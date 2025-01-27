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Da Bologna sono ironici: “11 milioni per Ikoné? Sartori e Di Vaio sono subito scappati anche se piace a Italiano”

Per il Bologna, la Fiorentina chiede una cifra fuori mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2025 08:40
Da Bologna sono ironici: “11 milioni per Ikoné? Sartori e Di Vaio sono subito scappati anche se piace a Italiano” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Qual è la situazione sul capitolo relativo a Ikoné? Che piaccia a Italiano non è un segreto come non è un segreto che Sartori e Di Vaio abbiano chiesto informazioni sul suo conto a Daniele Pradé ma fate conto che la risposta di Pradé abbia fatto scappare entrambi, perché la Viola pretende sugli 11 milioni di euro per darlo. E questa è una cifra ritenuta dal Bologna assolutamente fuori mercato, tenendo presente anche come l'esterno che fu prelevato dal Lilla per 15 milioni fate conto che rappresenti un pugno in un occhio per il popolo viola. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-idea-buchanan-come-vice-dodo-linter-vuole-cederlo-in-prestito/286380/

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