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Notizie Vasco Da Gama Fiorentina

Corriere dello Sport: “Vasco da Gama su Ikoné ma serve un’offerta a titolo definitivo per i viola”

15 agosto 2025 09:20

Dal Brasile: "Il Vasco De Gama vuole prendere Ikonè a titolo definitivo, deve ridursi l'ingaggio"

14 agosto 2025 11:20

Nazione: "Vasco da Gama su Ikoné, la Fiorentina ha già dato l'ok alla trattativa"

10 agosto 2025 13:03

Ikoné, addio sempre più vicino. Dal Brasile oltre al Vasco spunta anche il Botafogo

09 agosto 2025 23:26

Dal Brasile: il Vasco da Gama è su Jonathan Ikoné: primi contatti con la Fiorentina

08 agosto 2025 23:38

TMW scrive: "Fiorentina su Rayan. Il Vasco Da Gama chiede 14 milioni, ma lo vuole cedere in estate"

17 dicembre 2024 15:29

La Fiorentina in vantaggio sulla stella brasiliana Rayan, il Vasco Da Gama chiede 12 milioni + il 20%

18 ottobre 2024 11:39

Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama"

15 ottobre 2024 12:08

L'intermediario italiano di Rayan Vitor conferma: "Fiorentina ci pensa, garantisce Edmundo"

24 agosto 2024 23:07

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