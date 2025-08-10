Nazione: “Vasco da Gama su Ikoné, la Fiorentina ha già dato l’ok alla trattativa”

Notizie sul fronte mercato in uscita della Fiorentina e su Ikoné, ieri è rimbalzata dal Brasile la notizia che il Vasco da Gama sarebbe sulle tracce di Jonathan Ikoné, esterno classe ’98 ormai considerato un esubero dalla Fiorentina. I media brasiliani sono convinti che sia già in corso una trattativa tra l’entourage del giocatore e il direttore sportivo Admar, che ha già avuto Ikoné alle sue dipendenze ai tempi del Lille. La Fiorentina ha già dato l’ok alla trattativa, sperando che stavolta la destinazione brasiliana possa essere accettata dal calciatore. Lo scrive La Nazione.