Goal.com riporta: "Tra Zaniolo e l'Udinese è finita, il Milan è pronto ad inserirsi per l'ex viola"

Zaniolo non si è presentato al raduno dei friulani

Le indiscrezioni sul futuro di Nicolò Zaniolo, ex tra le altre della Fiorentina, continuano a infiammare le sessioni di calciomercato in Serie A. Al termine di questa stagione, sembrava che il fantasista toscano avesse finalmente trovato la sua dimensione ideale a Udine, reduce da un campionato vissuto da protagonista con i friulani.

La situazione è invece precipitata: il legame con la società della famiglia Pozzo si è incrinato subito dopo il riscatto del cartellino da parte dell'Udinese, un'operazione conclusa prima di aver raggiunto un'intesa con il calciatore sullo stipendio. A complicare ulteriormente lo scenario è stato il rifiuto di Zaniolo di presentarsi al raduno per la ripresa degli allenamenti bianconeri, scelta che lo ha di fatto escluso dal progetto tecnico.

In questo contesto di forte tensione si inserisce il Milan. Secondo quanto riferito da Goal.com, i rossoneri sarebbero pronti a sfruttare l'occasione mettendo sul tavolo 20 milioni di euro per l'acquisto del cartellino, offrendo contemporaneamente al giocatore un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Nuovi risvolti sono previsti a breve, ma la rottura tra Zaniolo e l'Udinese appare ormai definitiva e impossibile da sanare.