Notizie Domenica Fiorentina

Resp. Marketing Lazio: “Se fosse stata alle 15.00 domenica ci sarebbe stato un esodo”
24 ottobre 2019 12:33
Ci eravamo tanto cercati: domenica De Paul contro la Fiorentina. Dall'affare quasi fatto al ritorno di fiamma a gennaio...
01 ottobre 2019 14:27
La "Domenica Bestiale" chiude col botto. Grandi nomi per l'amichevole di Firenze..
30 dicembre 2018 15:39
Djuricic: "Pomeriggio difficile, soprattutto il 13esimo minuto dedicato ad Astori. Crediamo ancora nella salvezza"
12 marzo 2018 14:02
PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...
10 dicembre 2017 11:36
Corriere della Sera, Nani si fa male contro il Vitesse e salta la Fiorentina, portoghese out per due settimane
24 novembre 2017 11:37
Mastella: "Ci vorrebbero le streghe per invertire rotta, sarebbe bello battere la Fiorentina del mio amico Della Valle"
17 ottobre 2017 15:52
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