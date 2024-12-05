Graziani punge Beltran: "Non si sovrappone mai, gioca sempre dietro a Kean. Deve entrare in area per fare gol"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato dei singoli della Fiorentina dopo la sconfitta con l'Empoli ai calci di rigore: "Sottil fa pochi goal per il ruolo che ricopre...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato dei singoli della Fiorentina dopo la sconfitta con l'Empoli ai calci di rigore: "Sottil fa pochi goal per il ruolo che ricopre. Ikoné lo stesso. Colpani ieri non pervenuto, non ha mai tirato. Beltran è un'ottima seconda punta, ma non fa la seconda punta. Gioca sempre dietro a Kean, non si sovrappone mai. Deve entrare in area per iniziare a fare qualche goal. Kean è il nostro Lukaku, è il nostro giocatore di riferimento. Tatticamente cambi poco, ma c'è da rivedere alcune cose, come la posizione di Quarta".

PELLISSIER: “LA FIORENTINA SARÀ UNA BELLA GATTA DA PELARE PER IL CAGLIARI, MA I VIOLA QUALCOSA CONCEDONO”

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