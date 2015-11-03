Labaro Viola

Notizie Szymanski Fiorentina

Dalla Turchia riportano: "Anche la Fiorentina è interessata a Szymanski, trequartista polacco del Fenerbahce"

17 giugno 2025 14:30

Dalla Turchia: “La Fiorentina sta spingendo per Szymanski. Sarà il colpo grosso di gennaio?”

15 gennaio 2025 08:35

Corriere dello Sport: “Fiorentina tra Gabri Veiga e Szymanski. Sul primo c’è il Villarreal. L’altro nome per giugno” 

28 dicembre 2024 10:31

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole cedere Ikoné. Szymanski nome caldo, è stato offerto ai viola”

23 dicembre 2024 08:48

CorSport, emissari della Fiorentina a visionare Szymanski del Fenerbahce. Ma Mourinho fa muro

21 dicembre 2024 14:30

Dalla Turchia: "Szymanski andrà alla fiorentina per 18 milioni più 5 di bonus, c'è l'accordo con il Fenerbahce"

19 dicembre 2024 12:22

Dalla Turchia: "Fiorentina su Szymanski del Fenerbahce, mandati 2 osservatori viola a vederlo stasera"

11 dicembre 2024 12:33

Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"

27 novembre 2024 22:48

Dalla turchia: "La Fiorentina tra le squadre interessate a Szymanski, il Fenerbahce chiede 25 milioni"

22 novembre 2024 12:52

Dalla Turchia: Fiorentina pronta a offrire 12 milioni per Szymanski. Il Fenerbahce ne chiede 20

11 maggio 2024 15:30

Dalla Turchia sicuri: "Dirigenti della Fiorentina a Fenerbahçe per vedere Szymanski"

02 ottobre 2023 11:31

Archivio

Esplora l'archivio di Szymanski

Sett. 25 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 19
Sett. 40