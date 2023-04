Pellissier elogia Italiano: “Ci mette l’anima: gioca sempre per vincere e non sottovaluta nessuno”

L’ex capitano del Chievo, Verona Sergio Pellissier, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Fiorentina? Non mi aspettavo che facesse così bene nel girone di ritorno. In coppa sì, perchè non ha quasi mai sbagliato e stanno facendo un campionato straordinario.

Italiano? Vincenzo è un allenatore importante perchè ci mette l’anima. Ha un gioco offensivo per giocare sempre per vincere. Può crescere ancora tanto ed il suo lavoro ha influito pesantemente per ciò che sta succedendo a Firenze.

Ritorno contro il Lech? Italiano non sottovaluta nessuno e quindi giocheranno come se fosse finita 0-0 all’andata.

Conference o Coppa Italia? Tutte e due. Normale che potrebbe essere più importante la coppa europea.

Cabral? Credo abbia già fatto bene a Firenze: adesso ha trovato la cosa fondamentale che è il gol.”

