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Notizie Domenica Fiorentina

Resp. Marketing Lazio: “Se fosse stata alle 15.00 domenica ci sarebbe stato un esodo”

24 ottobre 2019 12:33

Ci eravamo tanto cercati: domenica De Paul contro la Fiorentina. Dall'affare quasi fatto al ritorno di fiamma a gennaio...

01 ottobre 2019 14:27

La "Domenica Bestiale" chiude col botto. Grandi nomi per l'amichevole di Firenze..

30 dicembre 2018 15:39

Djuricic: "Pomeriggio difficile, soprattutto il 13esimo minuto dedicato ad Astori. Crediamo ancora nella salvezza"

12 marzo 2018 14:02

PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...

10 dicembre 2017 11:36

Corriere della Sera, Nani si fa male contro il Vitesse e salta la Fiorentina, portoghese out per due settimane

24 novembre 2017 11:37

Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"

17 ottobre 2017 15:52

Tricella: "Viola spesso vincenti a Verona. Dura arrivare fra le prime sei, ma diamo tempo a Pioli"

07 settembre 2017 15:36

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