10 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Vasco da Gama su Ikoné, la Fiorentina ha già dato l’ok alla trattativa”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

10 Agosto · 13:03

TAG:

FiorentinaIkoneVasco da Gama

di

La Fiorentina spera che la destinazione possa essere accettata dal calciatore

Notizie sul fronte mercato in uscita della Fiorentina e su Ikoné, ieri è rimbalzata dal Brasile la notizia che il Vasco da Gama sarebbe sulle tracce di Jonathan Ikoné, esterno classe ’98 ormai considerato un esubero dalla Fiorentina. I media brasiliani sono convinti che sia già in corso una trattativa tra l’entourage del giocatore e il direttore sportivo Admar, che ha già avuto Ikoné alle sue dipendenze ai tempi del Lille. La Fiorentina ha già dato l’ok alla trattativa, sperando che stavolta la destinazione brasiliana possa essere accettata dal calciatore. Lo scrive La Nazione.

