Notizie Pellissier Fiorentina

Pellissier su Kean: "In Nazionale si poteva consacrare, ha sbagliato il gol perché ha pensato troppo".
08 aprile 2026 22:19
Pellissier: "In Italia c'è una mentalità distruttiva, la critica non è costruttiva. La Fiorentina si salverà"
12 marzo 2026 18:59
Pellissier: "Se la squadra non gira anche l'attaccante fa cag*re. Kean quest'anno sente pressione"
10 dicembre 2025 18:29
Pellissier convinto: “In attacco Dzeko-Kean. Me la gioco sempre con l’artiglieria pesante”
18 settembre 2025 20:38
Pellissier: "La Fiorentina ha un progetto serio. Kean? Attaccante perfetto per questa squadra ambiziosa"
03 aprile 2025 17:10
Pellissier: "Kean aveva solo bisogno che qualcuno credesse in lui, con Gudmundsson una delle coppie più forti"
23 marzo 2025 18:05
Pellissier: "La Fiorentina sarà una bella gatta da pelare per il Cagliari, ma i viola qualcosa concedono"
05 dicembre 2024 11:53
Sentite Pellissier: "Kean con la Fiorentina può diventare un nuovo Vlahovic, ha qualità tecniche e fisiche"
10 luglio 2024 11:25
Pellissier: "Fossi Italiano ci penserei prima di lasciare Firenze. Belotti grande attaccante ma serve un bomber"
28 marzo 2024 19:12
"Lavoro di Italiano da incorniciare, bisogna pensare alla squadra che ha. Alla Fiorentina serve un Giroud"
12 dicembre 2023 15:30
Pellissier elogia Italiano: "Ci mette l'anima: gioca sempre per vincere e non sottovaluta nessuno"
19 aprile 2023 18:29
Pellissier: "Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di aver rifiutato la Fiorentina"
06 giugno 2022 14:40
Pellissier giustifica Italiano: "Rischia tanto: o vince o perde. Gli si può concedere qualche errore"
19 maggio 2022 22:38
Pellissier difende Italiano: "L'Italia è cosi, non ci si ricorda mai di quello che è stato fatto prima"
29 aprile 2022 16:47
Il nuovo Chievo viene bannato da Facebook, il presidente Pellissier: "Non ce lo spieghiamo"
10 dicembre 2021 18:43
Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede"
27 gennaio 2019 13:12
Ventura senza vergogna, si dimette dal Chievo e chiede la buonuscita al presidente
13 novembre 2018 12:10
Pellissier contro Ventura: "Voleva andar via dal primo momento che è arrivato. Mai visto nulla del genere"
12 novembre 2018 15:08
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