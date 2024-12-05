Pellissier: "La Fiorentina sarà una bella gatta da pelare per il Cagliari, ma i viola qualcosa concedono"

Sergio Pellissier è stato intervistato da Tuttocagliari.net sulle prossime due avversarie del Cagliari, l'Atalanta e la Fiorentina di Palladino, queste le sue parole:"Per quanto riguarda la sfida con...

Sergio Pellissier è stato intervistato da Tuttocagliari.net sulle prossime due avversarie del Cagliari, l'Atalanta e la Fiorentina di Palladino, queste le sue parole:

"Per quanto riguarda la sfida con l’Atalanta, innanzitutto bisognerà sperare di trovare i bergamaschi in una giornata storta. Ora come ora sembrano inarrestabili: sono devastanti contro qualsiasi avversario. Viaggiano a un ritmo forsennato. Anche la Fiorentina sarà una bella gatta da pelare: come la Dea occupa le primissime posizioni in classifica e, va riconosciuto, gioca un ottimo calcio.

Insomma, sia i toscani che i lombardi saranno ostacoli molto duri da superare per il Cagliari, anche perché sono due squadre che tendono a imporre il proprio gioco e, come si suol dire, a ‘fare la partita’. Sempre con in testa l’idea di vincere, a prescindere dall’avversario che incontrano. Non saprei dire cosa potrebbero fare i rossoblù per raccogliere dei punti nelle prossime due settimane. Certamente dovranno fare gruppo e lottare ferocemente su ogni pallone. E poi un elemento chiave sarà il cinismo in fase offensiva: Atalanta e Fiorentina costruiscono tante azioni da gol, ma concedono anche qualcosa dalla cintola in giù. Ecco, il Cagliari - oltre a fare grande attenzione in difesa - dovrà sfruttare chirurgicamente tutte le opportunità che gli verranno concesse.”

CAGLIARI SU TERRACCIANO

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