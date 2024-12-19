Dalla Turchia: "Szymanski andrà alla fiorentina per 18 milioni più 5 di bonus, c'è l'accordo con il Fenerbahce"
Secondo il portale Turco As Marca la Fiorentina avrebbe già chiuso con il Fenerbahce per l'acquisto del trequartista polacco Szymanski. Infatti come rivelato su x dal media che segue da vicino il club...
Secondo il portale Turco As Marca la Fiorentina avrebbe già chiuso con il Fenerbahce per l'acquisto del trequartista polacco Szymanski. Infatti come rivelato su x dal media che segue da vicino il club di Instanbul la Fiorentina avrebbe trovato un accordo sulla base di un acquisto a titolo definitivo da 18 milioni di euro più 5 di bonus; il club Turco inoltre dovrebbe mantenere inoltre il 10% sulla futura rivendita.
A seguire la trattative ci sono anche altri media turchi come Tavkim che però non parla di un accordo ma bensì di un forte interesse della Fiorentina per il giocatore che verrà visionato proprio da un osservatore viola durante la prossima partita de Fenerbahce.
https://www.labaroviola.com/tmw-dopo-il-mercato-di-gennaio-il-rinnovo-di-dodo-con-la-fiorentina-fino-al-2029-o-al-2030/281376/