Resp. Marketing Lazio: “Se fosse stata alle 15.00 domenica ci sarebbe stato un esodo”

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio: “Era prevedibile un esodo domenica verso Firenze nel caso in cui la sfida fosse stata p...

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio: “Era prevedibile un esodo domenica verso Firenze nel caso in cui la sfida fosse stata programmata per le 15:00. Col fatto che invece è di sera... speriamo nel miglior modo possibile. Al momento siamo al lavoro sul fronte iniziative: speriamo di poter fare degli annunci a breve".