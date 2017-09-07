Tricella: "Viola spesso vincenti a Verona. Dura arrivare fra le prime sei, ma diamo tempo a Pioli"

Roberto Tricella, ex calciatore del Verona scudettato, è stato interpellato su Lady Radio a proposito della sfida di domenica fra il suo Hellas Verona e la Fiorentina. Ecco cosa ha voluto dire a propo...

Roberto Tricella, ex calciatore del Verona scudettato, è stato interpellato su Lady Radio a proposito della sfida di domenica fra il suo Hellas Verona e la Fiorentina. Ecco cosa ha voluto dire a proposito: "Siamo alla terza giornata, sia Hellas che Fiorentina hanno cambiato volto, ci vorrà un po’ di tempo per entrambe. La Viola nella maggior parte dei casi a Verona solitamente riesce a strappare il risultato, ha una tradizione positiva. Le partite si possono anche perdere, ma a Milano con l’Inter la Fiorentina non ha giocato male, è in funzione del gioco che va valutato il lavoro di Pioli piuttosto che nei risultati. Se si è deciso di fare una rivoluzione va dato tempo all’allenatore di lavorare. Obiettivi viola? Sarà dura per la Fiorentina rientrare tra le prime sei, mentre per quanto riguarda l’Hellas la salvezza dipenderà dal livello offensivo della squadra e dall’inserimento dei nuovi calciatori”.