Non riesce a segnare nemmeno in serie B. Doveva diventare il bomber viola
11 dicembre 2022 19:56
Dopo il flop anche ad Empoli Cutrone riparte dalla serie B. Ufficiale il passaggio al Como
29 agosto 2022 16:11
Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"
28 febbraio 2022 12:32
Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a"
13 febbraio 2022 18:52
Cutrone si sfoga in diretta: "Non sento nulla perchè i tifosi dello Spezia sono grandi maleducati"
19 dicembre 2021 17:30
L'Empoli manda la Fiorentina a soli 6 punti dalla Champions League. Napoli perde in casa 0-1
12 dicembre 2021 20:16
La triste parabola di Cutrone, un flop continuo, ingaggio alto, vive di rendita del 2017
20 settembre 2021 13:44
Cutrone non segna mai e l'Empoli perde ancora, 0-3 in casa contro la Sampdoria. Doppietta Caputo
19 settembre 2021 14:26
Cutrone non segna mai, l'Empoli perde ancora in casa. Il Venezia passeggia, è 1-2 al Castellani
11 settembre 2021 17:05
Cutrone: "Non ho avuto la continuità. In certi casi è mancata anche la fiducia". Riferimento alla Fiorentina?
10 settembre 2021 12:10
Cutrone riparte dopo tanti fallimenti: "Qui mi danno fiducia, Empoli è la piazza giusta per me"
19 agosto 2021 18:42
(VIDEO): Sottil assist e Cutrone pareggia contro il Portogallo, Italia sul 3-3
31 maggio 2021 22:57
Perinetti: "Dare 3 milioni a Vlahovic? Cutrone alla Fiorentina non guadagnava molto meno..."
27 maggio 2021 13:33
Convocati Under 21: presenti Cerofolini, Ranieri, Maleh e Sottil
24 maggio 2021 19:57
Cutrone dopo la Fiorentina fallisce anche al Valencia: l'allenatore non lo convoca piu'
11 maggio 2021 12:51
Cutrone è un flop anche al Valencia. Sopravvalutato, tra Premier, Liga e Serie A, la storia non cambia
17 marzo 2021 19:41
Cutrone: "Montella e Gattuso avevano scomesso su di me della primavera"
13 febbraio 2021 14:25
TMW, Cutrone andrà in prestito secco al Valencia fino a giugno: Liga dunque per l'ex Fiorentina
30 gennaio 2021 11:52
Di Marzio, Cutrone tornerà in Italia: Udinese in pole position, Parma indietro nella corsa
25 gennaio 2021 18:11
Sky, Cutrone è vicino al Parma. Il giocatore sta per tornare in Italia
25 gennaio 2021 15:34
Cutrone lascierà ancora il Wolverhampton che si rinforza con Willian José
22 gennaio 2021 15:41
Cutrone come nella Fiorentina, non gioca nemmeno al Wolverhampton, ci pensa il Parma a gennaio
19 gennaio 2021 19:00
Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"
07 gennaio 2021 14:13
Ufficiale, Cutrone lascia la Fiorentina, torna al Wolverhampton. Risoluzione anticipata del prestito
07 gennaio 2021 10:26
Sky Sport, Cutrone-Fiorentina addio ad un passo. L'attaccante potrebbe tornare al Wolverhampton
06 gennaio 2021 23:23
Sky Sport, Cutrone è nel mirino del Marsiglia. Futuro in Francia? Su di lui c'è anche il Parma
06 gennaio 2021 09:32
I convocati della Fiorentina per la Lazio. Torna Biraghi, ancora una volta out Cutrone
05 gennaio 2021 17:25
Corriere Fiorentino, Cutrone, la Sampdoria è in pole. Il futuro lo decideranno Fiorentina e Wolves
05 gennaio 2021 09:46
Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"
03 gennaio 2021 14:42
I convocati della Fiorentina, Prandelli ne chiama 23 per il Bologna. Out Cutrone
02 gennaio 2021 20:00
Pradè: "Piatek e Milik no grazie, abbiamo Vlahovic. Cutrone scontento. Siamo secondi a pochi"
31 dicembre 2020 15:52
Tuttosport, Fiorentina, proposto Eysseric al Torino. Nuova pista anche per Cutrone?
29 dicembre 2020 10:59
Gazzetta, Cutrone nel mirino della Sampdoria. Su di lui anche altri club di A e di Premier
29 dicembre 2020 09:15
Tuttosport, Cutrone, avventura alla Fiorentina finita, il Benevento prova ad ingaggiarlo
28 dicembre 2020 09:37
Gazzetta, Cutrone-Fiorentina ai saluti. C'è il Bologna ma occhio alla Premier League
27 dicembre 2020 10:09
Gazzetta, Piatek, ritorno di fiamma della Fiorentina. L'ostacolo? L'ingaggio ma i viola...
27 dicembre 2020 10:01
Gazzetta, Cutrone-Scamacca, spunta l'ipotesi scambio di prestiti. La situazione attuale...
27 dicembre 2020 09:50
Cm.com, Cutrone, la Sampdoria lo vuole, contatti in corso, può essere decisivo il suo nuovo agente
26 dicembre 2020 20:33
Sportitalia, tre squadre sono su Cutrone del Wolverhampton. Il Parma...
25 dicembre 2020 12:34
Nazione, Cutrone-Fiorentina sarà addio già a gennaio, il suo futuro sarà al Napoli
24 dicembre 2020 10:42
Nazione, Pavoletti è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Spunta il Napoli per Cutrone
23 dicembre 2020 12:48
Prade: "Dobbiamo calarci in una mentalità provinciale. Stasera mi aspetto grande prestazione"
22 dicembre 2020 20:25
CorFio, Cutrone-Fiorentina addio vicino. Tre club di Serie A lo vogliono già a gennaio
22 dicembre 2020 09:27
Convocati Fiorentina per la Juventus. Fuori Cutrone, non convocato. Finita la sua storia viola?
21 dicembre 2020 16:28
Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo
21 dicembre 2020 09:27
Gazzetta, Cutrone, l'avventura alla Fiorentina è al capolinea: a gennaio può andare al Bologna
19 dicembre 2020 09:01
Dovellini: "Pochi cambi di formazione. Cutrone verso l'addio subito. Mercato? Occhio all'estero"
18 dicembre 2020 21:28
Da Udine, la Fiorentina sta cercando Lasagna, ma l'Udinese chiede almeno 20 milioni
18 dicembre 2020 21:08
Mirabelli: "A gennaio non puoi stravolgere una squadra. Cutrone? Deve trovare un equilibrio caratteriale"
16 dicembre 2020 10:17
Nazione, Piatek, la Fiorentina ha congelato la trattativa con l'Hertha Berlino. Le cifre...
15 dicembre 2020 11:22
Nazione, Cutrone-Fiorentina avventura al capolinea: Bologna in pole ma c'è anche il Torino
15 dicembre 2020 09:31
Nazione, Piatek il primo nome dell'attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile
14 dicembre 2020 08:56
Potrebbe essere la partenza di Cutrone a liberare il posto in rosa per una nuova punta.
10 dicembre 2020 17:51
Nazione, Piatek il nome caldo per gennaio, può arrivare per 18 milioni. Milik pista difficile
09 dicembre 2020 10:31
Nazione, Cutrone-Fiorentina avventura al capolinea. Bologna in pole ma ci sono anche Parma e Samp
09 dicembre 2020 10:22
ACF SMENTISCE RAPPORTO ROTTO TRA CUTRONE E LO SPOGLIATOIO VIOLA, IL COMUNICATO
08 dicembre 2020 22:17
TMW, Cutrone non si è mai integrato nella Fiorentina, per questo Iachini e Prandelli l'hanno lasciato fuori
08 dicembre 2020 18:55
Gazzetta, Cutrone ha lasciato Branchini, il suo agente. A gennaio andrà al Parma o al Bologna
08 dicembre 2020 10:53
Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"
07 dicembre 2020 20:46
Corriere dello Sport, Cutrone-Fiorentina addio vicino. Bologna in pole ma c'è anche il Parma
07 dicembre 2020 10:18
Mirabelli: "Cutrone ha bisogno di una gestione particolare per diventare un giocatore importante"
06 dicembre 2020 19:22
Prandelli: "Chiesa faceva la differenza. Cutrone? Chi pensa a sé stesso può andare via. Mancano i doppioni"
06 dicembre 2020 14:25
Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"
06 dicembre 2020 11:20
CorSport, Cutrone può lasciare la Fiorentina a gennaio: Bologna alla finestra per il centravanti
06 dicembre 2020 09:59
L'annuncio: "Tolto l'obbligo di riscatto per Cutrone. È rassegnato, non è stato trattato come altri"
05 dicembre 2020 15:57
Da Bologna, per rinforzare l'attacco di Mihajlovic si pensa a Vlahovic e Cutrone della Fiorentina
04 dicembre 2020 15:27
Pradé: "Sono responsabile, covid ci penalizza. Cutrone scelta tecnica. Montiel esubero"
02 dicembre 2020 22:33
Vlahovic, Kouamè e Cutrone, è flop. Pradè aveva detto: "Forti così"
30 novembre 2020 16:06
CorFio, Bonaventura e Cutrone, i due ex hanno sete di vendetta. Le due carte a gara in corso?
29 novembre 2020 10:32
Esclusiva Matrone (Sportitalia) stronca Prandelli: "Tecnico superato, anche a Dubai sono rimasti delusi.."
29 novembre 2020 09:38
Cutrone non gioca mai? Il motivo non è il riscatto, la spiegazione in una frase di Prandelli
28 novembre 2020 20:55
De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"
28 novembre 2020 18:34
Repubblica, probabile formazione Fiorentina, Ribery tra le linee e Cutrone titolare
28 novembre 2020 11:12
Pellegatti: "Cutrone bocciato da Gattuso e in Premier. Ora gli preferiscono Vlahovic, mica Ibrahimovic..."
27 novembre 2020 15:41
CorSport, Fiorentina, Prandelli ha azzeccato le sostituzioni, Cutrone-Montiel hanno cambiato la gara
26 novembre 2020 10:16
Tuttosport, la Fiorentina ha ritrovato il gol dopo oltre 550' grazie a Montiel su assist di Cutrone
26 novembre 2020 09:55
La formazione ufficiale della Fiorentina, 4-3-1-2, fuori Cutrone
25 novembre 2020 16:31
Ag. Cutrone duro: "Non trattato come gli altri. Messo da parte senza motivo"
25 novembre 2020 10:36
Coppa Italia, Terracciano in porta, Cutrone in attacco, a centrocampo Pulgar-Borja Valero. Callejon...
24 novembre 2020 09:37
Mirabelli: "A Cutrone non vanno date responsabilità, la maglia della Fiorentina pesa troppo..."
23 novembre 2020 21:04
Nazione, Vlahovic-Cutrone in uscita? Piatek è l'obiettivo numero uno, occhi sul mercato brasiliano
23 novembre 2020 11:13
Pradè vicino all'addio a fine anno. Mercato flop e quelle parole...
22 novembre 2020 20:49
CorFio, Prandelli debutta con il 4-2-3-1. Kouame-Castrovilli-Ribery alle spalle di Cutrone
22 novembre 2020 09:24
Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"
20 novembre 2020 21:41
Ag. Cutrone: "Si è sempre fatto trovare pronto. Chiesto da Iachini. Con Prandelli giocherà chi merita"
20 novembre 2020 19:10
Gazzetta, Cutrone, testa solo al campo, niente più vincoli contrattuali, ora deve prendersi la Fiorentina
20 novembre 2020 10:55
CorSport, Vlahovic-Cutrone si giocano il posto da titolare: Prandelli non ha ancora scelto
20 novembre 2020 09:36
Sconcerti: "Commisso non è uno di noi, ma il padrone della Fiorentina. Cutrone meglio di Vlahovic"
19 novembre 2020 21:09
Graziani: "No a Balotelli. Vlahovic? Ultima chance. Cutrone? Non lo riscatterei. Kouame..."
19 novembre 2020 12:01
Prandelli: "Abbiamo tre attaccanti giovani e forti. Cutrone spreca troppe energie per movimenti non indispensabili"
17 novembre 2020 20:14
Repubblica, Vlahovic e Cutrone hanno tempo fino a Natale per convincere Prandelli
15 novembre 2020 10:08
Sport Mediaset, Castrovilli, Biraghi, Dragowski, Kouame e Cutrone resteranno in bolla fino a martedì
13 novembre 2020 18:32
Dovellini: "La Fiorentina vuole 14 milioni subito per Pedro. Riscatto Cutrone? Difficile. Occhio a Milik"
13 novembre 2020 14:58
Nazione, Cutrone scalpita per avere un'occasione, il riscatto dai Wolves non è sicuro, è troppo alto
13 novembre 2020 09:27
Prandelli torna alla difesa a quattro. Vlahovic alla Pazzini e Cutrone via a gennaio. Dentro un bomber esperto?
11 novembre 2020 19:42
Colomba a Lady Radio: "Iachini ormai è stato scaricato. Prandelli potrebbe rilanciarsi alla Fiorentina"
07 novembre 2020 17:28
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