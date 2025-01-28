TMW: "Ikoné ad un passo dal Como, lascia la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni"
L'esterno francese resterà in Serie A
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2025 19:02
Jonathan Ikoné è ormai a un passo dal lasciare la Fiorentina, per l'esterno francese il futuro sarà ancora in Serie A. In dirittura d'arrivo la trattativa con il Como per un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Da qualche settimana il francese non viene convocato dai viola per le sirene di mercato, incolore la sua avventura in maglia gigliata. Lo scrive TMW.
https://www.labaroviola.com/di-marzio-como-vuole-chiudere-oggi-per-il-prestito-di-ikone-fiorentina-attende-risposta-del-nantes/286550/