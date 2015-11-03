Notizie Campionato Fiorentina

Galbiati: "La Fiorentina non parte battuta ma il Como gioca bene a calcio. Domenica ce la siamo cercata".
12 febbraio 2026 13:11
Difficile risalire in campionato ma non impossibile: ora il calendario sorride alla Fiorentina
09 aprile 2024 08:56
La proposta del CTS al Governo: "Stop al campionato fino al 6 febbraio". No di Draghi
06 gennaio 2022 11:41
Fiorentina Primavera, che figuraccia. Battuti 5-0 dalla Lazio, adesso si rischia la retrocessione
03 maggio 2021 19:27
Spadafora: "No allo stop del campionato ma consiglio di ragionare su playoff e playout"
06 ottobre 2020 09:37
La Lega Serie A ha deciso: con 13 tesserati si può giocare, solo una volta si può chiedere rinvio per contagio Covid
01 ottobre 2020 16:41
Riparte il Campionato Primavera, Fiorentina-Bologna il 19/09. Contro la Juve il 19/12. Il calendario completo
08 settembre 2020 16:25
Ufficiale, il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre. Il 26 la Serie B poi la Serie C
04 agosto 2020 17:49
La Serie A partirà il 19 settembre, chiusura il 23 maggio
03 agosto 2020 20:55
Serie A, è arrivato l'ok alla quarantena soft: solo il positivo in isolamento, il campionato finirà
19 giugno 2020 00:08
CorSport, FIGC al lavoro, la svolta è vicina: la quarantena passerà da 14 giorni a 4
12 giugno 2020 11:13
Teotino: "Il mercato estivo dell'anno scorso è stato sbagliato, quello di gennaio invece interessante"
11 giugno 2020 16:37
Sky Sport, la Coppa Italia si disputerà in 4 giorni. Fiorentina-Brescia si giocherà il 27 giugno
28 maggio 2020 22:00
Gazzetta, Serie A femminile verso la ripartenza? Giovedì la decisione ma filtra ottimismo
26 maggio 2020 13:47
Repubblica, In caso di playoff e playout: la Fiorentina potrebbe giocare per l’Europa League
22 maggio 2020 09:29
Gravina: "L'ipotesi playoff è sempre viva, dobbiamo essere pronti a tutto pur di finire il campionato"
15 maggio 2020 20:46
Bucchioni: "Cavani alla Fiorentina? Commisso è molto ambizioso ma bisogna affrontare la realtà"
15 maggio 2020 10:12
Igor: "Essere calciatori non vuol dire essere immuni al virus, ora sceglierei di non riprendere il campionato"
08 maggio 2020 00:22
D’Amico: “Calciomercato? No a maxi sessione. Va fatto a settembre/ottobre”
30 aprile 2020 10:29
Fonti FIGC sulla ripresa: "Nessun accordo e nessuna indicazione di date". L'8 maggio Consiglio Federale
28 aprile 2020 12:04
La UEFA: fate i playoff, tempo fino al 25 maggio. Il campionato deve finire entro il 3 agosto
24 aprile 2020 11:56
Dal 4 maggio il via agli allenamenti soft. Ripresa del campionato? Non ci sono certezze
23 aprile 2020 10:25
Commisso: "Ripresa? Siamo disponibili. Mi avete dato tempo, dal prossimo campionato tocca a me"
21 aprile 2020 10:58
Pro e contro la ripresa della Serie A: club alla resa dei conti. La Fiorentina è nel fronte dei "sì"
19 aprile 2020 12:50
Spinelli: "Riprendere a giocare? Non penso sia possibile visto quello che è successo alla Fiorentina"
17 aprile 2020 19:26
Ricciardi dell'OMS: "Stiamo proponendo di giocare il campionato al centro-sud, le aree vanno differenziate"
17 aprile 2020 18:48
Repubblica, L'obiettivo è evitare nuovi contagi per finire il campionato: test sierologici ogni due giorni
16 aprile 2020 13:50
Sottil: "Ripartenza a porte chiuse? Il calcio senza tifosi perde tutto, sono loro a darti entusiasmo"
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Dott. Castellacci: "Penso che sia molto difficile far ripartire il campionato il 30 maggio. In Cina..."
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Carraro: "La mia proposta: finire il campionato entro il 20 ottobre. Iniziare il prossimo da dicembre"
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Serie A, dal 24 aprile visite di idoneità poi allenamenti dal 4 maggio. La ripresa del campionato...
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Gazzetta, si va verso l’ok agli allenamenti il 4 maggio. Ripartenza il 24, il 31 o il 7 giugno?
08 aprile 2020 10:29
"Nuova idoneità sportiva e ritiro fino a fine campionato. Per le trasferte un tunnel virtuale"
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CorSport, il campionato 2020/2021 inizierà il 30 agosto o il 13 settembre. La finestra nazionali...
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Ulivieri: "Se dopo Pasqua si torna nelle fabbriche, perchè il calcio non dovrebbe ripartire?"
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Cellino: "Riprendere il campionato è pura follia. Se ci costringeranno non schiererò il Brescia"
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L'UEFA conferma: la priorità l'ha il campionato, poi le Coppe a luglio e agosto, Nazionali a settembre
01 aprile 2020 18:45
Gravina: "Campionato? Fino al 18 aprile lockdown. Ipotesi ripartenza il 20 maggio"
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Tare: "Il campionato va finito, se ci fermiamo falliamo tutti. Senza i diritti tv abbiamo il 75% di perdite"
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L’esperto: “Taglio degli stipendi? Chi non accetta ha diritto a svincolarsi. La giusta soluzione...”
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Spadafora: "Impossibile riprendere il campionato il 3 maggio. Allenamenti? Bloccherò tutto anche ad aprile"
29 marzo 2020 11:51
Pres. medici sportivi: "La priorità l'ha la salute. Atleti positivi al Coronavirus? Serviranno valutazioni adeguate"
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Teotino: "Ipotesi Playoff e playout? Sono contrario. Se il campionato non finirà lo scudetto non va assegnato"
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Toni: "Mercato extra-large? Non serve, gli affari si fanno sempre alla fine. Priorità fare chiarezza su questo campionato"
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Gravina: "Vogliamo finire il campionato entro il 30 luglio per non compromettere la stagione 2020/2021"
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Di Livio: "Il campionato va annullato, solo così si salva il calcio. Lotito non lo capisco..."
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La Serie A rischia il tracollo se il campionato non riparte: debiti monstre da 2,5 miliardi
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L'UEFA studia l'ipotesi di giocare fino ad agosto. I contratti in scadenza andrebbero prorogati di due mesi...
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Ferrero: "Basta parlare di calcio. Il campionato è finito, lo scudetto l'ha vinto la Juventus"
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Serie A, se il campionato non riprende danni per 720 milioni. Chiesto l'aiuto attraverso sei punti...
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Nappi: "Il campionato va annullato. La Cina taglia 1/3 degli stipendi, può farlo anche la Serie A"
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Ag. Rugani: "Credo si possa giocare fino ad agosto/settembre. Se qualcuno pensa ancora allo scudetto..."
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Gravina: “Le ipotesi sul campionato sono tante. Playoff sono un’idea marginale”
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Lega Serie A: i club vogliono finire il campionato non appena miglioreranno le condizioni sanitarie
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Tommasi: "È impossibile riprendere il campionato il 5 aprile, se va bene a maggio o giugno"
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Gravina: "Il campionato deve finire entro il 30 giugno, si può ricominciare anche a maggio"
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Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."
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Tuttosport, le misure del Governo: gare a porte chiuse o stop al campionato?
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Sky Sport, annullata l’assemblea di Lega prevista domani. Si va verso il recupero della 26^ giornata
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Designazione arbitrale, Atalanta-Fiorentina assegnata a Guida di Torre Annunziata…
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CARA LEGA, NON DOVREBBERO PENSARCI I TIFOSI: FERMATE IL CAMPIONATO!
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Papere in finale, in EL e campionato vs 525' di imbattibilità: Donnarumma vale 10 volte Sportiello?
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La probabile formazione di Iachini: Sassuolo speculare alla Fiorentina, 4-3-3 con Matri favorito su Falcinelli...
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Ilicic: "Con la Viola asfaltammo l'Inter a San Siro, ma ora è diverso. Borja? Non il mio migliore amico..."
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Frey: "Fiorentina in ripresa, farà un buon campionato. Pioli? È l'uomo giusto, conosce bene Firenze"
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Antognoni: "Oggi gara rischiosa, non sarà facile. Simeone farà meglio con Thereau più vicino, miglioreremo..."
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Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...
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E VA BEH DAI, PAZIENZA… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”
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Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."
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Juventus-Fiorentina: denunciato un tifoso Viola e due bianconeri, i dettagli...
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