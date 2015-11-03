Labaro Viola

Notizie Udinese Fiorentina

L'Udinese passa a Cagliari tra le polemiche e rimanda la salvezza dei sardi alla prossima giornata

09 maggio 2026 18:29

Zaniolo: “Alla Fiorentina non sono riuscito a esprimermi, stavo rincorrendo qualcosa di difficile”

05 maggio 2026 23:12

Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”

11 aprile 2026 22:56

Milan umiliato dall'Udinese a San Siro, finisce 0-3 per i friuliani. Il pubblico lascia lo stadio dopo 80 minuti.

11 aprile 2026 21:15

Spalletti attacca: "Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani. Un U19 in campo per ogni squadra".

06 aprile 2026 22:14

Colpo esterno dell'Udinese a Genova. Ekkelenkamp e Davis bloccano i rossoblù a +5 sulla Fiorentina

20 marzo 2026 22:49

Amoruso arrabbiato: "Come fai a mancare un appuntamento come quello di Udine? Questa squadra non ha attributi".

06 marzo 2026 19:07

Galbiati duro: “Servono la testa e i cogl***i, non poteva l’Udinese avere più voglia della Fiorentina”

05 marzo 2026 18:06

Bocci: "La morte di Astori ha lasciato un vuoto incredibile. A Udine avrebbe alzato la voce per scuotere la squadra"

04 marzo 2026 18:47

Graziani: "Non è Vanoli il problema della Fiorentina, se lo mandi via non sai chi prendere dopo"

04 marzo 2026 13:56

Sentite Sabatini: "Prestazione incomprensibile, Fiorentina in balia degli avversari. Perché non il 4-3-3?"

03 marzo 2026 22:18

Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"

03 marzo 2026 14:11

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, siete tornati quelli di prima. Buffoni e spavaldi"

03 marzo 2026 11:44

Moviola CorSport: "Pairetto insufficiente. Rigore ok, Zemura viene graziato. Rischia Parisi per la frase detta"

03 marzo 2026 10:41

Corriere Fiorentino duro: "Errare è umano, perseverare è diabolico. 13 gol subiti dalla Fiorentina da palla inattiva"

03 marzo 2026 10:26

Nazione: “Fiorentina orribile, incredibile e folle mossa tattica di Vanoli. Perso primo match point salvezza”

03 marzo 2026 10:04

Cor. Sport: Fiorentina sbriciolata ad Udine; squadra senza identità brutta fuori e debole dentro

03 marzo 2026 09:05

Cor.Sport: Commuovente il ricordo di Davide Astori prima di una Fiorentina molle, spenta e inconcludente

03 marzo 2026 08:54

Cor.Sport: Fiorentina un'altra occasione fallita, certificata la patente d'inaffidabilità viola

03 marzo 2026 08:20

"Geniale il ritorno a tre, buona idea togliere Kean, ottimo Rugani. Sempre un piacere seguirvi"

03 marzo 2026 00:25

Bucchioni durissimo: "Tornare alla difesa a tre una follia, questi vogliono andare in B"

03 marzo 2026 00:03

Vanoli si difende: "Non è colpa del modulo ma dell'atteggiamento, devo guardare in faccia i giocatori"

02 marzo 2026 23:36

Fiorentina inguardabile e senz'anima: umiliante 3-0 a Udine e classifica immutata

02 marzo 2026 23:04

Notte fonda per la Fiorentina, l'Udinese vince 3-0. Rugani disastroso alla prima in maglia viola

02 marzo 2026 22:40

Ranieri: "Stasera è una bella opportunità, io non ho mai mollato: l'obbiettivo della squadra è la salvezza"

02 marzo 2026 20:45

Ferrari: "Con Vanoli abbiamo lavorato tanto, adesso abbiamo tutti la consapevolezza della situazione"

02 marzo 2026 20:32

Probabile formazione Udinese: Zaniolo titolare inamovibile. Salgono le quotazioni per Davis dal 1'

01 marzo 2026 21:42

Runjaic: "Ci sono in palio punti pesanti sia per noi che per Fiorentina. Davis ci sarà".

01 marzo 2026 19:22

Convocati Fiorentina: Gosens recupera e parte per Udine, c’è Balbo. Out Solomon e Lezzerini

01 marzo 2026 17:50

Mattei shock: "Udinese nettamente più forte della Fiorentina. Zaniolo è alla pari di Roberto Baggio"

01 marzo 2026 13:19

Lecce e Genoa hanno già perso, le Cremonese ha il Milan: Udinese-Fiorentina è fondamentale

01 marzo 2026 12:00

Nazione: “Con l’Udinese la Fiorentina deve riscattare la pessima figura in Conference. E aggiungere punti”

01 marzo 2026 09:49

Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato

28 febbraio 2026 18:36

Repubblica: "Gosens a disposizione contro l'Udinese. Ipotesi mascherina al volto per il tedesco".

28 febbraio 2026 16:16

Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni

28 febbraio 2026 16:12

Chek-up cardiologici gratuiti prima di Udinese-Fiorentina. L'iniziativa dei club in onore di Astori

28 febbraio 2026 11:37

Corriere dello Sport: "Rugani punta al debutto contro l'Udinese. Ieri partitella con la Primavera"

26 febbraio 2026 10:03

L'Udinese perde Solet, i bianconeri giocheranno contro la Fiorentina senza il loro baluardo

24 febbraio 2026 14:05

Runjaic attacca il Lecce: "Questo terreno di gioco è di bassissimo livello, non da serie A"

08 febbraio 2026 20:51

Il Lecce vince nel recupero grazie ad una punizione. Fiorentina a meno 3 punti dal quart'ultimo posto

08 febbraio 2026 17:01

Corriere Fiorentino: “Fiorentina a caccia di un mediano di rottura. Keita, Karlstrom e Mangala i nomi”

30 gennaio 2026 09:50

Crolla il Verona battuto in casa dall’Udinese, la Fiorentina resta avanti tre lunghezze

26 gennaio 2026 23:00

Il Pisa aggancia la Fiorentina a quota 13, a Udine finisce 2-2. Il racconto

10 gennaio 2026 17:18

Runjaic: "Non si possono prendere i 5 gol presi contro la Fiorentina, loro bravi a sfruttare l'episodio"

26 dicembre 2025 12:13

Sentite Obodo: "La Fiorentina senza l'espulsione difficilmente avrebbe vinto, l'ha persa l'Udinese"

25 dicembre 2025 14:21

Cecchi: "Applausi a Goretti perché ha fatto un passo indietro, ha pensato al bene comune"

22 dicembre 2025 13:58

Minotti: "Bravo Vanoli a cambiare, nessuno più credeva nel vecchio modulo nella Fiorentina"

22 dicembre 2025 13:36

Moviola Corriere dello Sport: "Manca un rosso a Parisi. Manca un rigore per l'Udinese"

22 dicembre 2025 09:24

Nani (DT Udinese): "La Fiorentina è un gigante che dorme, squadra costruita andare in Europa"

21 dicembre 2025 21:19

PAGELLE FIORENTINA: PARISI IL MIGLIORE, GIOIELLO DI GUD, DOPPIO KEAN, COMUZZO AL TOP

21 dicembre 2025 19:57

Parisi ala destra a piede invertito, la Fiorentina è in campo con il 4-3-3. Gudmundsson ala destra

21 dicembre 2025 18:16

Nani (Ds Udinese): "Vedere la Fiorentina ultima impressiona, è un gigante che dorme"

21 dicembre 2025 17:52

La Fiorentina continua il silenzio stampa: oggi non parlerà nessuno, nemmeno in caso di vittoria

21 dicembre 2025 17:05

FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR TITOLARE, COMUZZO IN DIFESA, GUDMUNDSSON IN ATTACCO

21 dicembre 2025 16:56

Zaniolo è rinato ad Udine dopo l'esperienza horror alla Fiorentina, occhio al gol dell'ex

21 dicembre 2025 13:42

La Fiorentina travolge l'Udinese, finisce 5-1 al Franchi. Prima vittoria in campionato per i viola

21 dicembre 2025 12:46

Runjaic: "Non mi fido della Fiorentina. Come nella boxe, l'avversario all'angolo è sempre più pericoloso"

19 dicembre 2025 16:39

Curva Fiesole stufa: “20 minuti di vuoto contro l’Udinese. Vergognatevi tutti"

19 dicembre 2025 09:26

De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8

08 dicembre 2025 20:11

Zaniolo è rinato a Udine, terzo gol in campionato e vittoria a Parma: "Udine è una piazza bellissima, sono felice"

29 novembre 2025 19:36

L'Udinese affossa il Parma: Gli uomini di Cuesta sono ad un passo dalla zona retrocessione in classifica

29 novembre 2025 17:25

Il Bologna di Italiano vince 0-3 a Udine e vola al primo posto. A segno anche Bernardeschi

22 novembre 2025 17:30

TMW: "Lovric può lasciare l'Udinese in prestito con obbligo a 7 milioni." Occasione per la Fiorentina?

21 novembre 2025 18:52

Delneri: "Il bilancio dell'Udinese è positivo, soprattutto se consideriamo dove si trova la Fiorentina"

18 novembre 2025 16:30

Niccolò Zaniolo è sicuro: "La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci"

12 novembre 2025 17:00

Zaniolo segna e l'Udinese pareggia 1-1 contro la Cremonese che vola a 10 punti in classifica

20 ottobre 2025 23:01

Zaniolo: "Ruolo? Posso giocare un po' ovunque. Udine tappa importante, qui sento la fiducia di tutti"

25 settembre 2025 20:49

Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto

20 settembre 2025 22:52

Che disastro il Pisa in casa, vince l'Udinese 0-1. Inizio di stagione disastroso. Il racconto della partita

14 settembre 2025 17:00

Zaniolo: "Udine è il passo più importante della mia carriera, se non ho reso è solo colpa mia"

13 settembre 2025 13:10

Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona

31 agosto 2025 23:13

Tuttosport: “L’Udinese ha avviato i contatti con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo”

23 agosto 2025 15:13

SKY Sport riporta: "Zanoli sfuma per Fiorentina e Bologna, il terzino è vicinissimo all'Udinese"

16 agosto 2025 15:33

Da Udine riportano: "Zaniolo valutato per il post Thauvin, l'ex viola piace ai bianconeri"

08 agosto 2025 22:24

Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”

07 agosto 2025 17:41

Okoye squalificato 2 mesi per il caso scommesse. Il portiere dell'Udinese si era fatto ammonire volontariamente

22 luglio 2025 18:03

Il Messaggero annuncia: "Insigne ha dato priorità alla Lazio, Fiorentina e Parma sono defilate"

11 luglio 2025 14:25

TMW rivela: "La Fiorentina pensa ancora a Thauvin nonostante il rinnovo con l'Udinese"

09 luglio 2025 18:47

Okoye deferito per illecito sportivo. Il portiere dell'Udinese rischia 4 anni di squalifica

27 giugno 2025 23:21

TMW annuncia: "La Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa a Payero dell'Udinese"

26 giugno 2025 14:46

Il Messaggero: "Lucca al Napoli? Fiorentina e Milan restano alla finestra ma c'è anche un club di Premier"

26 giugno 2025 08:39

Nani, DS Udinese: “Non abbiamo alcuna intenzione di vendere Thauvin e lui non ha chiesto la cessione”

06 giugno 2025 16:25

TMW frena: "L'Udinese non cederà Thauvin a meno di offerte irrinunciabili. Fiorentina avvisata"

06 giugno 2025 12:39

Cioffi: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere la Champions. Thauvin? Può fare come De Gea”

05 giugno 2025 17:43

Moretto: "Contatti Fiorentina-Udinese per Thauvin. I viola lo vogliono a prescindere da chi sarà l'allenatore"

04 giugno 2025 23:01

Sentite Viviano: “Baroni ha fatto meglio di Palladino. Alla Lazio non interessava la Conference”

27 maggio 2025 16:47

Scugnizzo Viola: "Ok il sesto posto, ma in società devono capire che Firenze merita di più"

26 maggio 2025 14:31

Repubblica: "Tifosi viola credete in Palladino. La vittoria nella partita di ieri è stata il premio per il mister"

26 maggio 2025 11:33

Gosens festeggia l'Europa su IG: "Sono orgoglioso di questa squadra bellissima"

26 maggio 2025 00:33

Bucchioni: "Uno fortunato come Palladino non l'ho mai visto, dimostri di essere anche bravo"

26 maggio 2025 00:10

Nani (DT Udinese): "Fossi nella Lazio sarei incazz**o, il rosso a Bijol inesistente, Beltran andava espulso"

25 maggio 2025 23:28

Europa 2025: Juve in Champions, Roma in Europa League, Fiorentina in Conference, Lazio beffata

25 maggio 2025 23:26

Fiorentina in Conference League! La Viola ha battuto 3-2 l'Udinese, decisivo il gol di Kean

25 maggio 2025 22:49

PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA COMUZZO, FAGIOLI DISEGNA CALCIO, KEAN BOMBER

25 maggio 2025 22:45

FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUDMUNDSSON FUORI. COMUZZO IN DIFESA

25 maggio 2025 19:29

Bijol recupera per la Fiorentina, ma dichiara il suo addio ai friulani: "Vorrei una nuova avventura"

24 maggio 2025 16:04

Torna la coppia Gudmundsson-Kean contro l'Udinese. E per Beltran potrebbe essere l'ultima in viola

24 maggio 2025 07:56

Malusci: “La Conference non serve più alla Fiorentina. Per crescere devi tenere i giocatori come De Gea”

23 maggio 2025 16:37

La curva dell'Udinese: "Chiudiamo in bellezza!". Domenica sarà tutto tranne che una passeggiata

22 maggio 2025 23:36

Felipe: "Palladino merita di proseguire alla Fiorentina, ha fatto benissimo al primo anno in questa piazza"

22 maggio 2025 18:28

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