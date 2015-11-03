Notizie Arsenal Fiorentina

"Ci esaltiamo per i 10 minuti del 2006 Braschi, quando in Premier Dowman segna a 17 anni"
17 marzo 2026 23:28
Viviano shock: "Andai in panchina a Liverpool puzzando di vodka. Ebbi quasi un attacco di panico"
07 febbraio 2026 14:05
Norgaard: “È un sogno essere all’Arsenal. Non pensavo di raggiungere la Champions a 31 anni”
10 luglio 2025 17:44
Ricordate Norgaard? Solo 6 presenze con la Fiorentina nel 2019, ora va all'Arsenal per 14 milioni
08 luglio 2025 16:40
Ricordate Nørgaard alla Fiorentina? Dall'Inghilterra: "Piace ad Arteta, Potrebbe andare all'Arsenal"
23 giugno 2025 15:00
Dall'Inghilterra: "Comuzzo piace a Manchester United, Arsenal e Newcastle ma lui vuole restare in A"
06 maggio 2025 12:19
Gazzetta, Arsenal e Newcastle virano su Vlahovic mollando Kean che costa di più
01 aprile 2025 12:38
TMW: "West Ham, Newcastle e Arsenal hanno messo gli occhi su Kean, dipenderà dalla sua volontà"
18 marzo 2025 11:38
Tuttosport: “Arsenal e Tottenham osservano Kean: duello fra le due big inglesi. Clausola da 52 milioni”
09 febbraio 2025 09:52
Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso
19 settembre 2024 23:25
TMW rivela: "La Fiorentina voleva Kiwior come colpo in difesa. L'Arsenal non ha aperto al prestito"
03 settembre 2024 17:58
Di Marzio rivela: "Interesse della Fiorentina per Kiwior, ma negli ultimi giorni il Bologna ha accelerato l'operazione"
24 agosto 2024 10:52
Jorginho pronto a rinnovare con l'Arsenal. Il Procuratore del calciatore aveva aperto le porte alla Fiorentina per un possibile ingaggio.
30 aprile 2024 19:08
Ag. Jorginho: "Se la Fiorentina ha un progetto per la Champions per noi è una possibilità"
16 aprile 2024 22:05
Gazzetta, Kiwior nel mirino della Fiorentina, non è incedibile per l’Arsenal, è una ex conoscenza italiana
19 novembre 2023 09:43
Capolavoro Fiorentina, Kayode rinnova e passa da 30mila a 250mila euro l'anno, contratto fino al 2028
17 ottobre 2023 13:23
Gazzetta: “L’Arsenal piomba su Kayode, la Fiorentina passa al contrattacco. Pronto rinnovo ad 1 milione”
16 ottobre 2023 08:15
TMW, Sutalo si allontana dalla Fiorentina: pronta un'asta tra Arsenal, West Ham, Lipsia e Ajax
02 agosto 2023 19:22
Corriere dello Sport, Sutalo, spunta l'Arsenal, la Dinamo vuole 25 milioni, la Fiorentina non molla
01 agosto 2023 09:21
Vieri: "Overmars non lo prendevi mai" Adani risponde fiero: "Io l'ho annullato con la Fiorentina"
19 aprile 2023 11:38
La Juventus ci ha già ripensato, se arriva offerta per Vlahovic lo vende già a gennaio, c'è l'Arsenal
16 gennaio 2023 13:11
Viviano difende Martinez: "Il suo gesto una goliardata, anche Ambrosini fece una roba simile"
22 dicembre 2022 14:59
La Juve è già pronta a disfarsi del deludente Vlahovic, pronta un'offerta da 80 milioni dal Chelsea
15 dicembre 2022 12:22
L'Arsenal vuole Vlahovic dopo il flop alla Juventus, ma non ha intenzione di spendere 70 milioni come i bianconeri
10 dicembre 2022 23:00
Dopo l'oblio di Firenze, è rinato Simeone. Arsenal e West Ham si contengono il Cholito
11 giugno 2022 21:28
Di Marzio conferma Sportitalia: "Fiorentina su Grillitsch se Torreira va via, offerti 8 milioni all'Arsenal"
08 giugno 2022 00:00
Vitale sicuro: "Nessuno pagherà Torreira 15 milioni. Fiorentina mossa bene, Arsenal in posizione sfavorevole"
07 giugno 2022 21:58
Il retroscena dalla Spagna, scorso anno Fiorentina su Bellerin, ma scelse il Betis. Poi la virata su Odriozola
06 giugno 2022 17:37
L'Arsenal ha offerto 40 milioni al Sassuolo per Scamacca, l'attaccante ha rifiutato perchè vuole l'Italia
02 giugno 2022 23:56
Finita l'avventura di Torreira alla Fiorentina? Il giocatore toglie il club viola dalla biografia Instagram
02 giugno 2022 14:29
Schira: "Parole di Torreira apprezzate. L'agente dovrebbe abbassare le richieste, ma è un osso duro"
01 giugno 2022 23:22
Il Valencia di Gattuso si inserisce per Torreira. La Fiorentina sta cercando uno sconto dall'Arsenal
01 giugno 2022 20:01
Torreira vuole la Fiorentina, ma se la società viola non lo riscatta la Lazio vuole approfittarne
31 maggio 2022 19:33
La Fiorentina cercherà accordo con l'Arsenal per Torreira anche nei prossimi giorni, diritto scade oggi
31 maggio 2022 18:51
Dalla Spagna, Bellerin lascerà l'Arsenal. Potrebbe tornare il Betis ma si è interessata la Fiorentina
31 maggio 2022 13:13
La Curva Fiesole non ci sta e prende posizione: "Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal"
26 maggio 2022 01:31
L'ultima intervista di Torreira: "Ho scritto a Cavani di venire alla Fiorentina, lui vuole la 9 di Batistuta"
22 maggio 2022 20:14
Schira rivela: "Torreira deluso dalla Fiorentina. Joe Barone ha chiesto ulteriore sconto sui 2,5 milioni"
22 maggio 2022 17:15
Retroscena Sky Sport, Fiorentina non ha fatto giocare Torreira per non far scattare bonus all'Arsenal
22 maggio 2022 15:45
Torreira vuole restare alla Fiorentina ma club viola ha chiesto doppio sconto ed è stata rottura
22 maggio 2022 13:02
Di Marzio annuncia addio Torreira ma lui non ci sta e pubblica foto con maglia Fiorentina: "Tutti zitti"
22 maggio 2022 12:32
Di Marzio annuncia: "Torreira lascia la Fiorentina, per la società non ci sono condizioni per il riscatto"
22 maggio 2022 11:12
Stadio, le commissioni all'agente rallentano il riscatto di Torreira, futuro in viola comunque non in bilico
12 maggio 2022 13:00
Il valore di mercato di Torreira schizza ad almeno 20 milioni. Ma la Fiorentina può tenerselo a 15
19 aprile 2022 12:21
Gazzetta dello Sport, la Fiorentina vuole chiudere per Torreira entro Pasqua. Contatti avviati
03 aprile 2022 11:12
Romano: "Arsenal ha deciso di lasciare Torreira, a breve colloquio per il riscatto con la Fiorentina"
29 marzo 2022 16:11
Torreira é il perno del centrocampo della Fiorentina: riscatto? 15 milioni ma i viola puntano allo “sconto”
28 marzo 2022 09:47
Dall'Inghilterra, Torreira ha deciso: vuole restare alla Fiorentina, viola pronti a prenderlo a titolo definitivo
24 marzo 2022 13:39
La priorità della Fiorentina è riscattare Torreira: sconto sulla cifra? Sarà difficile averlo dall'Arsenal
22 marzo 2022 09:12
L'Arsenal prende in maniera scherzosa ed affettuosa in giro Torreira: "Occhio al buco Lucas"
21 marzo 2022 13:33
Tuttosport, la Fiorentina vuole riscattare Torreira. Sì del giocatore, pronto un contratto fino al 2025
21 marzo 2022 11:45
Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026"
20 marzo 2022 21:52
Riscatto Torreira, servono 15 milioni ma la Fiorentina punta ad uno sconto dall’Arsenal
15 marzo 2022 09:58
Riscatto Torreira prima di Pasqua: la Fiorentina punta ad uno sconto, l'Arsenal chiede 15 milioni
09 marzo 2022 09:33
Schira annuncia: "Fiorentina cerca lo sconto sui 15 milioni per il riscatto di Torreira dall'Arsenal"
04 marzo 2022 16:56
Parla l'agente di Torreira: "Penso che la Fiorentina lo riscatterà ma l'Arsenal è arrabbiato per Vlahovic"
18 febbraio 2022 10:45
Arteta quasi si arrende: "Vlahovic? Ci stiamo provando ma non basta volontà, servono condizioni"
24 gennaio 2022 12:09
TMW, Fiorentina accetta l'offerta di 70 milioni dall'Arsenal, Vlahovic vuole restare fino a giugno
22 gennaio 2022 11:32
CorSport: "Fiorentina spinge l'Arsenal, 70 milioni per Vlahovic, compreso il riscatto di Torreira"
20 gennaio 2022 09:48
Corriere dello Sport, Torreira, la Fiorentina lavora al riscatto (15 milioni) poi rinnovo fino al 2026
20 gennaio 2022 09:37
Romano: "L'Arsenal vuole Vlahovic ma lui ha deciso di restare per regalare l'Europa ai tifosi viola"
19 gennaio 2022 13:28
Dall'Inghilterra, Vlahovic non convinto dell'Arsenal. I Gunners studiano il piano B: c'è Isak
18 gennaio 2022 22:31
Giorgetti: "Offerta da 70 milioni dell'Arsenal ma Vlahovic si siede a trattare solo con i top club"
18 gennaio 2022 18:28
Tenerani: "Roma e Lazio hanno iniziato il campionato per andare in Europa, la Fiorentina no"
18 gennaio 2022 16:47
Ceccarini: "Vlahovic non vuole l'Arsenal, se il Real chiede 20 milioni per Odriozola difficile resti"
18 gennaio 2022 15:46
Nazione, Arsenal, pronta l'offerta per Vlahovic: 70 milioni alla Fiorentina e 19 d'ingaggio al serbo
18 gennaio 2022 09:33
TMW, Arteta ha già deciso, vuole costruire l'Arsenal intorno a Vlahovic: è l'obiettivo numero uno
15 gennaio 2022 11:03
I tifosi dei Gunners invadono di messaggi il profilo Instagram di Vlahovic: "Vieni all'Arsenal"
13 gennaio 2022 23:22
Dall'Inghilterra, Vlahovic desidera restare in Italia. Rifiuta l'Arsenal, vuole solo l'Inter o la Juve
13 gennaio 2022 13:13
Corriere dello Sport svela: "Vlahovic-Arsenal ostacolo commissioni, chiesti 18 milioni dagli agenti"
13 gennaio 2022 09:26
Arteta sicuro su Vlahovic: "Abbiamo un grande appeal, i migliori giocatori vogliono venire qui"
12 gennaio 2022 12:57
Nazione annuncia, Arsenal offre a Vlahovic ingaggio da 19 milioni e al procuratore 18 milioni
12 gennaio 2022 09:42
Dall'Inghilterra, Arsenal su Vlahovic ma ora non si muove. Ostacolo? La richiesta di Commisso
11 gennaio 2022 19:00
Mirror, Arsenal e Tottenham vogliono Vlahovic. Dusan sarebbe felice di essere allenato da Conte
11 gennaio 2022 13:29
Repubblica, Vlahovic, Arsenal pronta all'offerta da oltre 70 milioni: resta l'ipotesi scadenza
08 gennaio 2022 10:33
The Atletic, Arsenal in pole per Vlahovic. Alto ingaggio e Torreira le chiavi della trattativa?
07 gennaio 2022 21:02
Dalla Francia: la Fiorentina pensa a Dagba per giugno. Concorrenza di Arsenal e Borussia Dortmund
07 gennaio 2022 20:44
Gazzetta, Vlahovic, l'Arsenal offre 70 milioni: 55 milioni pagati a rate + il riscatto di Torreira
04 gennaio 2022 09:23
Nazione, Torreira, a fine mese incontro per il riscatto tra Fiorentina e Arsenal: base di 15 milioni
03 gennaio 2022 09:23
Dopo la Juventus, anche l'Arsenal molla Vlahovic, Dusan costa troppo, preferiscono En-Nesyri
28 dicembre 2021 17:17
Anche la BBC parla di Vlahovic e annuncia: "City, Newcastle e Arsenal vogliono comprarlo"
20 dicembre 2021 20:26
Fiorentina vuole riscattare Torreira dall'Arsenal. Pronto un contratto da 3 milioni fino al 2026
20 dicembre 2021 15:35
Tuttosport, Vlahovic, la Juve lo vuole con la “formula Chiesa”. Arsenal in pressing
10 dicembre 2021 09:08
Repubblica, Vlahovic, Arsenal pronto ad offrire 80 milioni a gennaio. Commisso, che cosa farà?
09 dicembre 2021 09:02
Dall'Inghilterra, l'Arsenal per prendere Vlahovic già a gennaio offrirà alla Fiorentina 80 milioni
08 dicembre 2021 20:27
CorSport, Vlahovic-Fiorentina all'addio ma non a gennaio. Offerta mostre dell'Arsenal?
02 dicembre 2021 09:39
Gazzetta, Vlahovic, Arsenal pronto ad offrire 85 milioni subito ma lui vuole restare fino a giugno
01 dicembre 2021 09:32
Repubblica, Vlahovic, l'Arsenal chiama ma i suoi agenti non rispondono. Futuro? La Premier
11 novembre 2021 09:35
Dall'Inghilterra, all'Arsenal non interessa Vlahovic, nessun contatto tra Gunners e Fiorentina
10 novembre 2021 13:28
Sky Sport, Vlahovic all’Arsenal c’è un’apertura totale ma gli agenti non rispondono al telefono
10 novembre 2021 09:12
Sky Sport, accordo tra Fiorentina e Arsenal per Vlahovic, 80 milioni. Ma Dusan ha rifiutato
05 novembre 2021 14:29
Sportmediaset, Torreira in viaggio verso Firenze: 1 milione per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 15
24 agosto 2021 14:17
Pedullà: "Torreira alla Fiorentina: partirà nel tardo pomeriggio destinazione Firenze, poi le visite"
24 agosto 2021 10:28
Calamai conferma: "Torreira ad un passo dalla Fiorentina, più utile di Pjanic per Italiano"
23 agosto 2021 17:14
Dall'Inghilterra, Torreira alla Fiorentina, arriva in prestito con obbligo di riscatto. Domani a Firenze
23 agosto 2021 16:25
Di Marzio: "Vlahovic, Atletico Madrid e Tottenham pronti ad un'offerta, Arsenal più defilato"
08 agosto 2021 23:00
TMW, la Fiorentina ha messo nel mirino il difensore Mustafi
25 luglio 2021 15:39
Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter
16 luglio 2021 15:22
AS, durante Inghilterra-Croazia un tifoso è caduto nello stadio di Wembley
13 giugno 2021 19:28
La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli
21 aprile 2021 00:14
Archivio