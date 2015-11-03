Labaro Viola

Notizie Graziani Fiorentina

Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"

19 maggio 2026 21:42

Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"

13 maggio 2026 14:58

Graziani difende Paratici: "Se cominciamo ad attaccare anche lui, allora non andiamo da nessuna parte"

13 maggio 2026 14:41

La proposta di Graziani: "Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo"

11 aprile 2026 11:59

Graziani: "Se Kean non se la sente di giocare, non è un problema perché ne abbiamo altri al posto suo"

08 aprile 2026 14:33

Graziani: “In Italia quando un giovane sbaglia viene subito punito. Comuzzo ne è l’esempio”

01 aprile 2026 17:08

Graziani distrugge Piccoli: "In campo non dà niente, è una delusione enorme perché ha già la pancia piena"

11 marzo 2026 14:08

Graziani: "Nicolussi Caviglia è bravo, ma è arrivato nel momento sbagliato come Zaniolo"

07 marzo 2026 22:25

Graziani: "De Gea ha fatto una stagione disastrosa, mi sembra impaurito quando gioca in porta"

04 marzo 2026 14:16

Graziani: "Non è Vanoli il problema della Fiorentina, se lo mandi via non sai chi prendere dopo"

04 marzo 2026 13:56

Graziani duro: "Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova"

01 marzo 2026 14:17

Graziani: "Non escludo una sua permanenza futura, la Fiorentina può puntare in alto con Vanoli"

25 febbraio 2026 14:19

Graziani: "Ranieri e la fascia? una storia che non mi piace, gli è stato fatto un torto"

21 febbraio 2026 22:51

Graziani: "La stagione della Fiorentina è già andata. Esonerare Vanoli ora sarebbe un controsenso"

11 febbraio 2026 15:25

Graziani: "Buon mercato, ma il vero problema è che nessuno rende come l'anno scorso. Col Toro serve vincere"

04 febbraio 2026 15:32

Graziani lancia l'allarme: "La Fiorentina è un malato che va accudito, salvarsi ora è durissima"

28 gennaio 2026 15:12

Graziani: “Kean? Con lui la Fiorentina poteva fare cassa. Solomon riceva più spazio”

21 gennaio 2026 17:16

Graziani: "Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare"

14 gennaio 2026 14:22

Sentite Graziani: "La Fiorentina la vedo benissimo. Questa squadra è più forte dello scorso anno"

14 gennaio 2026 12:41

Graziani: "Kean è imprescindibile per la Fiorentina, Vanoli lo doveva mettere prima con la Cremonese"

07 gennaio 2026 14:19

Graziani: "Ancora non mi fido ciecamente di Gud, con l'Udinese dei segnali ma ci aspettiamo di più da lui"

23 dicembre 2025 14:35

Graziani: "Vanoli è il leader della Fiorentina, i ragazzi e lui possono far uscire la squadra dal baratro"

17 dicembre 2025 14:20

Graziani difende Vanoli: “Bisogna dargli tempo, è qui da un mese. Occorrono 30 punti per salvarsi”

16 dicembre 2025 15:49

Graziani: "Fossi stato l'allenatore della Fiorentina oggi saremmo andati al cinema per rilassarci"

13 dicembre 2025 22:37

Graziani: "Vanoli ha bisogno di tempo, sono convinto che risolleverà la Fiorentina con il suo carattere"

10 dicembre 2025 14:12

Graziani duro: "Piccoli sembra un bambolotto, davanti alla porta devi buttare dentro anche il portiere"

03 dicembre 2025 14:26

Graziani sulle parole di Dzeko: “Capisce il momento, è un ragazzo intelligente, ma il tifoso va rispettato”

29 novembre 2025 16:54

Graziani ottimista: “La Fiorentina non retrocederà, è una squadra costruita per stare tra le prime 6-7”

24 novembre 2025 16:38

Graziani: "La classifica viola è da Scherzi a parte, Vanoli non può fare altro che migliorare la rotta"

20 novembre 2025 14:17

Graziani: "Il rendimento di Kean è ai minimi storici, non ci saremmo mai aspettati due gol in 10 gare"

19 novembre 2025 14:39

Graziani: "La Fiorentina è più forte di un anno fa, impensabile vederla ultima in classifica"

13 novembre 2025 14:13

Graziani: “Vanoli allenatore ambizioso. Fiorentina deve sistemare la difesa. Siamo la peggior retroguardia della SerieA”

12 novembre 2025 14:54

Graziani: "Pioli doveva lasciare i soldi per amore di Firenze, sarebbe stato un gesto molto più nobile"

05 novembre 2025 14:23

Graziani: “Serie B rischio concreto. Il tempo di Pioli è finito, squadra più forte dell’anno scorso”

04 novembre 2025 09:14

Graziani punge Dzeko: “Pioli ha ragione, certe cose si risolvono in privato nello spogliatoio”

26 ottobre 2025 00:14

Graziani: "La società non ha sbagliato il mercato, i tifosi devono avere fiducia in questo gruppo"

22 ottobre 2025 14:33

Graziani: "La Fiorentina ha grandi limiti mentali, ma deve essere Pioli a dare una scossa"

22 ottobre 2025 14:20

Graziani esalta Kean: "Lui è il giocatore inamovibile, bisogna accontentare le sue esigenze per vincere"

15 ottobre 2025 14:28

Graziani: "Esonerare Pioli? Assolutamente no, io lo difendo. Vedo troppi giocatori in difficoltà"

11 ottobre 2025 22:29

Graziani: "La Fiorentina è stata costruita bene, i tifosi non devono contestare questa società"

09 ottobre 2025 18:30

Graziani sicuro: "La squadra è più forte dell'anno scorso, se superano la crisi faranno una grande stagione"

07 ottobre 2025 21:15

Graziani: "La Fiorentina è una squadra che può ambire ad arrivare tra le prime quattro in campionato"

24 agosto 2025 15:35

Graziani: "In questo momento la Fiorentina è nettamente più forte del Milan, sicura tra le prime 6"

21 agosto 2025 14:16

Graziani: "Beltran ha deluso a Firenze, doveva essere un bomber ma non ha mai reso"

20 agosto 2025 18:41

Graziani: "Commisso ha investito tanto, ci siamo per la Champions ma l'obiettivo è anche il bilancio"

06 agosto 2025 23:05

Graziani: "Se ti offrono 40 milioni per Comuzzo, la Fiorentina lo deve cedere subito"

30 luglio 2025 18:25

Sentite Graziani: “Sono arrabbiato con Pin, non doveva farmi questo. Avrebbe dovuto parlarmi”

23 luglio 2025 14:03

Graziani: "La Champions per la Fiorentina resta un sogno, ci sono 5 squadre nettamente più forti di lei"

20 luglio 2025 16:10

Graziani: "Sottil deve andare a giocare. A Firenze inutile fare una partita sì e quattro no"

16 luglio 2025 14:38

Graziani: "Kean resterà alla Fiorentina almeno per un'altra stagione, ormai il peggio è passato"

16 luglio 2025 14:05

Graziani: "Se Kean dovesse andare via, proverei a prendere sia Lucca che Piccoli con tutti quei soldi"

02 luglio 2025 14:44

Graziani: "Kean? Con la clausola è come un soprammobile in vetrina. Ma fossi in lui, resterei alla Fiorentina"

25 giugno 2025 15:15

Graziani: "Mi piace Fazzini, con Pioli lo vedo bene trequartista. Dobbiamo credere in Gudmundsson"

20 giugno 2025 22:31

Graziani: "Dzeko o Immobile? scelgo Ciro, ma ogni volta che va all'estero ce lo rimpacchettano"

14 giugno 2025 23:35

Graziani: "Pioli non viene a Firenze per prendere gli 'schiaffi', vuole vincere. Gudmundsson va riscattato subito"

11 giugno 2025 14:39

Graziani: "Sento parlare di Farioli come fosse Klopp. La contestazione? E' arrivata dopo un sesto posto..."

04 giugno 2025 15:11

Graziani: "Palladino non ci fa una bella figura e non va pregato assolutamente di restare qui"

28 maggio 2025 14:50

Graziani: "Sono sicuro che la Fiorentina sarà ancora più competitiva, verrà fatto un grande mercato in estate"

26 maggio 2025 19:04

Graziani: "Io non avrei contestato, abbiamo un meraviglioso centro sportivo e una brava società"

21 maggio 2025 13:29

Graziani difende Palladino: "A Venezia non l'ha persa lui la partita, non è l'unico colpevole di questo momento"

15 maggio 2025 14:24

Graziani: "Se la Fiorentina non andasse in Europa, non sarebbe una stagione fallimentare per questa squadra"

10 maggio 2025 18:42

Graziani: "Il Franchi dimezzato penalizza la Fiorentina domani, avremmo riempito uno stadio da 60000 posti tranquillamente"

07 maggio 2025 22:06

Graziani crede ancora nella Fiorentina: “Champions sempre possibile, tutto aperto fino alla fine"

05 maggio 2025 22:30

Graziani difende Palladino: "Ha 6 punti in più dell'anno scorso, mi domando cosa deve fare di più per accontentarvi tutti"

28 aprile 2025 14:04

Graziani: "Palladino deve essere più coraggioso, questa squadra deve proporre un calcio più offensivo"

23 aprile 2025 14:30

Graziani: "La Fiorentina in Conference può battere sia il Betis che il Chelsea, speriamo porti un trofeo a Firenze"

22 aprile 2025 14:12

Graziani: "Palladino ha sbagliato l'approccio, se i risultati non arrivano potrebbe essere a rischio esonero"

16 aprile 2025 14:43

Graziani boccia la Fiorentina: “La Champions se la può scordare. Ci va la Juve, così salva il bilancio”

14 aprile 2025 22:53

Graziani critico: "La stanchezza si vede dopo il 60', non prima. Beltran ancora è senza ruolo"

13 aprile 2025 22:59

Graziani: "Non capisco la gestione di Gudmundsson, deve giocare di più per avere continuità in viola"

09 aprile 2025 14:32

Graziani: "Kean non lo leverei mai, ma se è stanco è giusto che rifiati in Conference perché ha giocato sempre"

09 aprile 2025 14:19

Graziani: "Kean? pensai che la Juve avesse trovato il centravanti per 10 anni, non è andata così"

01 aprile 2025 22:28

Graziani: "Non capisco perché Dodo voglia tenere segreto l'obiettivo, la Fiorentina vuole la Champions"

31 marzo 2025 13:49

Graziani: "Se la Fiorentina vuole crescere, deve studiare il modello di calcio dell'Atalanta"

26 marzo 2025 14:35

Graziani: "Non adagiamoci sulla vittoria con la Juve, ma questa squadra può lottare fino alla fine per la Champions"

19 marzo 2025 14:37

Graziani: "Gudmundsson ha deluso le aspettative. Ma siamo sicuri che sia colpa sua?"

12 marzo 2025 15:45

Graziani: "Le dichiarazioni post Napoli sono inaccettabili, hai giocato solo 20 minuti e poi sei sparito dal campo"

12 marzo 2025 14:33

Graziani: "Non capisco perché Fagioli non gioca. L'idea di alternare i portieri non mi è mai piaciuta"

05 marzo 2025 18:40

Graziani: "La Fiorentina sembra in vacanza, il rischio di arrivare noni alla fine è alto"

27 febbraio 2025 13:31

Graziani difende Palladino: "La Fiorentina è sesta e gioca un bel calcio, ma di cosa ci lamentiamo?"

19 febbraio 2025 14:28

Graziani dalla parte di Palladino: “Ho fiducia in lui, deve stare tranquillo”. Poi difende Pradè sulle parole dette

18 febbraio 2025 09:01

Graziani: "Zaniolo non può essere il cambio di Kean, a Firenze la sua ultima spiaggia"

05 febbraio 2025 14:37

Graziani boccia Zaniolo: "Non mi fa impazzire, non capisco il suo ruolo. Dove lo schieri in questa Fiorentina?"

29 gennaio 2025 15:35

Graziani: "Bisogna cedere per comprare. Colpani? In difficoltà, forse meglio lasciarlo in panchina"

23 gennaio 2025 19:05

Graziani: "Chi critica Italiano è in malafede o non capisce nulla di calcio. Aveva squadra più debole"

20 gennaio 2025 12:10

Graziani: " Gud a Genova era padrone del gioco, libero di esprimersi, qui troppo limitato"

19 gennaio 2025 22:45

Graziani durissimo: "Colpani sembra che abbia costantemente la febbre a 38. Brutta copia dal Monza"

18 gennaio 2025 19:07

Graziani: "Non ci sono le condizioni per mandare via Palladino. Gudmundsson è un problema da affrontare"

15 gennaio 2025 14:35

Graziani: "Nell'operazione Folorunsho avrei inserito anche Ngonge. Pongracic e Gud? Un mistero"

08 gennaio 2025 16:26

Graziani ricorda Agroppi: "Era come un fratello più grande, al Toro mi prese sotto la sua protezione"

02 gennaio 2025 13:37

Graziani: "Italiano dovrebbe ricordarsi che a Firenze gli hanno voluto bene anche se non ha vinto nulla"

18 dicembre 2024 14:48

Graziani: "L'esultanza di Italiano? Non era il contesto giusto. Non è più nel cuore dei tifosi fiorentini"

16 dicembre 2024 16:26

Sentite Graziani: "Non sono deluso da Kouame, ma ho dubbi su Beltran. Non tira neanche in porta"

11 dicembre 2024 15:15

Graziani: "Attenzione anche alla Fiorentina per la corsa scudetto, giocano bene e vanno a mille all'ora"

09 dicembre 2024 13:43

Graziani punge Beltran: "Non si sovrappone mai, gioca sempre dietro a Kean. Deve entrare in area per fare gol"

05 dicembre 2024 14:40

Graziani boccia Quarta centrocampista: "Non ci incastra nulla lì, non ha la qualità per aiutare Cataldi"

05 dicembre 2024 14:22

Graziani su Bove: "L'importante è che sia vivo. La carriera in Italia a rischio? Eriksen ci insegna a non mollare"

05 dicembre 2024 14:13

Graziani: "Kean è l'anima della Fiorentina, ma se ci fossi stato io ieri avrei fatto gol. Colpani non pervenuto"

05 dicembre 2024 13:39

Graziani: "Kean si è mangiato 2 gol clamorosi, doveva essere più cinico e chiuderla"

04 dicembre 2024 23:38

Graziani: "L'Inter ha l'obbligo di vincere stasera, la Fiorentina no e questo è un vantaggio"

01 dicembre 2024 14:56

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