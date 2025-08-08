9 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dal Brasile: il Vasco da Gama è su Jonathan Ikoné: primi contatti con la Fiorentina

Redazione

8 Agosto · 23:38

TAG:

FiorentinaIkoneVasco da Gama

Il club carioca sarebbe interessato all’esterno francese: contatti avviati con il ds Admar Lopes, che lo conosce dai tempi del Lille

Dall’Italia al Brasile, il futuro di Jonathan Ikoné potrebbe parlare portoghese. Secondo quanto riportato da fonti brasiliane, il Vasco da Gama ha messo nel mirino l’attaccante francese della Fiorentina e avrebbe già avviato i primi contatti per intavolare una trattativa.

L’interesse del club carioca non è casuale. Ikoné, classe 1998, ha già lavorato in passato con l’attuale direttore sportivo del Vasco, Admar Lopes, ai tempi del Lille. Proprio in Ligue 1, con la maglia del club francese, l’esterno ha vissuto uno dei momenti più brillanti della sua carriera, culminati con la vittoria del campionato nel 2021.

A Firenze, invece, la sua avventura non ha mai davvero decollato. Arrivato a gennaio 2022 tra grandi aspettative, Ikoné ha mostrato sprazzi del suo talento ma non è mai riuscito a trovare continuità. Nelle ultime stagioni il suo rendimento altalenante ha spesso diviso tifosi e critica, spingendo la Fiorentina prima a prestarlo al Como poi a considerare possibili offerte per una sua cessione in questa sessione di mercato. Di fatto il giocatore non è parte della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il Vasco da Gama, attualmente solo 17mo nel Brasileirão, vede in Ikoné un rinforzo di qualità per l’attacco. L’operazione, però, non è semplice: restano da definire formula, cifre e soprattutto la volontà del giocatore, che finora non ha mai giocato fuori dall’Europa.

