Queste le parole rilasciate da Francesco Graziani a Radio Bruno Toscana: “Questa è stata una settimana travagliata. Fermare completamente il campionato per tutti sarebbe stato giusto, non tutti sono stati trattati allo stesso modo. Fiorentina? In questo momento Vlahovic è in vantaggio su Cutrone. Spostare Chiesa sull’esterno permetterebbe un cambio tattico, ora si aspetta il ritorno di Ribery”.