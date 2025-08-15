Corriere dello Sport: “Vasco da Gama su Ikoné ma serve un’offerta a titolo definitivo per i viola”

Ikoné è stato cercato dal Vasco da Gama, che vorrebbe proporre al francese un biennale, ma deve produrre un’offerta a titolo definitivo alla Fiorentina, visto che Jorko è in scadenza a giugno prossimo. Lo riporta il Corriere dello Sport.
15 Agosto · 09:20
Aggiornamento: 15 Agosto 2025 · 09:20
Condividi:
Ikoné è stato cercato dal Vasco da Gama, che vorrebbe proporre al francese un biennale, ma deve produrre un’offerta a titolo definitivo alla Fiorentina, visto che Jorko è in scadenza a giugno prossimo. Lo riporta il Corriere dello Sport.