Notizie Champions League Fiorentina

Follia Champions a Parigi: 9 gol, ribaltoni e caos totale, Psg-Bayern è già nella storia
28 aprile 2026 23:14
TMW: “Nel Ranking UEFA l’Italia occupa il quinto posto e in Champions andranno quattro squadre. Inghilterra prima”
17 aprile 2026 00:38
Disastro in Champions: Lang sbatte contro i cartelloni di Anfield e rischia l'amputazione un dito
19 marzo 2026 11:46
Disastro Serie A: nessuna squadra ai quarti di Champions League, unica tra i top 5 campionati
18 marzo 2026 23:39
Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce
10 marzo 2026 22:59
De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo"
10 marzo 2026 22:30
Juve, la maledizione Champions continua: sfiora l’impresa ma il Galatasaray la elimina
25 febbraio 2026 23:54
"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"
25 febbraio 2026 22:49
Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions
25 febbraio 2026 22:26
Dalla notte della riscossa, a quella dell’addio: il Bodo/Glimt elimina l’Inter dalla Champions
24 febbraio 2026 23:21
Palladino rimonta Conte nella ripresa e riapre la corsa Champions; finisce 2-1 al Gewiss per l'Atalanta
22 febbraio 2026 17:18
Sorteggio sfortunato per l'Atalanta di Palladino: pesca il Borussia Dortmund, l'Inter va a Bodo
30 gennaio 2026 12:44
Terremoto a Marsiglia, De Zerbi dopo la debacle in Champions non si presenta all'allenamento
29 gennaio 2026 23:03
Champions League: il Napoli lotta in 10 ma crolla nella ripresa sotto i colpi del Manchester City
18 settembre 2025 23:01
Ranking UEFA: Italia riparte nella corsa al 5° slot Champions. Inedita leadership condivisa da Cipro e Danimarca
18 settembre 2025 10:53
Champions: Inter buona la prima trascinata da Thuram, l'Atalanta di Juric schiantata dal PSG
17 settembre 2025 23:40
Vlahovic trascina la Juve in Champions: show con doppietta e assist in mezz'ora, ma rinnovo lontano
16 settembre 2025 23:33
Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"
12 agosto 2025 23:45
Viviano: "Pioli è convinto non presuntuoso, la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions"
08 agosto 2025 00:01
Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions: "Con Napoli, Juve, Inter, Atalanta, Roma, Lazio è difficile"
07 luglio 2025 16:06
Previsioni ricavi UEFA: in Champions si dividono 2,4 mld, alla Conference solo le briciole
23 giugno 2025 23:11
Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG
31 maggio 2025 23:07
Gasperini ancora in Champions. La Roma cade a Bergamo, quanti rimpianti per la Fiorentina
12 maggio 2025 22:57
Fiorentina, a Venezia ultimo treno Champions: viola in vantaggio con tutti negli scontri diretti
10 maggio 2025 22:34
Graziani crede ancora nella Fiorentina: “Champions sempre possibile, tutto aperto fino alla fine"
05 maggio 2025 22:30
Missione impossibile all'Olimpico: su 85 partite solo 15 vittorie viola, la Roma non perde da 18 partite
04 maggio 2025 11:27
Inter, 3-3 a Barcellona. Il primo duello Spagna-Italia finisce pari, ora tocca alla Fiorentina
30 aprile 2025 23:35
La Lazio agguanta il Parma in rimonta. La Fiorentina resta ottava, a 3 punti dalla Champions
28 aprile 2025 23:03
Ferrara: "Senza Kean la Fiorentina ha dimostrato maturità. La Champions rimane un sogno raggiungibile"
26 aprile 2025 16:47
Berti sulla Fiorentina: "Non c'è margine per raggiungere la Champions. L'Europa League resta alla portata"
26 aprile 2025 15:55
La Fiorentina con la Conference ha incassato 17 milioni, l'Inter con la Champions 113,5 milioni
19 aprile 2025 12:41
L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking
17 aprile 2025 00:17
Che gaffe in Champions! In Aston Villa-PSG risuona l'inno dell'Europa League. Giocatori increduli
16 aprile 2025 19:52
Graziani boccia la Fiorentina: “La Champions se la può scordare. Ci va la Juve, così salva il bilancio”
14 aprile 2025 22:53
Corriere Fiorentino non ha dubbi: “L’obiettivo della Fiorentina è la Champions, nonostante nessuno lo dice”
13 aprile 2025 09:00
Il flop della Lazio e la vittoria del Betis condannano l’Italia: il quinto posto in Champions è quasi impossibile
10 aprile 2025 23:40
Bagni: "'Bologna favorita per la Champions, Juve avversaria N.1, non credo alla Fiorentina"
07 aprile 2025 22:07
Impallomeni: "Atalanta e Juventus favorite per andare in Champions, ma occhio alla Fiorentina"
01 aprile 2025 12:11
Se la Roma elimina l'Athletic Bilbao l'Italia può tornare a sperare di portare 5 squadre in Champions
06 marzo 2025 11:21
Sousa: “Fiorentina da Champions, niente da invidiare a Napoli e Bergamo. Quella attuale può fare meglio della mia"
03 marzo 2025 08:56
Lazio, Bologna e Milan frenano: a Verona la Fiorentina ha l'occasione di rilanciarsi per il 4° posto
23 febbraio 2025 12:07
Corriere dello Sport svela: “Il sogno sotto traccia della Fiorentina è la qualificazione in Champions League”
23 febbraio 2025 09:18
Corriere dello Sport si interroga: “Fiorentina sei da Champions? Dipende da te. Verona è decisiva”
21 febbraio 2025 08:34
5° posto in Champions League difficile: la Spagna è lontanissima e ha più squadre a disposizione
20 febbraio 2025 11:42
Sabatini: "Calcio italiano ridimensionato? Aspettiamo la Fiorentina e le altre rimaste"
19 febbraio 2025 22:09
Europa da incubo per le italiane: Milan e Atalanta fuori, per la Fiorentina Champions più lontana
18 febbraio 2025 23:23
Ranking Uefa: l'Italia, penalizzata da arbitraggi discutibili scivola al terzo posto superata dalla Spagna. Prossima settimana fondamentale
14 febbraio 2025 12:45
Le sconfitte di Atalanta e Milan mettono a rischio il 5° posto in Champions, la Spagna si avvicina
13 febbraio 2025 11:51
Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport"
12 febbraio 2025 22:34
Fiorentina in Champions, si può fare? Per qualificarsi potrebbero servire tra i 70 e i 72 punti
08 febbraio 2025 14:43
Corriere dello Sport: “L’infortunio di Bove e la lite con Biraghi: una rivoluzione totale, ora palla a Palladino”
04 febbraio 2025 08:44
2-1 al Dortmund, Italiano fa la storia, il Bologna non vinceva in Europa da 23 anni
21 gennaio 2025 23:44
Gazzetta: “Corsa Champions? Per la Fiorentina il filo del gioco si è ingarbugliato ma le rivali sono alla portata”
08 gennaio 2025 12:02
L'obiettivo della Fiorentina è la Champions League: la sola partecipazione sarebbe una miniera d'oro
03 gennaio 2025 10:35
In questo momento il quinto posto vale la Champions League, ma la distanza con il Portogallo è minima
20 dicembre 2024 11:48
Quinto posto champions di nuovo possibile, Fiorentina devi correre in Europa e in campionato
12 dicembre 2024 00:18
Il Portogallo scavalca l'Italia nel ranking UEFA: ad oggi la quinta in Serie A non andrebbe in Champions
28 novembre 2024 23:55
Se la stagione finisse ora sarebbero 5 le squadre italiane in Champions, l'Italia è seconda nel ranking
28 novembre 2024 12:28
Champions League, Emery furioso dopo il gol vittoria annullato al 94mo contro la Juve
28 novembre 2024 00:04
Ziliani: "Nessuno lo dice ma la media punti più alta negli scontri diretti è di Fiorentina e Atalanta"
26 novembre 2024 23:00
Gazzetta: “Fiorentina, la Champions vale lo scudetto. Conviene spendersi per la Conference?”
12 novembre 2024 09:49
Champions League ed orgoglio, contro il Verona torna la "Fiorentina 1"
10 novembre 2024 11:00
Champions League, al giro di boa Inter agli ottavi, Milan, Juve e Atalanta ai Play-Off, Bologna eliminato
07 novembre 2024 00:01
Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu
05 novembre 2024 23:51
Italiano: "In Conference con la Fiorentina incontrate squadre forti, non siamo abituati a quelle della Champions"
04 novembre 2024 18:09
Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: “Si può dire? Questa squadra è da Champions League”
04 novembre 2024 08:26
Bressan racconta: "La rovesciata contro il Barcellona? Trapattoni mi disse che sarei entrato nella storia"
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Bucchioni: "La Fiorentina può andare in Champions, ma deve andare oltre al proprio livello"
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Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"
03 ottobre 2024 00:01
Maresca nei guai! La UEFA lo sospende dalla Champions League dopo la denuncia per minacce
30 settembre 2024 21:26
Champions League femminile: per la Fiorentina è notte fonda, altro pesante Ko per 0-5
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Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso
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Fiorentina Womens travolta in Champions dal Wolfsburg , per Commisso altra delusione
18 settembre 2024 23:07
Gasperini: "La vittoria di domenica con la Fiorentina ci ha dato morale. Quando vinci lavori meglio"
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Il Milan crolla contro il Liverpool, scatta la contestazione a San Siro: "Ci avete rotto il ca**o"
17 settembre 2024 23:21
Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”
17 settembre 2024 22:11
Dusan rifinisce e Nico segna, in Champions da protagonisti ma con la maglia bianconera
17 settembre 2024 21:28
La Fiorentina femminile cerca la Champions: oggi sfida all'Ajax per il secondo turno di qualificazione
07 settembre 2024 14:11
Bonaventura bocciato da Palladino, l'Atalanta ne approfitta ed è pronta a riportarlo a casa
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Di Marzio, per rinforzare la rosa Champions il Bologna di Italiano pensa sempre a Kouame
19 giugno 2024 22:40
Pedullà conferma: "Zaniolo e l'Atalanta, accelerata della trattativa con il Galatasaray"
15 giugno 2024 00:24
Rodriguez, accostato alla Fiorentina a gennaio, giocherà la Champions. Il Girona chiude per l'uruguaiano
11 giugno 2024 18:27
Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia
02 giugno 2024 00:09
Mijatovic: "Rodrygo non deve andar via, io sbagliai a lasciare il Real per la Fiorentina"
01 giugno 2024 21:44
Roma in Champions? Gasperini non è d'accordo. L'Atalanta vince, recupero con la Fiorentina non conterà nulla
26 maggio 2024 19:57
De Rossi rassegnato: "Difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta, non mi aspetto favori"
25 maggio 2024 17:23
Biasin: "Atalanta-Fiorentina? Partita grottesca. Tutti stanno pensando di portare la Roma in Champions"
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Scamacca fa capire che l'Atalanta farà andare la Roma in Champions: "Testa al campionato?" E fa la smorfia...
23 maggio 2024 14:42
La Champions assicura ricavi minimi da top anche al Bologna. Quanti rimpianti per la Fiorentina?
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Lukaku segna e la Roma è matematicamente sesta. Mercoledì mezza Italia tiferà Gasp
19 maggio 2024 23:11
Gasperini: "Miracolo Atalanta? anche se non hai grandi numeri puoi sognare grandi traguardi"
14 maggio 2024 21:33
Anche senza recupero tra Atalanta e Fiorentina, in questo momento la Roma sarebbe fuori dalla Champions
12 maggio 2024 23:23
Il Bologna ad un passo dalla Champions. Fiorentina, e se fosse Europa League?
11 maggio 2024 22:10
PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions
07 maggio 2024 23:28
Il Bologna è qualificato ufficialmente (almeno) all'Europa League..grazie alla Fiorentina
05 maggio 2024 23:18
La UEFA chiarisce: "Se l'Atalanta vince l'Europa League anche la sesta in serie A va in Champions"
04 maggio 2024 18:55
Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà
01 maggio 2024 18:23
La Fiorentina femminile riacciuffa l'Inter in pieno recupero e si qualifica per la prossima Champions League
01 maggio 2024 15:25
Se Atalanta o Roma vincessero l'Europa League l'ottavo posto qualificherebbe all'Europa League
29 aprile 2024 20:04
Anche la sesta in classifica potrebbe andare in Champions. Le Uefa dice si all'Italia, la Fiorentina sogna
27 aprile 2024 11:38
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