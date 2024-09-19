Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso
L'italoargentino si fa parare un calcio di rigore da Raya ma è un ex viola, il 36enne esterno colombiano ad andare più vicino al gol
L'Atalanta non va oltre lo 0-0 all'esordio stagionale in Champions contro l'Arsenal. La squadra di Gasperini costruisce tanto soprattutto nel secondo tempo ma le due squadre sono molto ordinate in campo. L'occasione migliore capita sui piedi di Retegui che si fa parare un rigore da Raya. Di Cuadrado altre due opportunità per la Dea di passare in vantaggio ma le due conclusioni del colombiano sfiorano di poco la porta. A 20 dalla fine i Gunners sprecano un'occasione d'oro con Martinelli.
Lo riporta https://www.fanpage.it/
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https://www.labaroviola.com/bonan-senza-gudmundsson-non-puo-essere-la-vera-fiorentina-palladino-deve-insistere-col-terzo-mediano/268946/