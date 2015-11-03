Labaro Viola

Notizie Campionato Fiorentina

Galbiati: "La Fiorentina non parte battuta ma il Como gioca bene a calcio. Domenica ce la siamo cercata".

12 febbraio 2026 13:11

Difficile risalire in campionato ma non impossibile: ora il calendario sorride alla Fiorentina 

09 aprile 2024 08:56

La proposta del CTS al Governo: "Stop al campionato fino al 6 febbraio". No di Draghi

06 gennaio 2022 11:41

Fiorentina Primavera, che figuraccia. Battuti 5-0 dalla Lazio, adesso si rischia la retrocessione

03 maggio 2021 19:27

Spadafora: "No allo stop del campionato ma consiglio di ragionare su playoff e playout"

06 ottobre 2020 09:37

La Lega Serie A ha deciso: con 13 tesserati si può giocare, solo una volta si può chiedere rinvio per contagio Covid

01 ottobre 2020 16:41

Riparte il Campionato Primavera, Fiorentina-Bologna il 19/09. Contro la Juve il 19/12. Il calendario completo

08 settembre 2020 16:25

Ufficiale, il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre. Il 26 la Serie B poi la Serie C

04 agosto 2020 17:49

La Serie A partirà il 19 settembre, chiusura il 23 maggio

03 agosto 2020 20:55

Serie A, è arrivato l'ok alla quarantena soft: solo il positivo in isolamento, il campionato finirà

19 giugno 2020 00:08

CorSport, FIGC al lavoro, la svolta è vicina: la quarantena passerà da 14 giorni a 4

12 giugno 2020 11:13

Teotino: "Il mercato estivo dell'anno scorso è stato sbagliato, quello di gennaio invece interessante"

11 giugno 2020 16:37

Sky Sport, la Coppa Italia si disputerà in 4 giorni. Fiorentina-Brescia si giocherà il 27 giugno

28 maggio 2020 22:00

Gazzetta, Serie A femminile verso la ripartenza? Giovedì la decisione ma filtra ottimismo

26 maggio 2020 13:47

Repubblica, In caso di playoff e playout: la Fiorentina potrebbe giocare per l’Europa League

22 maggio 2020 09:29

Gravina: "L'ipotesi playoff è sempre viva, dobbiamo essere pronti a tutto pur di finire il campionato"

15 maggio 2020 20:46

Bucchioni: "Cavani alla Fiorentina? Commisso è molto ambizioso ma bisogna affrontare la realtà"

15 maggio 2020 10:12

Igor: "Essere calciatori non vuol dire essere immuni al virus, ora sceglierei di non riprendere il campionato"

08 maggio 2020 00:22

D’Amico: “Calciomercato? No a maxi sessione. Va fatto a settembre/ottobre”

30 aprile 2020 10:29

Fonti FIGC sulla ripresa: "Nessun accordo e nessuna indicazione di date". L'8 maggio Consiglio Federale

28 aprile 2020 12:04

La UEFA: fate i playoff, tempo fino al 25 maggio. Il campionato deve finire entro il 3 agosto

24 aprile 2020 11:56

Dal 4 maggio il via agli allenamenti soft. Ripresa del campionato? Non ci sono certezze

23 aprile 2020 10:25

Commisso: "Ripresa? Siamo disponibili. Mi avete dato tempo, dal prossimo campionato tocca a me"

21 aprile 2020 10:58

Pro e contro la ripresa della Serie A: club alla resa dei conti. La Fiorentina è nel fronte dei "sì"

19 aprile 2020 12:50

Spinelli: "Riprendere a giocare? Non penso sia possibile visto quello che è successo alla Fiorentina"

17 aprile 2020 19:26

Ricciardi dell'OMS: "Stiamo proponendo di giocare il campionato al centro-sud, le aree vanno differenziate"

17 aprile 2020 18:48

Repubblica, L'obiettivo è evitare nuovi contagi per finire il campionato: test sierologici ogni due giorni

16 aprile 2020 13:50

Sottil: "Ripartenza a porte chiuse? Il calcio senza tifosi perde tutto, sono loro a darti entusiasmo"

14 aprile 2020 20:14

Dott. Castellacci: "Penso che sia molto difficile far ripartire il campionato il 30 maggio. In Cina..."

14 aprile 2020 19:22

Carraro: "La mia proposta: finire il campionato entro il 20 ottobre. Iniziare il prossimo da dicembre"

14 aprile 2020 15:10

Serie A, dal 24 aprile visite di idoneità poi allenamenti dal 4 maggio. La ripresa del campionato...

12 aprile 2020 12:09

Gazzetta, si va verso l’ok agli allenamenti il 4 maggio. Ripartenza il 24, il 31 o il 7 giugno?

08 aprile 2020 10:29

"Nuova idoneità sportiva e ritiro fino a fine campionato. Per le trasferte un tunnel virtuale"

06 aprile 2020 14:58

CorSport, il campionato 2020/2021 inizierà il 30 agosto o il 13 settembre. La finestra nazionali...

06 aprile 2020 12:52

Teotino: "Spero si possa riprendere il campionato fra fine maggio e inizio giugno"

05 aprile 2020 20:37

Pizarro: “La Roma è il club al quale sono più legato. Voglio studiare da allenatore”

05 aprile 2020 11:18

Ulivieri: "Se dopo Pasqua si torna nelle fabbriche, perchè il calcio non dovrebbe ripartire?"

03 aprile 2020 12:19

Cellino: "Riprendere il campionato è pura follia. Se ci costringeranno non schiererò il Brescia"

02 aprile 2020 14:08

L'UEFA conferma: la priorità l'ha il campionato, poi le Coppe a luglio e agosto, Nazionali a settembre

01 aprile 2020 18:45

Gravina: "Campionato? Fino al 18 aprile lockdown. Ipotesi ripartenza il 20 maggio"

01 aprile 2020 18:37

Tare: "Il campionato va finito, se ci fermiamo falliamo tutti. Senza i diritti tv abbiamo il 75% di perdite"

31 marzo 2020 12:20

L’esperto: “Taglio degli stipendi? Chi non accetta ha diritto a svincolarsi. La giusta soluzione...”

30 marzo 2020 10:37

Spadafora: "Impossibile riprendere il campionato il 3 maggio. Allenamenti? Bloccherò tutto anche ad aprile"

29 marzo 2020 11:51

Pres. medici sportivi: "La priorità l'ha la salute. Atleti positivi al Coronavirus? Serviranno valutazioni adeguate"

29 marzo 2020 11:46

Teotino: "Ipotesi Playoff e playout? Sono contrario. Se il campionato non finirà lo scudetto non va assegnato"

28 marzo 2020 22:17

Toni: "Mercato extra-large? Non serve, gli affari si fanno sempre alla fine. Priorità fare chiarezza su questo campionato"

28 marzo 2020 11:56

Gravina: "Vogliamo finire il campionato entro il 30 luglio per non compromettere la stagione 2020/2021"

27 marzo 2020 20:06

Di Livio: "Il campionato va annullato, solo così si salva il calcio. Lotito non lo capisco..."

26 marzo 2020 13:14

La Serie A rischia il tracollo se il campionato non riparte: debiti monstre da 2,5 miliardi

26 marzo 2020 12:56

L'UEFA studia l'ipotesi di giocare fino ad agosto. I contratti in scadenza andrebbero prorogati di due mesi...

25 marzo 2020 18:39

Marino: "Sono preoccupato per il prossimo campionato, a questo non ci penso già più"

25 marzo 2020 18:31

Ferrero: "Basta parlare di calcio. Il campionato è finito, lo scudetto l'ha vinto la Juventus"

24 marzo 2020 23:36

Serie A, se il campionato non riprende danni per 720 milioni. Chiesto l'aiuto attraverso sei punti...

24 marzo 2020 19:19

Nappi: "Il campionato va annullato. La Cina taglia 1/3 degli stipendi, può farlo anche la Serie A"

24 marzo 2020 01:20

Ag. Rugani: "Credo si possa giocare fino ad agosto/settembre. Se qualcuno pensa ancora allo scudetto..."

22 marzo 2020 13:03

Gravina: “Le ipotesi sul campionato sono tante. Playoff sono un’idea marginale”

20 marzo 2020 16:22

Gravina: "Il campionato se necessario potrebbe finire anche il 30 luglio. La ripartenza a maggio"

19 marzo 2020 01:01

Lega Serie A: i club vogliono finire il campionato non appena miglioreranno le condizioni sanitarie

16 marzo 2020 18:27

Tommasi: "È impossibile riprendere il campionato il 5 aprile, se va bene a maggio o giugno"

16 marzo 2020 00:44

Gravina: "Il campionato deve finire entro il 30 giugno, si può ricominciare anche a maggio"

15 marzo 2020 11:39

Ufficiale: ora si ferma anche la Bundesliga. I tedeschi voglioni riprendere il 2 aprile...

13 marzo 2020 18:02

Nazione: Fiorentina tra playout e chiusura del campionato, ecco gli scenari

12 marzo 2020 11:08

La FIGC oggi assicurerà i club: il campionato sarà concluso un po' più in là rispetto al 24 maggio

10 marzo 2020 11:34

Lega, sospeso e rinviato a data da destinarsi il campionato Primavera

09 marzo 2020 20:38

Repubblica, domani arriverà lo stop? Spunta l'ipotesi Serie A 2020-2021 con 22 club. Lo scudetto...

09 marzo 2020 11:32

Tommasi, presidente AIC: "Fermiamo il campionato! Viene prima la salute!"

07 marzo 2020 22:48

Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."

06 marzo 2020 00:43

Tuttosport, le misure del Governo: gare a porte chiuse o stop al campionato?

04 marzo 2020 10:11

Sky Sport, annullata l’assemblea di Lega prevista domani. Si va verso il recupero della 26^ giornata

04 marzo 2020 01:23

Gattuso: "In questo momento il campionato è falsato. Bisogna dare regolarità"

01 marzo 2020 00:50

Graziani: "Sarebbe stato giusto fermare il campionato per tutti"

29 febbraio 2020 19:56

Cons. della Salute: "Giocare a porte chiuse è la giusta soluzione per non falsare il campionato"

25 febbraio 2020 12:22

Castellacci: "Coronavirus? Se peggiora la situazione, non è un'eresia fermare il campionato"

24 febbraio 2020 21:25

Marroccu sull'emergenza Coronavirus: "Sarebbe il caso di sospendere tutte le gare del campionato"

23 febbraio 2020 14:00

La Fiorentina ha fatto più punti in trasferta. Domenica ha l'occasione per migliorare il ruolino casalingo..

31 ottobre 2019 13:49

PRIMA GIORNATA FIORENTINA-NAPOLI, POI IL GENOA. ECCO IL CALENDARIO

29 luglio 2019 20:06

Ecco la lista di tutti i calciatori della Serie A che si sono svincolati a giugno 2019

06 giugno 2019 10:21

La società ducale invita i tifosi ad andare allo stadio contro la viola. Biglietti a 1€

15 maggio 2019 13:27

Sky Sport, Mattia Caldara potrebbe saltare la partita contro la Fiorentina per infortunio al ginocchio

02 maggio 2019 22:03

Probabili formazioni: Fiorentina-Sassuolo, indisponibili e squalificati

26 aprile 2019 14:59

Gazzetta dello Sport, Chiellini rischia di saltare la sfida di campionato con la Fiorentina. Il motivo

15 aprile 2019 15:24

Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati…

06 aprile 2019 13:01

La Fiorentina Women's trionfa 4-2 con la Florentia. Goal anche per Ilaria Mauro

31 marzo 2019 14:22

Se il campionato finisce a metà marzo: annegati nella mediocrità. Della Valle, rispondete

16 marzo 2019 17:29

Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard

15 marzo 2019 20:27

Cagliari-Fiorentina, in trasferta sono stati previsti solamente 200 tifosi viola...

13 marzo 2019 15:49

Lazio, Cataldi: "I viola quando giocano in casa sono ancora più pericolosi ed inoltre…"

09 marzo 2019 12:14

Designazione arbitrale, Atalanta-Fiorentina assegnata a Guida di Torre Annunziata…

28 febbraio 2019 21:33

CARA LEGA, NON DOVREBBERO PENSARCI I TIFOSI: FERMATE IL CAMPIONATO!

16 agosto 2018 14:41

Papere in finale, in EL e campionato vs 525' di imbattibilità: Donnarumma vale 10 volte Sportiello?

10 maggio 2018 11:29

Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."

05 gennaio 2018 19:24

La probabile formazione di Iachini: Sassuolo speculare alla Fiorentina, 4-3-3 con Matri favorito su Falcinelli...

03 dicembre 2017 11:49

Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."

23 novembre 2017 15:24

Ilicic: "Con la Viola asfaltammo l'Inter a San Siro, ma ora è diverso. Borja? Non il mio migliore amico..."

12 novembre 2017 11:47

Frey: "Fiorentina in ripresa, farà un buon campionato. Pioli? È l'uomo giusto, conosce bene Firenze"

24 ottobre 2017 15:20

Antognoni: "Oggi gara rischiosa, non sarà facile. Simeone farà meglio con Thereau più vicino, miglioreremo..."

22 ottobre 2017 14:34

Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...

16 ottobre 2017 13:23

E VA BEH DAI, PAZIENZA… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”

03 ottobre 2017 17:25

Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."

01 ottobre 2017 14:19

Juventus-Fiorentina: denunciato un tifoso Viola e due bianconeri, i dettagli...

22 settembre 2017 15:26

Archivio

Esplora l'archivio di Campionato

Sett. 7
Sett. 15
Sett. 1
Sett. 18
Sett. 41 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 32 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8
Sett. 44 Sett. 31 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 33 Sett. 19 Sett. 1
Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 18 Sett. 3
Sett. 51 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 31