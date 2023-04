Cabral: “Voglio diventare un campione. Grande gesto di Nico. Io al campetto? Non ho fatto nulla…”

Conferenza stampa di Arthur Cabral alla vigilia della gara contro il Lech Poznan, queste le parole dell’attaccante della Fiorentina:

“Siamo in un buon momento, io faccio gol e si vede di più ma tutta la squadra è migliorata. Stiamo facendo bene e spero davvero che possiamo andare sempre cosi.

Quel giorno sono andato al campetto con i miei amici brasiliani, loro volevano giocare, io sono andato li per stare con loro. Io non ho fatto nulla, mi sono solo divertito con loro, non ho fatto nulla di particolare anche se ne hanno parlato tanto.

Ogni calciatore è importante, sappiamo che Jovic è un grande calciatore, lui può aiutare la squadra, in Aprile abbiamo tante partite da giocare e c’è bisogno di tutti. Vogliamo andare in semifinale e non possiamo sbagliare pensando che abbiamo già vinto, dobbiamo essere concentrati

All’andata non è stata una partita facile, abbiamo subito il gol del pareggio dopo essere andati in vantaggio. Il calcio è fare gol, io voglio segnare sempre, lavoro per segnare ogni partita cosi da aiutare la squadra. Sono alla testa alla prossima partita ogni volta che finisce una gara, voglio aiutare la squadra in tutti i modi, voglio diventare un campione

Nico ha fatto un grandissimo gesto, poi non è detto che avrei segnato perchè il rigore poi va sempre realizzato. Siamo un grande gruppo e lo si vede anche da questo, poi l’ho ringraziato nello spogliatoio. Conosco bene i miei compagni come loro conoscono bene me”

