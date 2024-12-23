Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole cedere Ikoné. Szymanski nome caldo, è stato offerto ai viola”
Ikoné in estate aveva tanti estimatori, Palladino vuole un innesto importante sulla fascia
Non solo Biraghi,la Fiorentina vuole cedere anche Jonathan Ikone.Il francese non rientra più nei piani di Raffaele Palladino che dal mercato di gennaio vorrebbe un innesto importante sulla fascia destra. L'ex Lille in estate aveva molti estimatori, dal Qatar all'Ajax, fino ad arrivare alla Premier League.
La Fiorentina vorrebbe cederlo per sostituirlo con un nuovo innesto capace di regalare più imprevedibilità all'attacco di Raffaele Palladino. Il nome più caldo è quello di Sebastian Szymanski. L'esterno del Fenerbahce è stato offerto alla Fiorentina di Commisso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-folorunsho-piace-alla-fiorentina-ma-servono-10-milioni-biraghi-e-quarta-pedine-di-scambio/281926/