21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nani (Ds Udinese): “Vedere la Fiorentina ultima impressiona, è un gigante che dorme”

News

Nani (Ds Udinese): “Vedere la Fiorentina ultima impressiona, è un gigante che dorme”

Redazione

21 Dicembre · 17:52

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 17:52

TAG:

FiorentinaNaniudinese

Condividi:

di

Il direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro la Fiorentina

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, il direttore sportivo dell’Udinese Gianluca Nani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Vedere la Fiorentina ultima impressiona e ci preoccupa perché la affrontiamo noi. In Inghilterra in questi casi si parla di sleeping giant, un gigante che dorme. Ha giocatori importanti e può essere pericolosa in ogni momento. Noi siamo a metà percorso e per ora siamo contenti del lavoro fatto, i conti però si fanno alla fine. L’idea a gennaio è di non vendere nessuno”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio