Kevin Lasagna in uscita? L’attaccante non sta attraversando un buon momento e potrebbe aver voglia di rilanciarsi altrove. Nell’anno che porta all’Europeo potrebbe andare in cerca di maggiore continuità. Nonostante i 0 gol all’attivo in questa stagione, le tante occasioni sprecate e le ultime bocciature di mister Gotti, Kevin Lasagna ha diverse richieste, già per il mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina. Con Cutrone in uscita, Pradé potrebbe puntare su un attaccante che conosce molto bene. L’Udinese, comunque, per Lasagna non sembra intenzionata a fare sconti. Difficile riconfermare la quotazione della scorsa estate di 25 milioni ma il club non lo valuta meno di 20. Lo riporta Tuttoudinese.

LE PAROLE DI PRANDELLI IN CONFERENZA: “VLAHOVIC PIU’ ADATTO DI CUTRONE PER IL NOSTRO MODO DI GIOCARE”