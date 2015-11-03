Notizie Nani Fiorentina

TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"
30 aprile 2026 21:22
Nani (Ds Udinese): "Vedere la Fiorentina ultima impressiona, è un gigante che dorme"
21 dicembre 2025 17:52
Udinese, Nani chiarisce: "Lucca è stato riscattato per tenerlo, non per proporlo ad altre squadre"
11 luglio 2024 16:06
Nani: "Lunedì sarà spettacolo al Rigamonti. Ribery come fu Guardiola nel mio Brescia"
16 ottobre 2019 22:36
Nani: "Fiorentina, il mercato di Corvino è giusto. Pioli ha bisogno di tempo, vedrete. Veretout? Sapevo..."
08 dicembre 2017 14:44
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