Corriere della Sera, Nani si fa male contro il Vitesse e salta la Fiorentina, portoghese out per due settimane

La sfida d'Europa League non è stata altro che una formalità per la Lazio di Simone Inzaghi: già qualificati e certi del primo posto, i biancocelesti sono scesi in campo con una squadra piena zeppa di...

La sfida d'Europa League non è stata altro che una formalità per la Lazio di Simone Inzaghi: già qualificati e certi del primo posto, i biancocelesti sono scesi in campo con una squadra piena zeppa di giovani di talento. Il pareggio con il Vitesse non ha alcuna rilevanza, non si può dire li stesso invece dell'infortunio del portoghese Luis Nani. L'ex Manchester United e Valencia ha giocato circa un'ora per poi arrendersi ad un fastidio alla coscia che lo ha costretto ai box. Si prospettano due settimane di stop per l'esterno d'attacco arrivato in estate. A riportarlo è Il Corriere della Sera...