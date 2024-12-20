In questo momento il quinto posto vale la Champions League, ma la distanza con il Portogallo è minima
L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? La sesta giornata di Conference League si rivela più favorevole per la nostra principale inseguitrice, il Portogallo, che si avvicina. Ma non a sufficienz...
L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? La sesta giornata di Conference League si rivela più favorevole per la nostra principale inseguitrice, il Portogallo, che si avvicina. Ma non a sufficienza per buttarci giù del secondo posto, che vale al momento il posto extra nel massimo torneo continentale.
RANKING STAGIONALE UEFA
1. Inghilterra 14.035
2. Italia 12.562
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3. Portogallo 12.450
4. Belgio 11.900
5. Spagna 11.892
6. Germania 10.640
7. Francia 9.928
8. Svezia 9.375
9. Repubblica Ceca 8.700
10. Cipro 8.687
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 15.000 punti
2. Lazio 14.500
3. Atalanta 14.000
3. Milan 14.000
3. Juventus 14.000
6. Fiorentina 14.000
7. Bologna 8.000
8. Roma 7.000
Punti totali 100.500 - Media 12.562 Lo riporta Tuttomercatoweb
https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-szymanski-andra-alla-fiorentina-per-18-milioni-piu-5-di-bonus-ce-laccordo-con-il-fenerbahce/281540/