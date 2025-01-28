Di Marzio: "Ikoné-Como è fatta! Prestito oneroso da 1 milione e diritto di riscatto a 8 più bonus"

Ikoné-Como trattativa chiusa

Ancora un colpo per il Como di Cesc Fabregas, che ha chiuso un altro acquisto dopo quelli di Butez, Diao, Alli e Caqueret. I lombardi hanno deciso di rinforzare ulteriormente l’attacco, prelevando Jonathan Ikoné dalla Fiorentina.È infatti chiusa la trattativa con il club viola: l’esterno francese arriverà in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più bonus. Quinto rinforzo della sessione dunque per i biancazzurri, il cui obiettivo a questo punto è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

https://www.labaroviola.com/tmw-pablo-mari-fiorentina-contratto-fino-al-2026-ed-opzione-per-un-ulteriore-anno/286563/