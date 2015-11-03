Labaro Viola

Notizie Nani Fiorentina

TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"

30 aprile 2026 21:22

Nani (Ds Udinese): "Vedere la Fiorentina ultima impressiona, è un gigante che dorme"

21 dicembre 2025 17:52

Udinese, Nani chiarisce: "Lucca è stato riscattato per tenerlo, non per proporlo ad altre squadre"

11 luglio 2024 16:06

Nani: "Lunedì sarà spettacolo al Rigamonti. Ribery come fu Guardiola nel mio Brescia"

16 ottobre 2019 22:36

Nani: "Fiorentina, il mercato di Corvino è giusto. Pioli ha bisogno di tempo, vedrete. Veretout? Sapevo..."

08 dicembre 2017 14:44

Corriere della Sera, Nani si fa male contro il Vitesse e salta la Fiorentina, portoghese out per due settimane

24 novembre 2017 11:37

Archivio

Esplora l'archivio di Nani

Sett. 18
Sett. 51
Sett. 28
Sett. 42
Sett. 49 Sett. 47