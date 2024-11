Dalla turchia: “La Fiorentina tra le squadre interessate a Szymanski, il Fenerbahce chiede 25 milioni”

Secondo il portale Turco Sabah la Fiorentina sarebbe tra le squadre interessate a Sebastian Szymanski, trequartista Polacco che gioca nel Fenerbahce di Josè Mourinho. La Fiorentina non sarebbe l’unico club interessato al calciatore ma anzi c’è la concorrenza del Napoli dall’Italia ma anche del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Il Fenerbahce non considera il calciatore incedibile ma al contrario ha già fissato il prezzo di un possibile trasferimento, per privare lo Special One del suo trequartista il club di Instanbul chiede 25 milioni di euro, cifra che rende comunque un possibile trasferimento non semplice e che potrebbe scoraggiare qualche club interessato come la stessa Fiorentina.

