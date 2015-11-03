Labaro Viola

Notizie Pellissier Fiorentina

Pellissier su Kean: "In Nazionale si poteva consacrare, ha sbagliato il gol perché ha pensato troppo".

08 aprile 2026 22:19

Pellissier: "In Italia c'è una mentalità distruttiva, la critica non è costruttiva. La Fiorentina si salverà"

12 marzo 2026 18:59

Pellissier: "Se la squadra non gira anche l'attaccante fa cag*re. Kean quest'anno sente pressione"

10 dicembre 2025 18:29

Pellissier convinto: “In attacco Dzeko-Kean. Me la gioco sempre con l’artiglieria pesante”

18 settembre 2025 20:38

Pellissier: "La Fiorentina ha un progetto serio. Kean? Attaccante perfetto per questa squadra ambiziosa"

03 aprile 2025 17:10

Pellissier: "Kean aveva solo bisogno che qualcuno credesse in lui, con Gudmundsson una delle coppie più forti"

23 marzo 2025 18:05

Pellissier: "La Fiorentina sarà una bella gatta da pelare per il Cagliari, ma i viola qualcosa concedono"

05 dicembre 2024 11:53

Sentite Pellissier: "Kean con la Fiorentina può diventare un nuovo Vlahovic, ha qualità tecniche e fisiche"

10 luglio 2024 11:25

Pellissier: "Fossi Italiano ci penserei prima di lasciare Firenze. Belotti grande attaccante ma serve un bomber"

28 marzo 2024 19:12

"Lavoro di Italiano da incorniciare, bisogna pensare alla squadra che ha. Alla Fiorentina serve un Giroud"

12 dicembre 2023 15:30

Pellissier elogia Italiano: "Ci mette l'anima: gioca sempre per vincere e non sottovaluta nessuno"

19 aprile 2023 18:29

Pellissier: "Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di aver rifiutato la Fiorentina"

06 giugno 2022 14:40

Pellissier giustifica Italiano: "Rischia tanto: o vince o perde. Gli si può concedere qualche errore"

19 maggio 2022 22:38

Pellissier difende Italiano: "L'Italia è cosi, non ci si ricorda mai di quello che è stato fatto prima"

29 aprile 2022 16:47

Il nuovo Chievo viene bannato da Facebook, il presidente Pellissier: "Non ce lo spieghiamo"

10 dicembre 2021 18:43

Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede"

27 gennaio 2019 13:12

Ventura senza vergogna, si dimette dal Chievo e chiede la buonuscita al presidente

13 novembre 2018 12:10

Pellissier contro Ventura: "Voleva andar via dal primo momento che è arrivato. Mai visto nulla del genere"

12 novembre 2018 15:08

Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"

23 febbraio 2018 15:18

Archivio

Esplora l'archivio di Pellissier

Sett. 15 Sett. 11
Sett. 50 Sett. 38 Sett. 14 Sett. 12
Sett. 49 Sett. 28 Sett. 13
Sett. 50 Sett. 16
Sett. 23 Sett. 20 Sett. 17
Sett. 49
Sett. 4
Sett. 46 Sett. 8