Corriere dello Sport: “Vasco da Gama su Ikoné ma serve un’offerta a titolo definitivo per i viola”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

L'idea è quella di offrire al francese un biennale

Ikoné è stato cercato dal Vasco da Gama, che vorrebbe proporre al francese un biennale, ma deve produrre un’offerta a titolo definitivo alla Fiorentina, visto che Jorko è in scadenza a giugno prossimo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

