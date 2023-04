Vieri: “Overmars non lo prendevi mai” Adani risponde fiero: “Io l’ho annullato con la Fiorentina”

Marc Overmars è stato uno degli esterni più forti tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000. Nazionale olandese, ha vestito le maglie di Ajax, Arsenal e Barcellona. Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato di lui: “Quando ero alla Juventus ho giocato la semifinale di Champions League contro l’Ajax, Overmars che oggi sarebbe come Salah, Mbappè, Vinicius che giocano a sinistra. Lui non lo prendevi mai…” in quel momento prende la parole Lele Adani ed esclama fiero: “Io l’ho annullato” in riferimento alla doppia sfida di Champions League della stagione 1999/2000 dove Lele Adani ha giocato contro il fenomeno olandese. L’ex difensore della Fiorentina si riferisce soprattutto alla gara di andata, dove ha giocato l’intero secondo tempo della sfida (vinta dalla Fiorentina di Trapattoni grazie al gol di Batistuta) mentre al ritorno ha giocato solo gli ultimi 6 minuti della sfida di Champions. Quella sfida terminò invece 0-0.

