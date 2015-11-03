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Notizie Ikone Fiorentina

Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1

10 aprile 2026 22:26

Ikonè ancora in gol con il Paris FC: segna di testa e dà il via alla rimonta parigina sul Marsiglia

01 febbraio 2026 11:41

Un lampo di Jorko Ikone decide il derby di Parigi in coppa di Francia ed elimina il PSG

12 gennaio 2026 23:38

Ikoné torna in Ligue 1 ma delude anche lì: solo 125 minuti giocati e mai da titolare

04 dicembre 2025 23:49

Deludente a Firenze, panchinaro in Ligue 1: Ikoné non trova spazio nemmeno in una neopromossa

16 ottobre 2025 22:53

Ikonè saluta la Fiorentina: "Qui sono cresciuto come uomo, porterò questi ricordi sempre con me"

02 settembre 2025 11:29

Ikoné, è ufficiale il passaggio al Paris FC. Maxime Lopez gli dà il benvenuto sui social

01 settembre 2025 22:20

Corriere Fiorentino: “Ikoné al Paris FC per 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita”

01 settembre 2025 08:23

Pedullà rilancia: “Ceballos ha aperto alla Fiorentina. Dopo Ikone si cerca di cedere altri esuberi”

31 agosto 2025 16:14

Corriere Fiorentino: "Il Southampton è pronto ad acquistare Ikoné per 4 milioni"

30 agosto 2025 11:07

TMW: "La Fiorentina ha ricevuto due offerte per Jonathan Ikoné. Southampton e Rizespor sul francese"

28 agosto 2025 17:32

Nazione: "Pablo Marì ha offerte da Grecia e Brasile, Beltran è stato offerto allo Sportin Lisbona"

28 agosto 2025 11:46

Damiani: "Ilenikhena può essere un giocatore importante, ha esplosività. Ikoné non si è adattato"

19 agosto 2025 16:43

La Repubblica: "Ikoné vuole lasciare l'Italia, accetta solo offerte dall'estero"

19 agosto 2025 14:58

Corriere dello Sport: “Vasco da Gama su Ikoné ma serve un’offerta a titolo definitivo per i viola”

15 agosto 2025 09:20

Dal Brasile: "Il Vasco De Gama vuole prendere Ikonè a titolo definitivo, deve ridursi l'ingaggio"

14 agosto 2025 11:20

Nazione: "Vasco da Gama su Ikoné, la Fiorentina ha già dato l'ok alla trattativa"

10 agosto 2025 13:03

Botafogo su Ikonè, parla il DS: "La nostra priorità è acquistare un difensore, puntiamo all'eccellenza"

10 agosto 2025 12:10

Ikoné, addio sempre più vicino. Dal Brasile oltre al Vasco spunta anche il Botafogo

09 agosto 2025 23:26

Dal Brasile: il Vasco da Gama è su Jonathan Ikoné: primi contatti con la Fiorentina

08 agosto 2025 23:38

Nazione: “Da Barak a Sottil passando per Ikoné per ora zero offerte: probabile cessione in prestito”

04 agosto 2025 08:40

Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"

29 luglio 2025 18:27

Nazione: “Cagliari e Verona su Barak. Il Pisa spinge per Nzola. Diversi sondaggi per Ikoné”

29 luglio 2025 09:13

Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"

25 luglio 2025 16:13

Bucchioni: "Basta con Sottil e Ikoné, vanno ceduti. Scordiamoci Kessié, non firmo per l'Europa League"

22 luglio 2025 17:29

TMW, Bologna e Torino su Ikoné. Può partire in prestito con diritto, ma prima dovrebbe rinnovare

21 luglio 2025 18:10

Nazione: “Ikoné piace a Pisa e Cremonese. Su Nzola il Genoa, il Pisa ed il Parma”

21 luglio 2025 09:20

La Nazione rivela: "Su Nzola ci sono Pisa, Genoa e Parma, Ikonè interessa a Pisa e Cremonese"

20 luglio 2025 10:56

Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"

18 luglio 2025 16:32

Tuttosport, Torino in cerca di ali: Oristanio e Ngonge i nomi principali. Defilati Ikoné e Sottil

10 luglio 2025 13:40

Tuttosport: “Il Torino guarda in casa Fiorentina per il mercato: occhi su Sottil, Ikone e Zaniolo”

01 luglio 2025 11:23

Tuttosport: “Ikone interessa al Torino nel caso Ngonge non arrivasse alla corte granata”

25 giugno 2025 10:15

Di Marzio: "Ikone non sarà riscattato dal Como e tornerà alla Fiorentina. Il Torino ci pensa se salta Ngonge"

23 giugno 2025 23:36

Tuttosport: "Il Torino cerca rinforzi sulle fasce: i granata hanno messo gli occhi su Sottil e Ikoné"

22 giugno 2025 11:40

Corriere dello Sport: "Ikoné non verrà riscattato dal Como ma resta in uscita"

16 giugno 2025 09:01

TMW, Brekalo e Ikonè non saranno riscattati: torneranno entrambi alla Fiorentina

12 giugno 2025 16:20

Tuttosport: "Ikoné tornerà alla Fiorentina, il Como non lo riscatta. Ora ci pensa il Torino di Baroni"

11 giugno 2025 12:45

Fabregas: "Ikonè a Como è tornato al suo livello. A Firenze non sentiva l'amore della gente"

17 maggio 2025 15:34

Tuttosport: "Il Torino pronto a fare un offerta per Ikonè in caso di mancato riscatto del Como"

17 maggio 2025 11:39

Cm.com: "Il Como riscatterà Ikoné per 8 milioni. I lariani hanno chiesto anche Rubino alla Fiorentina"

23 aprile 2025 11:50

Ikonè titolare contro il Lecce e altra prestazione importante. Giocatore rinato sotto la guida di Fabregas?

19 aprile 2025 17:45

Tuttosport svela: “Il Como vuole riscattare Ikonè per 8 milioni. Il giocatore è fuori dai piani della Fiorentina”

08 aprile 2025 08:46

Ikoné parte titolare e segna contro il Monza. Seconda rete in sette presenze con il Como

05 aprile 2025 15:55

Nazione: "Ikonè? Il Como può riscattarlo per 8 milioni. Adlì-Sottil scambio alla pari tra Fiorentina e Milan?"

24 marzo 2025 09:34

Agente Ikonè dà una frecciata a Palladino: "Ha scelto il Como perchè ha un allenatore come Fabregas"

11 marzo 2025 12:01

Ikoné punzecchia Palladino: "Alla Fiorentina si giocava, ma qui a Como si gioca ancora di più"

08 marzo 2025 22:23

Ikonè segna col Como, non aveva mai segnato quest'anno in serie A. Ultima rete la scorsa stagione

08 marzo 2025 16:41

Bernede: "Sono cresciuto al PSG con Adli, Weah e Ikoné. Jorko era il più forte di tutti"

26 febbraio 2025 13:48

Fabregas su Ikoné: "Credo in lui. Qui ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina, deve fare la differenza"

15 febbraio 2025 12:20

Corriere Fiorentino: "Ikoné contro il suo passato, alla Fiorentina è stato un vorrei ma non posso"

14 febbraio 2025 11:48

Ora è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore del Como. Il comunicato del club

31 gennaio 2025 13:47

Romano conferma: "Il Como ha chiuso per il prestito di Ikone, domani le visite mediche"

29 gennaio 2025 23:24

Di Marzio: "Ikoné-Como è fatta! Prestito oneroso da 1 milione e diritto di riscatto a 8 più bonus"

28 gennaio 2025 19:12

TMW: "Ikoné ad un passo dal Como, lascia la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni"

28 gennaio 2025 19:02

Di Marzio: "Como vuole chiudere oggi per il prestito di Ikoné. Fiorentina attende risposta del Nantes"

28 gennaio 2025 15:28

Pedullà rivela: "Ikoné sempre più vicino al Como, anche senza obbligo di riscatto"

28 gennaio 2025 13:18

Il retroscena del Corriere dello Sport: “Pradè non vuole vendere Ikoné al Bologna di Italiano”

28 gennaio 2025 08:35

Pedullà annuncia: "Scatto in avanti del Como per Ikoné. Bologna e Nantes restano alla finestra"

27 gennaio 2025 13:13

Da Bologna sono ironici: “11 milioni per Ikoné? Sartori e Di Vaio sono subito scappati anche se piace a Italiano”

27 gennaio 2025 08:40

Gazzetta: “Bologna, Iling Jr ha chiesto la cessione. Idea Ikoné in prestito secco, no della Fiorentina”

25 gennaio 2025 09:26

Di Marzio: "Fiorentina, arriva dal Nantes l'offerta giusta per Ikone, ma il francese rifiuta"

24 gennaio 2025 23:26

Corriere dello Sport: “Firenze non vuole più vedere Ikoné ma Pradè chiede 11 milioni. Offerta del Nantes”

24 gennaio 2025 08:44

Di Marzio: "Torino in pressing per Ikoné. Si cerca l'intesa, ma la Fiorentina fa muro per un prestito"

23 gennaio 2025 20:44

Maxime Lopez ammette: "Non ho parlato con Ikonè, spero possa venire qui, sarebbe il benvenuto"

23 gennaio 2025 19:55

Dalla Turchia: il Trabzonspor ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Ikoné

22 gennaio 2025 15:00

Corriere dello Sport: “Ikoné via? Sì ma in prestito solo in Italia. Sennò serve addio a titolo definitivo”

22 gennaio 2025 09:15

Paris FC, Ferracci: "Non so se Ikoné voglia venire. Riceviamo richieste un po' strane, valutiamo opzioni"

21 gennaio 2025 16:42

Di Marzio: "C'è anche il Trabzonspor su Ikonè, i contatti con il Chicago Fire si sono raffreddati"

21 gennaio 2025 12:44

Corriere dello Sport: “Kayode in prestito, Ikonè no, serve l’addio a titolo definitivo. La regola scoperchiata dal PSG”

21 gennaio 2025 08:30

Ceccarini rivela: "Ikoné via in prestito? No, la Fiorentina ha già 6 giocatori in prestito all'estero"

20 gennaio 2025 17:24

Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?

19 gennaio 2025 10:46

Nazione: “Henrique? La Fiorentina vuole aumentare l’offerta ma tutto dipende da Ikoné, piace al Paris”

19 gennaio 2025 10:32

Corriere dello Sport: "Kayode-Brentford si può fare. Ikonè? Intrigato dal Paris"

19 gennaio 2025 10:11

Corriere dello Sport: “Ikonè torna in Francia? Kayode può andare in Premier e Kouamè al Torino”

18 gennaio 2025 09:44

Nazione: "Ikonè non vuole lasciare la Fiorentina: no a mete esotiche ed MLS"

17 gennaio 2025 08:58

Ikoné dice no all'MLS, i Chicago Fire cambiano rotta. Romano: "Americani in chiusura per Bamba"

16 gennaio 2025 22:11

Dalla Francia: "Il Paris FC in trattativa con la Fiorentina per Ikoné. Lui gradisce la destinazione"

16 gennaio 2025 15:46

Nazione: “Centrocampo? I nomi sono tanti ma prima serve la cessione di Ikonè, si attende la sua riposta”

16 gennaio 2025 09:29

Repubblica: "Il Chicago piomba su Ikonè ma lui vuole un trasferimento a titolo definitivo"

15 gennaio 2025 10:27

Nazione: “Maxi offerta dei Chicago Fire per Ikonè ma occhio alla volontà di Jorko”

15 gennaio 2025 09:25

Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro

14 gennaio 2025 15:30

Pedullà: "Mega offerta da Chicago per Ikonè, la Fiorentina valuta Man meno di 15 milioni di euro"

14 gennaio 2025 13:37

Dalla Francia rivelano: "Ikoné in uscita dalla Fiorentina, il Nantes ha già inviato una proposta"

13 gennaio 2025 13:51

Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè via per Luiz Henrique. Biraghi? Il Napoli non ci pensa”

13 gennaio 2025 10:13

Nazione: “Torino e Venezia su Ikonè. Kouame ha tante richieste ma ostacolo ingaggio. Pradè sogna 15 milioni”

12 gennaio 2025 09:45

Nazione: “Luiz Henrique? La Fiorentina insiste ma serve cedere Kouame e Ikone in prestito con riscatto”

12 gennaio 2025 09:43

Marchini: "Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi"

11 gennaio 2025 22:50

Corriere dello Sport: “Ikonè? Como pista difficile. Kouamè? La richiesta di 7 milioni frena i club su di lui”

10 gennaio 2025 09:08

Gazzetta: "Italiano vuole Ikonè al Bologna. Rifiutato il prestito secco, la Fiorentina vuole l'obbligo"

10 gennaio 2025 08:52

Nazione: “Torino su Kouamè, nodo ingaggio. Ikonè via? Sì ma la Fiorentina non lo cede in prestito secco”

09 gennaio 2025 08:44

Pedullà: "La Fiorentina vuole fare cassa con Ikoné e Kouamé per arrivare a Luiz Enrique"

09 gennaio 2025 00:11

Pedullà: "No della Fiorentina a Bologna e Como per il prestito di Ikonè, serve l'obbligo di riscatto"

08 gennaio 2025 12:55

Dalla Turchia: il Trabzonspor ha messo nel mirino Ikoné, può lasciare la Fiorentina

08 gennaio 2025 11:56

Sky Sport: "Torino, Parma e Venezia su Kouamé. Ikoné lascerà la Serie A"

07 gennaio 2025 23:56

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola"

07 gennaio 2025 00:39

Flop 20 in Serie A dopo il girone d'andata: l'unico giocatore della Fiorentina presente è Ikoné

06 gennaio 2025 13:49

Corriere Fiorentino: “Torino e Bologna interessati a Kouamé. Ikoné? Nessuna novità. Serve un vice Kean”

06 gennaio 2025 10:05

Dalla Turchia scrivono: "Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia"

03 gennaio 2025 22:43

Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè in uscita, la Fiorentina apre ad un prestito con diritto di riscatto a fine stagione”

03 gennaio 2025 10:09

Moretto conferma: "Quarta al River in chiusura, affare da 7 milioni. In uscita occhio anche a Ikoné"

28 dicembre 2024 14:08

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