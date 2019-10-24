Resp. Marketing Lazio: “Se fosse stata alle 15.00 domenica ci sarebbe stato un esodo”
Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio: “Era prevedibile un esodo domenica verso Firenze nel caso in cui la sfida fosse stata p...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 12:33
Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio: “Era prevedibile un esodo domenica verso Firenze nel caso in cui la sfida fosse stata programmata per le 15:00. Col fatto che invece è di sera... speriamo nel miglior modo possibile. Al momento siamo al lavoro sul fronte iniziative: speriamo di poter fare degli annunci a breve".