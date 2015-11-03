Notizie Ikone Fiorentina

Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1
10 aprile 2026 22:26
Ikonè ancora in gol con il Paris FC: segna di testa e dà il via alla rimonta parigina sul Marsiglia
01 febbraio 2026 11:41
Un lampo di Jorko Ikone decide il derby di Parigi in coppa di Francia ed elimina il PSG
12 gennaio 2026 23:38
Ikoné torna in Ligue 1 ma delude anche lì: solo 125 minuti giocati e mai da titolare
04 dicembre 2025 23:49
Deludente a Firenze, panchinaro in Ligue 1: Ikoné non trova spazio nemmeno in una neopromossa
16 ottobre 2025 22:53
Ikonè saluta la Fiorentina: "Qui sono cresciuto come uomo, porterò questi ricordi sempre con me"
02 settembre 2025 11:29
Ikoné, è ufficiale il passaggio al Paris FC. Maxime Lopez gli dà il benvenuto sui social
01 settembre 2025 22:20
Corriere Fiorentino: “Ikoné al Paris FC per 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita”
01 settembre 2025 08:23
Pedullà rilancia: “Ceballos ha aperto alla Fiorentina. Dopo Ikone si cerca di cedere altri esuberi”
31 agosto 2025 16:14
Corriere Fiorentino: "Il Southampton è pronto ad acquistare Ikoné per 4 milioni"
30 agosto 2025 11:07
TMW: "La Fiorentina ha ricevuto due offerte per Jonathan Ikoné. Southampton e Rizespor sul francese"
28 agosto 2025 17:32
Nazione: "Pablo Marì ha offerte da Grecia e Brasile, Beltran è stato offerto allo Sportin Lisbona"
28 agosto 2025 11:46
Damiani: "Ilenikhena può essere un giocatore importante, ha esplosività. Ikoné non si è adattato"
19 agosto 2025 16:43
La Repubblica: "Ikoné vuole lasciare l'Italia, accetta solo offerte dall'estero"
19 agosto 2025 14:58
Corriere dello Sport: “Vasco da Gama su Ikoné ma serve un’offerta a titolo definitivo per i viola”
15 agosto 2025 09:20
Dal Brasile: "Il Vasco De Gama vuole prendere Ikonè a titolo definitivo, deve ridursi l'ingaggio"
14 agosto 2025 11:20
Nazione: "Vasco da Gama su Ikoné, la Fiorentina ha già dato l'ok alla trattativa"
10 agosto 2025 13:03
Botafogo su Ikonè, parla il DS: "La nostra priorità è acquistare un difensore, puntiamo all'eccellenza"
10 agosto 2025 12:10
Ikoné, addio sempre più vicino. Dal Brasile oltre al Vasco spunta anche il Botafogo
09 agosto 2025 23:26
Dal Brasile: il Vasco da Gama è su Jonathan Ikoné: primi contatti con la Fiorentina
08 agosto 2025 23:38
Nazione: “Da Barak a Sottil passando per Ikoné per ora zero offerte: probabile cessione in prestito”
04 agosto 2025 08:40
Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"
29 luglio 2025 18:27
Nazione: “Cagliari e Verona su Barak. Il Pisa spinge per Nzola. Diversi sondaggi per Ikoné”
29 luglio 2025 09:13
Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"
25 luglio 2025 16:13
Bucchioni: "Basta con Sottil e Ikoné, vanno ceduti. Scordiamoci Kessié, non firmo per l'Europa League"
22 luglio 2025 17:29
TMW, Bologna e Torino su Ikoné. Può partire in prestito con diritto, ma prima dovrebbe rinnovare
21 luglio 2025 18:10
Nazione: “Ikoné piace a Pisa e Cremonese. Su Nzola il Genoa, il Pisa ed il Parma”
21 luglio 2025 09:20
La Nazione rivela: "Su Nzola ci sono Pisa, Genoa e Parma, Ikonè interessa a Pisa e Cremonese"
20 luglio 2025 10:56
Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"
18 luglio 2025 16:32
Tuttosport, Torino in cerca di ali: Oristanio e Ngonge i nomi principali. Defilati Ikoné e Sottil
10 luglio 2025 13:40
Tuttosport: “Il Torino guarda in casa Fiorentina per il mercato: occhi su Sottil, Ikone e Zaniolo”
01 luglio 2025 11:23
Tuttosport: “Ikone interessa al Torino nel caso Ngonge non arrivasse alla corte granata”
25 giugno 2025 10:15
Di Marzio: "Ikone non sarà riscattato dal Como e tornerà alla Fiorentina. Il Torino ci pensa se salta Ngonge"
23 giugno 2025 23:36
Tuttosport: "Il Torino cerca rinforzi sulle fasce: i granata hanno messo gli occhi su Sottil e Ikoné"
22 giugno 2025 11:40
Corriere dello Sport: "Ikoné non verrà riscattato dal Como ma resta in uscita"
16 giugno 2025 09:01
TMW, Brekalo e Ikonè non saranno riscattati: torneranno entrambi alla Fiorentina
12 giugno 2025 16:20
Tuttosport: "Ikoné tornerà alla Fiorentina, il Como non lo riscatta. Ora ci pensa il Torino di Baroni"
11 giugno 2025 12:45
Fabregas: "Ikonè a Como è tornato al suo livello. A Firenze non sentiva l'amore della gente"
17 maggio 2025 15:34
Tuttosport: "Il Torino pronto a fare un offerta per Ikonè in caso di mancato riscatto del Como"
17 maggio 2025 11:39
Cm.com: "Il Como riscatterà Ikoné per 8 milioni. I lariani hanno chiesto anche Rubino alla Fiorentina"
23 aprile 2025 11:50
Ikonè titolare contro il Lecce e altra prestazione importante. Giocatore rinato sotto la guida di Fabregas?
19 aprile 2025 17:45
Tuttosport svela: “Il Como vuole riscattare Ikonè per 8 milioni. Il giocatore è fuori dai piani della Fiorentina”
08 aprile 2025 08:46
Ikoné parte titolare e segna contro il Monza. Seconda rete in sette presenze con il Como
05 aprile 2025 15:55
Nazione: "Ikonè? Il Como può riscattarlo per 8 milioni. Adlì-Sottil scambio alla pari tra Fiorentina e Milan?"
24 marzo 2025 09:34
Agente Ikonè dà una frecciata a Palladino: "Ha scelto il Como perchè ha un allenatore come Fabregas"
11 marzo 2025 12:01
Ikoné punzecchia Palladino: "Alla Fiorentina si giocava, ma qui a Como si gioca ancora di più"
08 marzo 2025 22:23
Ikonè segna col Como, non aveva mai segnato quest'anno in serie A. Ultima rete la scorsa stagione
08 marzo 2025 16:41
Bernede: "Sono cresciuto al PSG con Adli, Weah e Ikoné. Jorko era il più forte di tutti"
26 febbraio 2025 13:48
Fabregas su Ikoné: "Credo in lui. Qui ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina, deve fare la differenza"
15 febbraio 2025 12:20
Corriere Fiorentino: "Ikoné contro il suo passato, alla Fiorentina è stato un vorrei ma non posso"
14 febbraio 2025 11:48
Ora è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore del Como. Il comunicato del club
31 gennaio 2025 13:47
Romano conferma: "Il Como ha chiuso per il prestito di Ikone, domani le visite mediche"
29 gennaio 2025 23:24
Di Marzio: "Ikoné-Como è fatta! Prestito oneroso da 1 milione e diritto di riscatto a 8 più bonus"
28 gennaio 2025 19:12
TMW: "Ikoné ad un passo dal Como, lascia la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni"
28 gennaio 2025 19:02
Di Marzio: "Como vuole chiudere oggi per il prestito di Ikoné. Fiorentina attende risposta del Nantes"
28 gennaio 2025 15:28
Pedullà rivela: "Ikoné sempre più vicino al Como, anche senza obbligo di riscatto"
28 gennaio 2025 13:18
Il retroscena del Corriere dello Sport: “Pradè non vuole vendere Ikoné al Bologna di Italiano”
28 gennaio 2025 08:35
Pedullà annuncia: "Scatto in avanti del Como per Ikoné. Bologna e Nantes restano alla finestra"
27 gennaio 2025 13:13
Da Bologna sono ironici: “11 milioni per Ikoné? Sartori e Di Vaio sono subito scappati anche se piace a Italiano”
27 gennaio 2025 08:40
Gazzetta: “Bologna, Iling Jr ha chiesto la cessione. Idea Ikoné in prestito secco, no della Fiorentina”
25 gennaio 2025 09:26
Di Marzio: "Fiorentina, arriva dal Nantes l'offerta giusta per Ikone, ma il francese rifiuta"
24 gennaio 2025 23:26
Corriere dello Sport: “Firenze non vuole più vedere Ikoné ma Pradè chiede 11 milioni. Offerta del Nantes”
24 gennaio 2025 08:44
Di Marzio: "Torino in pressing per Ikoné. Si cerca l'intesa, ma la Fiorentina fa muro per un prestito"
23 gennaio 2025 20:44
Maxime Lopez ammette: "Non ho parlato con Ikonè, spero possa venire qui, sarebbe il benvenuto"
23 gennaio 2025 19:55
Dalla Turchia: il Trabzonspor ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Ikoné
22 gennaio 2025 15:00
Corriere dello Sport: “Ikoné via? Sì ma in prestito solo in Italia. Sennò serve addio a titolo definitivo”
22 gennaio 2025 09:15
Paris FC, Ferracci: "Non so se Ikoné voglia venire. Riceviamo richieste un po' strane, valutiamo opzioni"
21 gennaio 2025 16:42
Di Marzio: "C'è anche il Trabzonspor su Ikonè, i contatti con il Chicago Fire si sono raffreddati"
21 gennaio 2025 12:44
Corriere dello Sport: “Kayode in prestito, Ikonè no, serve l’addio a titolo definitivo. La regola scoperchiata dal PSG”
21 gennaio 2025 08:30
Ceccarini rivela: "Ikoné via in prestito? No, la Fiorentina ha già 6 giocatori in prestito all'estero"
20 gennaio 2025 17:24
Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?
19 gennaio 2025 10:46
Nazione: “Henrique? La Fiorentina vuole aumentare l’offerta ma tutto dipende da Ikoné, piace al Paris”
19 gennaio 2025 10:32
Corriere dello Sport: "Kayode-Brentford si può fare. Ikonè? Intrigato dal Paris"
19 gennaio 2025 10:11
Corriere dello Sport: “Ikonè torna in Francia? Kayode può andare in Premier e Kouamè al Torino”
18 gennaio 2025 09:44
Nazione: "Ikonè non vuole lasciare la Fiorentina: no a mete esotiche ed MLS"
17 gennaio 2025 08:58
Ikoné dice no all'MLS, i Chicago Fire cambiano rotta. Romano: "Americani in chiusura per Bamba"
16 gennaio 2025 22:11
Dalla Francia: "Il Paris FC in trattativa con la Fiorentina per Ikoné. Lui gradisce la destinazione"
16 gennaio 2025 15:46
Nazione: “Centrocampo? I nomi sono tanti ma prima serve la cessione di Ikonè, si attende la sua riposta”
16 gennaio 2025 09:29
Repubblica: "Il Chicago piomba su Ikonè ma lui vuole un trasferimento a titolo definitivo"
15 gennaio 2025 10:27
Nazione: “Maxi offerta dei Chicago Fire per Ikonè ma occhio alla volontà di Jorko”
15 gennaio 2025 09:25
Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro
14 gennaio 2025 15:30
Pedullà: "Mega offerta da Chicago per Ikonè, la Fiorentina valuta Man meno di 15 milioni di euro"
14 gennaio 2025 13:37
Dalla Francia rivelano: "Ikoné in uscita dalla Fiorentina, il Nantes ha già inviato una proposta"
13 gennaio 2025 13:51
Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè via per Luiz Henrique. Biraghi? Il Napoli non ci pensa”
13 gennaio 2025 10:13
Nazione: “Torino e Venezia su Ikonè. Kouame ha tante richieste ma ostacolo ingaggio. Pradè sogna 15 milioni”
12 gennaio 2025 09:45
Nazione: “Luiz Henrique? La Fiorentina insiste ma serve cedere Kouame e Ikone in prestito con riscatto”
12 gennaio 2025 09:43
Marchini: "Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi"
11 gennaio 2025 22:50
Corriere dello Sport: “Ikonè? Como pista difficile. Kouamè? La richiesta di 7 milioni frena i club su di lui”
10 gennaio 2025 09:08
Gazzetta: "Italiano vuole Ikonè al Bologna. Rifiutato il prestito secco, la Fiorentina vuole l'obbligo"
10 gennaio 2025 08:52
Nazione: “Torino su Kouamè, nodo ingaggio. Ikonè via? Sì ma la Fiorentina non lo cede in prestito secco”
09 gennaio 2025 08:44
Pedullà: "La Fiorentina vuole fare cassa con Ikoné e Kouamé per arrivare a Luiz Enrique"
09 gennaio 2025 00:11
Pedullà: "No della Fiorentina a Bologna e Como per il prestito di Ikonè, serve l'obbligo di riscatto"
08 gennaio 2025 12:55
Dalla Turchia: il Trabzonspor ha messo nel mirino Ikoné, può lasciare la Fiorentina
08 gennaio 2025 11:56
Sky Sport: "Torino, Parma e Venezia su Kouamé. Ikoné lascerà la Serie A"
07 gennaio 2025 23:56
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola"
07 gennaio 2025 00:39
Flop 20 in Serie A dopo il girone d'andata: l'unico giocatore della Fiorentina presente è Ikoné
06 gennaio 2025 13:49
Corriere Fiorentino: “Torino e Bologna interessati a Kouamé. Ikoné? Nessuna novità. Serve un vice Kean”
06 gennaio 2025 10:05
Dalla Turchia scrivono: "Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia"
03 gennaio 2025 22:43
Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè in uscita, la Fiorentina apre ad un prestito con diritto di riscatto a fine stagione”
03 gennaio 2025 10:09
Moretto conferma: "Quarta al River in chiusura, affare da 7 milioni. In uscita occhio anche a Ikoné"
28 dicembre 2024 14:08
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