Notizie Udinese Fiorentina

L'Udinese passa a Cagliari tra le polemiche e rimanda la salvezza dei sardi alla prossima giornata
09 maggio 2026 18:29
Zaniolo: “Alla Fiorentina non sono riuscito a esprimermi, stavo rincorrendo qualcosa di difficile”
05 maggio 2026 23:12
Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”
11 aprile 2026 22:56
Milan umiliato dall'Udinese a San Siro, finisce 0-3 per i friuliani. Il pubblico lascia lo stadio dopo 80 minuti.
11 aprile 2026 21:15
Spalletti attacca: "Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani. Un U19 in campo per ogni squadra".
06 aprile 2026 22:14
Colpo esterno dell'Udinese a Genova. Ekkelenkamp e Davis bloccano i rossoblù a +5 sulla Fiorentina
20 marzo 2026 22:49
Amoruso arrabbiato: "Come fai a mancare un appuntamento come quello di Udine? Questa squadra non ha attributi".
06 marzo 2026 19:07
Galbiati duro: “Servono la testa e i cogl***i, non poteva l’Udinese avere più voglia della Fiorentina”
05 marzo 2026 18:06
Bocci: "La morte di Astori ha lasciato un vuoto incredibile. A Udine avrebbe alzato la voce per scuotere la squadra"
04 marzo 2026 18:47
Graziani: "Non è Vanoli il problema della Fiorentina, se lo mandi via non sai chi prendere dopo"
04 marzo 2026 13:56
Sentite Sabatini: "Prestazione incomprensibile, Fiorentina in balia degli avversari. Perché non il 4-3-3?"
03 marzo 2026 22:18
Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"
03 marzo 2026 14:11
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, siete tornati quelli di prima. Buffoni e spavaldi"
03 marzo 2026 11:44
Moviola CorSport: "Pairetto insufficiente. Rigore ok, Zemura viene graziato. Rischia Parisi per la frase detta"
03 marzo 2026 10:41
Corriere Fiorentino duro: "Errare è umano, perseverare è diabolico. 13 gol subiti dalla Fiorentina da palla inattiva"
03 marzo 2026 10:26
Nazione: “Fiorentina orribile, incredibile e folle mossa tattica di Vanoli. Perso primo match point salvezza”
03 marzo 2026 10:04
Cor. Sport: Fiorentina sbriciolata ad Udine; squadra senza identità brutta fuori e debole dentro
03 marzo 2026 09:05
Cor.Sport: Commuovente il ricordo di Davide Astori prima di una Fiorentina molle, spenta e inconcludente
03 marzo 2026 08:54
Cor.Sport: Fiorentina un'altra occasione fallita, certificata la patente d'inaffidabilità viola
03 marzo 2026 08:20
"Geniale il ritorno a tre, buona idea togliere Kean, ottimo Rugani. Sempre un piacere seguirvi"
03 marzo 2026 00:25
Bucchioni durissimo: "Tornare alla difesa a tre una follia, questi vogliono andare in B"
03 marzo 2026 00:03
Vanoli si difende: "Non è colpa del modulo ma dell'atteggiamento, devo guardare in faccia i giocatori"
02 marzo 2026 23:36
Fiorentina inguardabile e senz'anima: umiliante 3-0 a Udine e classifica immutata
02 marzo 2026 23:04
Notte fonda per la Fiorentina, l'Udinese vince 3-0. Rugani disastroso alla prima in maglia viola
02 marzo 2026 22:40
Ranieri: "Stasera è una bella opportunità, io non ho mai mollato: l'obbiettivo della squadra è la salvezza"
02 marzo 2026 20:45
Ferrari: "Con Vanoli abbiamo lavorato tanto, adesso abbiamo tutti la consapevolezza della situazione"
02 marzo 2026 20:32
Probabile formazione Udinese: Zaniolo titolare inamovibile. Salgono le quotazioni per Davis dal 1'
01 marzo 2026 21:42
Runjaic: "Ci sono in palio punti pesanti sia per noi che per Fiorentina. Davis ci sarà".
01 marzo 2026 19:22
Convocati Fiorentina: Gosens recupera e parte per Udine, c’è Balbo. Out Solomon e Lezzerini
01 marzo 2026 17:50
Mattei shock: "Udinese nettamente più forte della Fiorentina. Zaniolo è alla pari di Roberto Baggio"
01 marzo 2026 13:19
Lecce e Genoa hanno già perso, le Cremonese ha il Milan: Udinese-Fiorentina è fondamentale
01 marzo 2026 12:00
Nazione: “Con l’Udinese la Fiorentina deve riscattare la pessima figura in Conference. E aggiungere punti”
01 marzo 2026 09:49
Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato
28 febbraio 2026 18:36
Repubblica: "Gosens a disposizione contro l'Udinese. Ipotesi mascherina al volto per il tedesco".
28 febbraio 2026 16:16
Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni
28 febbraio 2026 16:12
Chek-up cardiologici gratuiti prima di Udinese-Fiorentina. L'iniziativa dei club in onore di Astori
28 febbraio 2026 11:37
Corriere dello Sport: "Rugani punta al debutto contro l'Udinese. Ieri partitella con la Primavera"
26 febbraio 2026 10:03
L'Udinese perde Solet, i bianconeri giocheranno contro la Fiorentina senza il loro baluardo
24 febbraio 2026 14:05
Runjaic attacca il Lecce: "Questo terreno di gioco è di bassissimo livello, non da serie A"
08 febbraio 2026 20:51
Il Lecce vince nel recupero grazie ad una punizione. Fiorentina a meno 3 punti dal quart'ultimo posto
08 febbraio 2026 17:01
Corriere Fiorentino: “Fiorentina a caccia di un mediano di rottura. Keita, Karlstrom e Mangala i nomi”
30 gennaio 2026 09:50
Crolla il Verona battuto in casa dall’Udinese, la Fiorentina resta avanti tre lunghezze
26 gennaio 2026 23:00
Il Pisa aggancia la Fiorentina a quota 13, a Udine finisce 2-2. Il racconto
10 gennaio 2026 17:18
Runjaic: "Non si possono prendere i 5 gol presi contro la Fiorentina, loro bravi a sfruttare l'episodio"
26 dicembre 2025 12:13
Sentite Obodo: "La Fiorentina senza l'espulsione difficilmente avrebbe vinto, l'ha persa l'Udinese"
25 dicembre 2025 14:21
Cecchi: "Applausi a Goretti perché ha fatto un passo indietro, ha pensato al bene comune"
22 dicembre 2025 13:58
Minotti: "Bravo Vanoli a cambiare, nessuno più credeva nel vecchio modulo nella Fiorentina"
22 dicembre 2025 13:36
Moviola Corriere dello Sport: "Manca un rosso a Parisi. Manca un rigore per l'Udinese"
22 dicembre 2025 09:24
Nani (DT Udinese): "La Fiorentina è un gigante che dorme, squadra costruita andare in Europa"
21 dicembre 2025 21:19
PAGELLE FIORENTINA: PARISI IL MIGLIORE, GIOIELLO DI GUD, DOPPIO KEAN, COMUZZO AL TOP
21 dicembre 2025 19:57
Parisi ala destra a piede invertito, la Fiorentina è in campo con il 4-3-3. Gudmundsson ala destra
21 dicembre 2025 18:16
Nani (Ds Udinese): "Vedere la Fiorentina ultima impressiona, è un gigante che dorme"
21 dicembre 2025 17:52
La Fiorentina continua il silenzio stampa: oggi non parlerà nessuno, nemmeno in caso di vittoria
21 dicembre 2025 17:05
FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR TITOLARE, COMUZZO IN DIFESA, GUDMUNDSSON IN ATTACCO
21 dicembre 2025 16:56
Zaniolo è rinato ad Udine dopo l'esperienza horror alla Fiorentina, occhio al gol dell'ex
21 dicembre 2025 13:42
La Fiorentina travolge l'Udinese, finisce 5-1 al Franchi. Prima vittoria in campionato per i viola
21 dicembre 2025 12:46
Runjaic: "Non mi fido della Fiorentina. Come nella boxe, l'avversario all'angolo è sempre più pericoloso"
19 dicembre 2025 16:39
Curva Fiesole stufa: “20 minuti di vuoto contro l’Udinese. Vergognatevi tutti"
19 dicembre 2025 09:26
De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8
08 dicembre 2025 20:11
Zaniolo è rinato a Udine, terzo gol in campionato e vittoria a Parma: "Udine è una piazza bellissima, sono felice"
29 novembre 2025 19:36
L'Udinese affossa il Parma: Gli uomini di Cuesta sono ad un passo dalla zona retrocessione in classifica
29 novembre 2025 17:25
Il Bologna di Italiano vince 0-3 a Udine e vola al primo posto. A segno anche Bernardeschi
22 novembre 2025 17:30
TMW: "Lovric può lasciare l'Udinese in prestito con obbligo a 7 milioni." Occasione per la Fiorentina?
21 novembre 2025 18:52
Delneri: "Il bilancio dell'Udinese è positivo, soprattutto se consideriamo dove si trova la Fiorentina"
18 novembre 2025 16:30
Niccolò Zaniolo è sicuro: "La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci"
12 novembre 2025 17:00
Zaniolo segna e l'Udinese pareggia 1-1 contro la Cremonese che vola a 10 punti in classifica
20 ottobre 2025 23:01
Zaniolo: "Ruolo? Posso giocare un po' ovunque. Udine tappa importante, qui sento la fiducia di tutti"
25 settembre 2025 20:49
Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto
20 settembre 2025 22:52
Che disastro il Pisa in casa, vince l'Udinese 0-1. Inizio di stagione disastroso. Il racconto della partita
14 settembre 2025 17:00
Zaniolo: "Udine è il passo più importante della mia carriera, se non ho reso è solo colpa mia"
13 settembre 2025 13:10
Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona
31 agosto 2025 23:13
Tuttosport: “L’Udinese ha avviato i contatti con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo”
23 agosto 2025 15:13
SKY Sport riporta: "Zanoli sfuma per Fiorentina e Bologna, il terzino è vicinissimo all'Udinese"
16 agosto 2025 15:33
Da Udine riportano: "Zaniolo valutato per il post Thauvin, l'ex viola piace ai bianconeri"
08 agosto 2025 22:24
Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”
07 agosto 2025 17:41
Okoye squalificato 2 mesi per il caso scommesse. Il portiere dell'Udinese si era fatto ammonire volontariamente
22 luglio 2025 18:03
Il Messaggero annuncia: "Insigne ha dato priorità alla Lazio, Fiorentina e Parma sono defilate"
11 luglio 2025 14:25
TMW rivela: "La Fiorentina pensa ancora a Thauvin nonostante il rinnovo con l'Udinese"
09 luglio 2025 18:47
Okoye deferito per illecito sportivo. Il portiere dell'Udinese rischia 4 anni di squalifica
27 giugno 2025 23:21
TMW annuncia: "La Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa a Payero dell'Udinese"
26 giugno 2025 14:46
Il Messaggero: "Lucca al Napoli? Fiorentina e Milan restano alla finestra ma c'è anche un club di Premier"
26 giugno 2025 08:39
Nani, DS Udinese: “Non abbiamo alcuna intenzione di vendere Thauvin e lui non ha chiesto la cessione”
06 giugno 2025 16:25
TMW frena: "L'Udinese non cederà Thauvin a meno di offerte irrinunciabili. Fiorentina avvisata"
06 giugno 2025 12:39
Cioffi: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere la Champions. Thauvin? Può fare come De Gea”
05 giugno 2025 17:43
Moretto: "Contatti Fiorentina-Udinese per Thauvin. I viola lo vogliono a prescindere da chi sarà l'allenatore"
04 giugno 2025 23:01
Sentite Viviano: “Baroni ha fatto meglio di Palladino. Alla Lazio non interessava la Conference”
27 maggio 2025 16:47
Scugnizzo Viola: "Ok il sesto posto, ma in società devono capire che Firenze merita di più"
26 maggio 2025 14:31
Repubblica: "Tifosi viola credete in Palladino. La vittoria nella partita di ieri è stata il premio per il mister"
26 maggio 2025 11:33
Gosens festeggia l'Europa su IG: "Sono orgoglioso di questa squadra bellissima"
26 maggio 2025 00:33
Bucchioni: "Uno fortunato come Palladino non l'ho mai visto, dimostri di essere anche bravo"
26 maggio 2025 00:10
Nani (DT Udinese): "Fossi nella Lazio sarei incazz**o, il rosso a Bijol inesistente, Beltran andava espulso"
25 maggio 2025 23:28
Europa 2025: Juve in Champions, Roma in Europa League, Fiorentina in Conference, Lazio beffata
25 maggio 2025 23:26
Fiorentina in Conference League! La Viola ha battuto 3-2 l'Udinese, decisivo il gol di Kean
25 maggio 2025 22:49
PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA COMUZZO, FAGIOLI DISEGNA CALCIO, KEAN BOMBER
25 maggio 2025 22:45
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUDMUNDSSON FUORI. COMUZZO IN DIFESA
25 maggio 2025 19:29
Bijol recupera per la Fiorentina, ma dichiara il suo addio ai friulani: "Vorrei una nuova avventura"
24 maggio 2025 16:04
Torna la coppia Gudmundsson-Kean contro l'Udinese. E per Beltran potrebbe essere l'ultima in viola
24 maggio 2025 07:56
Malusci: “La Conference non serve più alla Fiorentina. Per crescere devi tenere i giocatori come De Gea”
23 maggio 2025 16:37
La curva dell'Udinese: "Chiudiamo in bellezza!". Domenica sarà tutto tranne che una passeggiata
22 maggio 2025 23:36
Felipe: "Palladino merita di proseguire alla Fiorentina, ha fatto benissimo al primo anno in questa piazza"
22 maggio 2025 18:28
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