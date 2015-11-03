Notizie Szymanski Fiorentina

Dalla Turchia riportano: "Anche la Fiorentina è interessata a Szymanski, trequartista polacco del Fenerbahce"
17 giugno 2025 14:30
Dalla Turchia: “La Fiorentina sta spingendo per Szymanski. Sarà il colpo grosso di gennaio?”
15 gennaio 2025 08:35
Corriere dello Sport: “Fiorentina tra Gabri Veiga e Szymanski. Sul primo c’è il Villarreal. L’altro nome per giugno”
28 dicembre 2024 10:31
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole cedere Ikoné. Szymanski nome caldo, è stato offerto ai viola”
23 dicembre 2024 08:48
CorSport, emissari della Fiorentina a visionare Szymanski del Fenerbahce. Ma Mourinho fa muro
21 dicembre 2024 14:30
Dalla Turchia: "Szymanski andrà alla fiorentina per 18 milioni più 5 di bonus, c'è l'accordo con il Fenerbahce"
19 dicembre 2024 12:22
Dalla Turchia: "Fiorentina su Szymanski del Fenerbahce, mandati 2 osservatori viola a vederlo stasera"
11 dicembre 2024 12:33
Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"
27 novembre 2024 22:48
Dalla turchia: "La Fiorentina tra le squadre interessate a Szymanski, il Fenerbahce chiede 25 milioni"
22 novembre 2024 12:52
Dalla Turchia: Fiorentina pronta a offrire 12 milioni per Szymanski. Il Fenerbahce ne chiede 20
11 maggio 2024 15:30
Dalla Turchia sicuri: "Dirigenti della Fiorentina a Fenerbahçe per vedere Szymanski"
02 ottobre 2023 11:31
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