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Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama"

La Fiorentina valuta il giovane attaccante brasiliano Rayan del Vasco Da Gama per rinforzare l'attacco: avviati i contatti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2024 12:08
Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama" -
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Si pensa a nuove soluzioni per la prossima finestra di mercato. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, sembrerebbe che la Fiorentina abbia messo gli occhi su un giovane attaccante brasiliano per rinforzare il proprio reparto offensivo: si tratterebbe di Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama, squadra che milita nel campionato carioca. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato, i contatti tra le parti sono stati avviati.

Repubblica svela: “Sottil doveva essere il titolare. La Fiorentina ha rifiutato un’offerta della Lazio per lui”

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