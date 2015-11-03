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Notizie Champions League Fiorentina

Follia Champions a Parigi: 9 gol, ribaltoni e caos totale, Psg-Bayern è già nella storia

28 aprile 2026 23:14

TMW: “Nel Ranking UEFA l’Italia occupa il quinto posto e in Champions andranno quattro squadre. Inghilterra prima”

17 aprile 2026 00:38

Disastro in Champions: Lang sbatte contro i cartelloni di Anfield e rischia l'amputazione un dito

19 marzo 2026 11:46

Disastro Serie A: nessuna squadra ai quarti di Champions League, unica tra i top 5 campionati

18 marzo 2026 23:39

Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce

10 marzo 2026 22:59

De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo"

10 marzo 2026 22:30

Juve, la maledizione Champions continua: sfiora l’impresa ma il Galatasaray la elimina

25 febbraio 2026 23:54

"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"

25 febbraio 2026 22:49

Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions

25 febbraio 2026 22:26

Dalla notte della riscossa, a quella dell’addio: il Bodo/Glimt elimina l’Inter dalla Champions

24 febbraio 2026 23:21

Palladino rimonta Conte nella ripresa e riapre la corsa Champions; finisce 2-1 al Gewiss per l'Atalanta

22 febbraio 2026 17:18

Sorteggio sfortunato per l'Atalanta di Palladino: pesca il Borussia Dortmund, l'Inter va a Bodo

30 gennaio 2026 12:44

Terremoto a Marsiglia, De Zerbi dopo la debacle in Champions non si presenta all'allenamento

29 gennaio 2026 23:03

Champions League: il Napoli lotta in 10 ma crolla nella ripresa sotto i colpi del Manchester City

18 settembre 2025 23:01

Ranking UEFA: Italia riparte nella corsa al 5° slot Champions. Inedita leadership condivisa da Cipro e Danimarca

18 settembre 2025 10:53

Champions: Inter buona la prima trascinata da Thuram, l'Atalanta di Juric schiantata dal PSG

17 settembre 2025 23:40

Vlahovic trascina la Juve in Champions: show con doppietta e assist in mezz'ora, ma rinnovo lontano

16 settembre 2025 23:33

Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"

12 agosto 2025 23:45

Viviano: "Pioli è convinto non presuntuoso, la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions"

08 agosto 2025 00:01

Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions: "Con Napoli, Juve, Inter, Atalanta, Roma, Lazio è difficile"

07 luglio 2025 16:06

Previsioni ricavi UEFA: in Champions si dividono 2,4 mld, alla Conference solo le briciole

23 giugno 2025 23:11

Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG

31 maggio 2025 23:07

Gasperini ancora in Champions. La Roma cade a Bergamo, quanti rimpianti per la Fiorentina

12 maggio 2025 22:57

Fiorentina, a Venezia ultimo treno Champions: viola in vantaggio con tutti negli scontri diretti

10 maggio 2025 22:34

Graziani crede ancora nella Fiorentina: “Champions sempre possibile, tutto aperto fino alla fine"

05 maggio 2025 22:30

Missione impossibile all'Olimpico: su 85 partite solo 15 vittorie viola, la Roma non perde da 18 partite

04 maggio 2025 11:27

Inter, 3-3 a Barcellona. Il primo duello Spagna-Italia finisce pari, ora tocca alla Fiorentina

30 aprile 2025 23:35

La Lazio agguanta il Parma in rimonta. La Fiorentina resta ottava, a 3 punti dalla Champions

28 aprile 2025 23:03

Ferrara: "Senza Kean la Fiorentina ha dimostrato maturità. La Champions rimane un sogno raggiungibile"

26 aprile 2025 16:47

Berti sulla Fiorentina: "Non c'è margine per raggiungere la Champions. L'Europa League resta alla portata"

26 aprile 2025 15:55

La Fiorentina con la Conference ha incassato 17 milioni, l'Inter con la Champions 113,5 milioni

19 aprile 2025 12:41

L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking

17 aprile 2025 00:17

Che gaffe in Champions! In Aston Villa-PSG risuona l'inno dell'Europa League. Giocatori increduli

16 aprile 2025 19:52

Graziani boccia la Fiorentina: “La Champions se la può scordare. Ci va la Juve, così salva il bilancio”

14 aprile 2025 22:53

Corriere Fiorentino non ha dubbi: “L’obiettivo della Fiorentina è la Champions, nonostante nessuno lo dice”

13 aprile 2025 09:00

Il flop della Lazio e la vittoria del Betis condannano l’Italia: il quinto posto in Champions è quasi impossibile

10 aprile 2025 23:40

Bagni: "'Bologna favorita per la Champions, Juve avversaria N.1, non credo alla Fiorentina"

07 aprile 2025 22:07

Impallomeni: "Atalanta e Juventus favorite per andare in Champions, ma occhio alla Fiorentina"

01 aprile 2025 12:11

Se la Roma elimina l'Athletic Bilbao l'Italia può tornare a sperare di portare 5 squadre in Champions

06 marzo 2025 11:21

Sousa: “Fiorentina da Champions, niente da invidiare a Napoli e Bergamo. Quella attuale può fare meglio della mia"

03 marzo 2025 08:56

Lazio, Bologna e Milan frenano: a Verona la Fiorentina ha l'occasione di rilanciarsi per il 4° posto

23 febbraio 2025 12:07

Corriere dello Sport svela: “Il sogno sotto traccia della Fiorentina è la qualificazione in Champions League”

23 febbraio 2025 09:18

Corriere dello Sport si interroga: “Fiorentina sei da Champions? Dipende da te. Verona è decisiva”

21 febbraio 2025 08:34

5° posto in Champions League difficile: la Spagna è lontanissima e ha più squadre a disposizione

20 febbraio 2025 11:42

Sabatini: "Calcio italiano ridimensionato? Aspettiamo la Fiorentina e le altre rimaste"

19 febbraio 2025 22:09

Europa da incubo per le italiane: Milan e Atalanta fuori, per la Fiorentina Champions più lontana

18 febbraio 2025 23:23

Ranking Uefa: l'Italia, penalizzata da arbitraggi discutibili scivola al terzo posto superata dalla Spagna. Prossima settimana fondamentale

14 febbraio 2025 12:45

Le sconfitte di Atalanta e Milan mettono a rischio il 5° posto in Champions, la Spagna si avvicina

13 febbraio 2025 11:51

Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport"

12 febbraio 2025 22:34

Fiorentina in Champions, si può fare? Per qualificarsi potrebbero servire tra i 70 e i 72 punti

08 febbraio 2025 14:43

Corriere dello Sport: “L’infortunio di Bove e la lite con Biraghi: una rivoluzione totale, ora palla a Palladino”

04 febbraio 2025 08:44

2-1 al Dortmund, Italiano fa la storia, il Bologna non vinceva in Europa da 23 anni

21 gennaio 2025 23:44

Gazzetta: “Corsa Champions? Per la Fiorentina il filo del gioco si è ingarbugliato ma le rivali sono alla portata”

08 gennaio 2025 12:02

L'obiettivo della Fiorentina è la Champions League: la sola partecipazione sarebbe una miniera d'oro

03 gennaio 2025 10:35

In questo momento il quinto posto vale la Champions League, ma la distanza con il Portogallo è minima

20 dicembre 2024 11:48

Quinto posto champions di nuovo possibile, Fiorentina devi correre in Europa e in campionato

12 dicembre 2024 00:18

Il Portogallo scavalca l'Italia nel ranking UEFA: ad oggi la quinta in Serie A non andrebbe in Champions

28 novembre 2024 23:55

Se la stagione finisse ora sarebbero 5 le squadre italiane in Champions, l'Italia è seconda nel ranking

28 novembre 2024 12:28

Champions League, Emery furioso dopo il gol vittoria annullato al 94mo contro la Juve

28 novembre 2024 00:04

Ziliani: "Nessuno lo dice ma la media punti più alta negli scontri diretti è di Fiorentina e Atalanta"

26 novembre 2024 23:00

Gazzetta: “Fiorentina, la Champions vale lo scudetto. Conviene spendersi per la Conference?”

12 novembre 2024 09:49

Champions League ed orgoglio, contro il Verona torna la "Fiorentina 1"

10 novembre 2024 11:00

Champions League, al giro di boa Inter agli ottavi, Milan, Juve e Atalanta ai Play-Off, Bologna eliminato

07 novembre 2024 00:01

Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu

05 novembre 2024 23:51

Italiano: "In Conference con la Fiorentina incontrate squadre forti, non siamo abituati a quelle della Champions"

04 novembre 2024 18:09

Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: “Si può dire? Questa squadra è da Champions League”

04 novembre 2024 08:26

Bressan racconta: "La rovesciata contro il Barcellona? Trapattoni mi disse che sarei entrato nella storia"

02 novembre 2024 15:21

Bucchioni: "La Fiorentina può andare in Champions, ma deve andare oltre al proprio livello"

02 novembre 2024 14:15

Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"

03 ottobre 2024 00:01

Maresca nei guai! La UEFA lo sospende dalla Champions League dopo la denuncia per minacce

30 settembre 2024 21:26

Champions League femminile: per la Fiorentina è notte fonda, altro pesante Ko per 0-5

25 settembre 2024 21:55

Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso

19 settembre 2024 23:25

Fiorentina Womens travolta in Champions dal Wolfsburg , per Commisso altra delusione

18 settembre 2024 23:07

Gasperini: "La vittoria di domenica con la Fiorentina ci ha dato morale. Quando vinci lavori meglio"

18 settembre 2024 16:35

Il Milan crolla contro il Liverpool, scatta la contestazione a San Siro: "Ci avete rotto il ca**o"

17 settembre 2024 23:21

Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”

17 settembre 2024 22:11

Dusan rifinisce e Nico segna, in Champions da protagonisti ma con la maglia bianconera

17 settembre 2024 21:28

La Fiorentina femminile cerca la Champions: oggi sfida all'Ajax per il secondo turno di qualificazione

07 settembre 2024 14:11

Bonaventura bocciato da Palladino, l'Atalanta ne approfitta ed è pronta a riportarlo a casa

21 giugno 2024 22:43

Di Marzio, per rinforzare la rosa Champions il Bologna di Italiano pensa sempre a Kouame

19 giugno 2024 22:40

Pedullà conferma: "Zaniolo e l'Atalanta, accelerata della trattativa con il Galatasaray"

15 giugno 2024 00:24

Rodriguez, accostato alla Fiorentina a gennaio, giocherà la Champions. Il Girona chiude per l'uruguaiano

11 giugno 2024 18:27

Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia

02 giugno 2024 00:09

Mijatovic: "Rodrygo non deve andar via, io sbagliai a lasciare il Real per la Fiorentina"

01 giugno 2024 21:44

Roma in Champions? Gasperini non è d'accordo. L'Atalanta vince, recupero con la Fiorentina non conterà nulla

26 maggio 2024 19:57

De Rossi rassegnato: "Difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta, non mi aspetto favori"

25 maggio 2024 17:23

Biasin: "Atalanta-Fiorentina? Partita grottesca. Tutti stanno pensando di portare la Roma in Champions"

24 maggio 2024 14:48

Scamacca fa capire che l'Atalanta farà andare la Roma in Champions: "Testa al campionato?" E fa la smorfia...

23 maggio 2024 14:42

La Champions assicura ricavi minimi da top anche al Bologna. Quanti rimpianti per la Fiorentina?

22 maggio 2024 22:07

Lukaku segna e la Roma è matematicamente sesta. Mercoledì mezza Italia tiferà Gasp

19 maggio 2024 23:11

Gasperini: "Miracolo Atalanta? anche se non hai grandi numeri puoi sognare grandi traguardi"

14 maggio 2024 21:33

Anche senza recupero tra Atalanta e Fiorentina, in questo momento la Roma sarebbe fuori dalla Champions

12 maggio 2024 23:23

Il Bologna ad un passo dalla Champions. Fiorentina, e se fosse Europa League?

11 maggio 2024 22:10

PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions

07 maggio 2024 23:28

Il Bologna è qualificato ufficialmente (almeno) all'Europa League..grazie alla Fiorentina

05 maggio 2024 23:18

La UEFA chiarisce: "Se l'Atalanta vince l'Europa League anche la sesta in serie A va in Champions"

04 maggio 2024 18:55

Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà

01 maggio 2024 18:23

La Fiorentina femminile riacciuffa l'Inter in pieno recupero e si qualifica per la prossima Champions League

01 maggio 2024 15:25

Se Atalanta o Roma vincessero l'Europa League l'ottavo posto qualificherebbe all'Europa League

29 aprile 2024 20:04

Anche la sesta in classifica potrebbe andare in Champions. Le Uefa dice si all'Italia, la Fiorentina sogna

27 aprile 2024 11:38

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