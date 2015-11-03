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Notizie Cutrone Fiorentina

Lazio nervosa graziata dall'arbitro, Cutrone rovina la festa dei 125 anni e la Fiorentina resta in scia

10 gennaio 2025 23:10

Belotti e Cutrone meteore in maglia viola: ma occhio ai due ex oggi nel Como

23 novembre 2024 09:01

Il Como vola nel segno degli ex Fiorentina: la doppietta di Cutrone e Belotti stendono il Verona

29 settembre 2024 17:24

La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli

01 aprile 2024 18:20

Ricordate Cutrone? Non riesce a segnare nemmeno in serie B. Doveva diventare il bomber viola

11 dicembre 2022 19:56

Dopo il flop anche ad Empoli Cutrone riparte dalla serie B. Ufficiale il passaggio al Como

29 agosto 2022 16:11

Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"

28 febbraio 2022 12:32

Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a"

13 febbraio 2022 18:52

Cutrone si sfoga in diretta: "Non sento nulla perchè i tifosi dello Spezia sono grandi maleducati"

19 dicembre 2021 17:30

L'Empoli manda la Fiorentina a soli 6 punti dalla Champions League. Napoli perde in casa 0-1

12 dicembre 2021 20:16

La triste parabola di Cutrone, un flop continuo, ingaggio alto, vive di rendita del 2017

20 settembre 2021 13:44

Cutrone non segna mai e l'Empoli perde ancora, 0-3 in casa contro la Sampdoria. Doppietta Caputo

19 settembre 2021 14:26

Cutrone non segna mai, l'Empoli perde ancora in casa. Il Venezia passeggia, è 1-2 al Castellani

11 settembre 2021 17:05

Cutrone: "Non ho avuto la continuità. In certi casi è mancata anche la fiducia". Riferimento alla Fiorentina?

10 settembre 2021 12:10

Cutrone riparte dopo tanti fallimenti: "Qui mi danno fiducia, Empoli è la piazza giusta per me"

19 agosto 2021 18:42

(VIDEO): Sottil assist e Cutrone pareggia contro il Portogallo, Italia sul 3-3

31 maggio 2021 22:57

Perinetti: "Dare 3 milioni a Vlahovic? Cutrone alla Fiorentina non guadagnava molto meno..."

27 maggio 2021 13:33

Convocati Under 21: presenti Cerofolini, Ranieri, Maleh e Sottil

24 maggio 2021 19:57

Cutrone dopo la Fiorentina fallisce anche al Valencia: l'allenatore non lo convoca piu'

11 maggio 2021 12:51

Cutrone è un flop anche al Valencia. Sopravvalutato, tra Premier, Liga e Serie A, la storia non cambia

17 marzo 2021 19:41

Cutrone: "Montella e Gattuso avevano scomesso su di me della primavera"

13 febbraio 2021 14:25

TMW, Cutrone andrà in prestito secco al Valencia fino a giugno: Liga dunque per l'ex Fiorentina

30 gennaio 2021 11:52

Di Marzio, Cutrone tornerà in Italia: Udinese in pole position, Parma indietro nella corsa

25 gennaio 2021 18:11

Sky, Cutrone è vicino al Parma. Il giocatore sta per tornare in Italia

25 gennaio 2021 15:34

Cutrone lascierà ancora il Wolverhampton che si rinforza con Willian José

22 gennaio 2021 15:41

Cutrone come nella Fiorentina, non gioca nemmeno al Wolverhampton, ci pensa il Parma a gennaio

19 gennaio 2021 19:00

Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"

07 gennaio 2021 14:13

Ufficiale, Cutrone lascia la Fiorentina, torna al Wolverhampton. Risoluzione anticipata del prestito

07 gennaio 2021 10:26

Sky Sport, Cutrone-Fiorentina addio ad un passo. L'attaccante potrebbe tornare al Wolverhampton

06 gennaio 2021 23:23

Sky Sport, Cutrone è nel mirino del Marsiglia. Futuro in Francia? Su di lui c'è anche il Parma

06 gennaio 2021 09:32

I convocati della Fiorentina per la Lazio. Torna Biraghi, ancora una volta out Cutrone

05 gennaio 2021 17:25

Corriere Fiorentino, Cutrone, la Sampdoria è in pole. Il futuro lo decideranno Fiorentina e Wolves

05 gennaio 2021 09:46

Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"

03 gennaio 2021 14:42

I convocati della Fiorentina, Prandelli ne chiama 23 per il Bologna. Out Cutrone

02 gennaio 2021 20:00

Pradè: "Piatek e Milik no grazie, abbiamo Vlahovic. Cutrone scontento. Siamo secondi a pochi"

31 dicembre 2020 15:52

Tuttosport, Fiorentina, proposto Eysseric al Torino. Nuova pista anche per Cutrone?

29 dicembre 2020 10:59

Gazzetta, Cutrone nel mirino della Sampdoria. Su di lui anche altri club di A e di Premier

29 dicembre 2020 09:15

Tuttosport, Cutrone, avventura alla Fiorentina finita, il Benevento prova ad ingaggiarlo

28 dicembre 2020 09:37

Gazzetta, Cutrone-Fiorentina ai saluti. C'è il Bologna ma occhio alla Premier League

27 dicembre 2020 10:09

Gazzetta, Piatek, ritorno di fiamma della Fiorentina. L'ostacolo? L'ingaggio ma i viola...

27 dicembre 2020 10:01

Gazzetta, Cutrone-Scamacca, spunta l'ipotesi scambio di prestiti. La situazione attuale...

27 dicembre 2020 09:50

Cm.com, Cutrone, la Sampdoria lo vuole, contatti in corso, può essere decisivo il suo nuovo agente

26 dicembre 2020 20:33

Sportitalia, tre squadre sono su Cutrone del Wolverhampton. Il Parma...

25 dicembre 2020 12:34

Nazione, Cutrone-Fiorentina sarà addio già a gennaio, il suo futuro sarà al Napoli

24 dicembre 2020 10:42

Nazione, Pavoletti è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Spunta il Napoli per Cutrone

23 dicembre 2020 12:48

Prade: "Dobbiamo calarci in una mentalità provinciale. Stasera mi aspetto grande prestazione"

22 dicembre 2020 20:25

CorFio, Cutrone-Fiorentina addio vicino. Tre club di Serie A lo vogliono già a gennaio

22 dicembre 2020 09:27

Convocati Fiorentina per la Juventus. Fuori Cutrone, non convocato. Finita la sua storia viola?

21 dicembre 2020 16:28

Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo

21 dicembre 2020 09:27

Gazzetta, Cutrone, l'avventura alla Fiorentina è al capolinea: a gennaio può andare al Bologna

19 dicembre 2020 09:01

Dovellini: "Pochi cambi di formazione. Cutrone verso l'addio subito. Mercato? Occhio all'estero"

18 dicembre 2020 21:28

Da Udine, la Fiorentina sta cercando Lasagna, ma l'Udinese chiede almeno 20 milioni

18 dicembre 2020 21:08

Mirabelli: "A gennaio non puoi stravolgere una squadra. Cutrone? Deve trovare un equilibrio caratteriale"

16 dicembre 2020 10:17

Nazione, Piatek, la Fiorentina ha congelato la trattativa con l'Hertha Berlino. Le cifre...

15 dicembre 2020 11:22

Nazione, Cutrone-Fiorentina avventura al capolinea: Bologna in pole ma c'è anche il Torino

15 dicembre 2020 09:31

Nazione, Piatek il primo nome dell'attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile

14 dicembre 2020 08:56

Potrebbe essere la partenza di Cutrone a liberare il posto in rosa per una nuova punta.

10 dicembre 2020 17:51

Nazione, Piatek il nome caldo per gennaio, può arrivare per 18 milioni. Milik pista difficile

09 dicembre 2020 10:31

Nazione, Cutrone-Fiorentina avventura al capolinea. Bologna in pole ma ci sono anche Parma e Samp

09 dicembre 2020 10:22

ACF SMENTISCE RAPPORTO ROTTO TRA CUTRONE E LO SPOGLIATOIO VIOLA, IL COMUNICATO

08 dicembre 2020 22:17

TMW, Cutrone non si è mai integrato nella Fiorentina, per questo Iachini e Prandelli l'hanno lasciato fuori

08 dicembre 2020 18:55

Gazzetta, Cutrone ha lasciato Branchini, il suo agente. A gennaio andrà al Parma o al Bologna

08 dicembre 2020 10:53

Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"

07 dicembre 2020 20:46

Corriere dello Sport, Cutrone-Fiorentina addio vicino. Bologna in pole ma c'è anche il Parma

07 dicembre 2020 10:18

Mirabelli: "Cutrone ha bisogno di una gestione particolare per diventare un giocatore importante"

06 dicembre 2020 19:22

Prandelli: "Chiesa faceva la differenza. Cutrone? Chi pensa a sé stesso può andare via. Mancano i doppioni"

06 dicembre 2020 14:25

Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"

06 dicembre 2020 11:20

CorSport, Cutrone può lasciare la Fiorentina a gennaio: Bologna alla finestra per il centravanti

06 dicembre 2020 09:59

L'annuncio: "Tolto l'obbligo di riscatto per Cutrone. È rassegnato, non è stato trattato come altri"

05 dicembre 2020 15:57

Da Bologna, per rinforzare l'attacco di Mihajlovic si pensa a Vlahovic e Cutrone della Fiorentina

04 dicembre 2020 15:27

Pradé: "Sono responsabile, covid ci penalizza. Cutrone scelta tecnica. Montiel esubero"

02 dicembre 2020 22:33

Vlahovic, Kouamè e Cutrone, è flop. Pradè aveva detto: "Forti così"

30 novembre 2020 16:06

CorFio, Bonaventura e Cutrone, i due ex hanno sete di vendetta. Le due carte a gara in corso?

29 novembre 2020 10:32

Esclusiva Matrone (Sportitalia) stronca Prandelli: "Tecnico superato, anche a Dubai sono rimasti delusi.."

29 novembre 2020 09:38

Cutrone non gioca mai? Il motivo non è il riscatto, la spiegazione in una frase di Prandelli

28 novembre 2020 20:55

De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"

28 novembre 2020 18:34

Repubblica, probabile formazione Fiorentina, Ribery tra le linee e Cutrone titolare

28 novembre 2020 11:12

Pellegatti: "Cutrone bocciato da Gattuso e in Premier. Ora gli preferiscono Vlahovic, mica Ibrahimovic..."

27 novembre 2020 15:41

CorSport, Fiorentina, Prandelli ha azzeccato le sostituzioni, Cutrone-Montiel hanno cambiato la gara

26 novembre 2020 10:16

Tuttosport, la Fiorentina ha ritrovato il gol dopo oltre 550' grazie a Montiel su assist di Cutrone

26 novembre 2020 09:55

La formazione ufficiale della Fiorentina, 4-3-1-2, fuori Cutrone

25 novembre 2020 16:31

Ag. Cutrone duro: "Non trattato come gli altri. Messo da parte senza motivo"

25 novembre 2020 10:36

Coppa Italia, Terracciano in porta, Cutrone in attacco, a centrocampo Pulgar-Borja Valero. Callejon...

24 novembre 2020 09:37

Mirabelli: "A Cutrone non vanno date responsabilità, la maglia della Fiorentina pesa troppo..."

23 novembre 2020 21:04

Nazione, Vlahovic-Cutrone in uscita? Piatek è l'obiettivo numero uno, occhi sul mercato brasiliano

23 novembre 2020 11:13

Pradè vicino all'addio a fine anno. Mercato flop e quelle parole...

22 novembre 2020 20:49

CorFio, Prandelli debutta con il 4-2-3-1. Kouame-Castrovilli-Ribery alle spalle di Cutrone

22 novembre 2020 09:24

Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"

20 novembre 2020 21:41

Ag. Cutrone: "Si è sempre fatto trovare pronto. Chiesto da Iachini. Con Prandelli giocherà chi merita"

20 novembre 2020 19:10

Gazzetta, Cutrone, testa solo al campo, niente più vincoli contrattuali, ora deve prendersi la Fiorentina

20 novembre 2020 10:55

CorSport, Vlahovic-Cutrone si giocano il posto da titolare: Prandelli non ha ancora scelto

20 novembre 2020 09:36

Sconcerti: "Commisso non è uno di noi, ma il padrone della Fiorentina. Cutrone meglio di Vlahovic"

19 novembre 2020 21:09

Graziani: "No a Balotelli. Vlahovic? Ultima chance. Cutrone? Non lo riscatterei. Kouame..."

19 novembre 2020 12:01

Prandelli: "Abbiamo tre attaccanti giovani e forti. Cutrone spreca troppe energie per movimenti non indispensabili"

17 novembre 2020 20:14

Repubblica, Vlahovic e Cutrone hanno tempo fino a Natale per convincere Prandelli

15 novembre 2020 10:08

Sport Mediaset, Castrovilli, Biraghi, Dragowski, Kouame e Cutrone resteranno in bolla fino a martedì

13 novembre 2020 18:32

Dovellini: "La Fiorentina vuole 14 milioni subito per Pedro. Riscatto Cutrone? Difficile. Occhio a Milik"

13 novembre 2020 14:58

Nazione, Cutrone scalpita per avere un'occasione, il riscatto dai Wolves non è sicuro, è troppo alto

13 novembre 2020 09:27

Prandelli torna alla difesa a quattro. Vlahovic alla Pazzini e Cutrone via a gennaio. Dentro un bomber esperto?

11 novembre 2020 19:42

Colomba a Lady Radio: "Iachini ormai è stato scaricato. Prandelli potrebbe rilanciarsi alla Fiorentina"

07 novembre 2020 17:28

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