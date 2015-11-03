Notizie Vasco Da Gama Fiorentina

Corriere dello Sport: “Vasco da Gama su Ikoné ma serve un’offerta a titolo definitivo per i viola”
15 agosto 2025 09:20
Dal Brasile: "Il Vasco De Gama vuole prendere Ikonè a titolo definitivo, deve ridursi l'ingaggio"
14 agosto 2025 11:20
Nazione: "Vasco da Gama su Ikoné, la Fiorentina ha già dato l'ok alla trattativa"
10 agosto 2025 13:03
Ikoné, addio sempre più vicino. Dal Brasile oltre al Vasco spunta anche il Botafogo
09 agosto 2025 23:26
Dal Brasile: il Vasco da Gama è su Jonathan Ikoné: primi contatti con la Fiorentina
08 agosto 2025 23:38
TMW scrive: "Fiorentina su Rayan. Il Vasco Da Gama chiede 14 milioni, ma lo vuole cedere in estate"
17 dicembre 2024 15:29
La Fiorentina in vantaggio sulla stella brasiliana Rayan, il Vasco Da Gama chiede 12 milioni + il 20%
18 ottobre 2024 11:39
Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama"
15 ottobre 2024 12:08
Archivio