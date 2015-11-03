Notizie Schira Fiorentina

Schira: "Biraghi verso l’addio definitivo alla Fiorentina. Il Torino prepara un contratto fino al 2027"
26 aprile 2025 12:22
Schira rivela: "Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027"
03 febbraio 2025 15:30
Schira: "Quarta-River, con la Fiorentina si può chiudere a 7 milioni. Oggi conference call"
26 dicembre 2024 11:06
Schira conferma: "Adli ha convinto la Fiorentina, sarà esercitato il riscatto, contratto di 5 anni"
20 novembre 2024 23:17
Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama"
15 ottobre 2024 12:08
Schira svela le cifre di Pongracic: "Guadagnerà 2,1 milioni l'anno fino al 2029, al Lecce 14 milioni più bonus"
17 luglio 2024 14:06
Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito
07 luglio 2024 22:18
Schira: "Kean arriverà a Firenze lunedì mattina per le visite mediche e la firma del contratto"
05 luglio 2024 17:12
Schira svela: “Tutti pazzi per Brescianini del Frosinone, c’è la Fiorentina. Il Milan ha il 50% sulla futura rivendita”
20 maggio 2024 08:26
Schira non ha dubbi: “Italiano nella lista del Bologna per il post Thiago Motta. Sul taccuino anche Sarri e Pioli”
16 maggio 2024 08:48
Schira annuncia: "Ikoné potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno. Due club turchi su Brekalo"
02 maggio 2024 15:15
Schira svela: "Nei prossimi giorni incontro Kouamé-Fiorentina per discutere il rinnovo"
02 maggio 2024 09:15
Schira: "Il Brighton è interessato a Nico Gonzalez, può lasciare la Fiorentina in estate"
06 aprile 2024 09:37
Schira: "Amrabat, dopo il Mondiale la Fiorentina lavorerà al rinnovo. Sirene dalla Premier per lui"
27 novembre 2022 00:28
Schira annuncia: "Fiorentina-Torreira: non è detta l'ultima parola. Prove di disgelo tra Commisso e l'agente"
30 maggio 2022 21:44
Schira rivela: "Commissioni dell'agente di Torreira molto alte. Mancato riscatto non è una scelta tecnica"
23 maggio 2022 19:04
Schira rivela: "Torreira deluso dalla Fiorentina. Joe Barone ha chiesto ulteriore sconto sui 2,5 milioni"
22 maggio 2022 17:15
Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026"
20 marzo 2022 21:52
Schira annuncia: "Fiorentina cerca lo sconto sui 15 milioni per il riscatto di Torreira dall'Arsenal"
04 marzo 2022 16:56
Fiorentina vuole riscattare Torreira dall'Arsenal. Pronto un contratto da 3 milioni fino al 2026
20 dicembre 2021 15:35
Schira fa impazzire Firenze: "Berardi-Fiorentina: c'è l'accordo. 3.5 milioni l'anno fino al 2026"
17 novembre 2021 22:20
Schira: "C'è la Juventus dietro il mancato rinnovo di Vlahovic. Accordo da sei milioni l'anno"
17 novembre 2021 13:21
Schira: "Prima scelta Berardi, Orsolini l'alternativa. Mayoral? Si, ma non come erede di Vlahovic"
11 novembre 2021 14:52
"La Fiorentina sta parlando con il Basilea per portare a Firenze Cabral al posto di Vlahovic"
26 ottobre 2021 13:40
"La Juventus ha offerto a Vlahovic un contratto da 6 milioni netti per cinque stagioni"
05 ottobre 2021 16:27
Schira: "Il Sassuolo non fa sconti per Berardi: servono 35 milioni. Continuano i contatti con Fiorentina e Atalanta"
28 agosto 2021 09:45
Schira: "Fiorentina su Piton del Corinthians: contatti in corso tra i due club"
14 luglio 2021 15:36
Schira: "La Fiorentina rifiuta un'offerta del West Ham di 18 milioni per Milenkovic, chiesti 25"
23 giugno 2021 23:56
Schira: "Dragowski verso la cessione, al suo posto uno tra Ospina e Silvestri del Verona"
02 giugno 2021 12:20
Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli"
31 maggio 2021 14:57
Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"
24 maggio 2021 22:00
Schira: "Fonseca pista molto calda. A inizio settimana vertice tra Fiorentina e gli agenti"
23 maggio 2021 16:48
Schira: "Fiorentina molto interessata a Frattesi del Sassuolo: ottima la sua stagione al Monza"
10 aprile 2021 09:58
Schira: "Fiorentina su Senesi del Feyenoord. Su di lui c'è anche il Napoli di De Laurentiis"
20 marzo 2021 18:03
Schira: "Prove di rinnovo tra Caceres e la Fiorentina: può restare un'altra stagione a Firenze"
09 febbraio 2021 18:45
Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"
16 novembre 2020 13:47
"Biraghi ha firmato il rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al 2024. Nei prossimo giorni l'annuncio ufficiale"
15 ottobre 2020 14:01
"Ceccherini ha l'accordo con il Verona. Parma su Saponara. Si lavora al prestito con diritto di riscatto"
29 settembre 2020 20:55
"Juventus senza soldi per Chiesa. Lirola in vendita, Piatek possibile. Vlahovic vuole sentirsi importante"
29 settembre 2020 16:41
Schira: "Il Leeds vuole Pulgar. La Fiorentina per venderlo chiede almeno 15 milioni"
20 settembre 2020 16:34
Commisso: "Chiesa ha rifiutato offerte di club esteri, vuole stare in Italia"
18 settembre 2020 06:38
Schira: "Fiorentina? Contatti con Di Francesco, piace Marcelino. Chance conferma per Iachini"
29 luglio 2020 09:06
Schira: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Pellegrini. Può restare alla Juventus se De Sciglio parte"
28 luglio 2020 08:08
Schira: "Settimana scorsa primo incontro Fiorentina-Juric. All'allenatore offerto un biennale"
22 luglio 2020 08:04
Schira: "Juric rifiuterà il rinnovo biennale da 1,3 milioni. L'Hellas per liberarlo chiederà dei soldi"
21 luglio 2020 21:36
Schira: "Lucci e Pradè spingono De Rossi verso Firenze. Barone vuole Emery o Spalletti"
05 luglio 2020 14:20
Schira: "Emery è il sogno della Fiorentina per la panchina. Ci sono già stati i primi contatti"
02 luglio 2020 09:53
Schira: "La Fiorentina fa sul serio per Paquetà, pronta ad inserire Lirola come contropartita"
11 maggio 2020 23:54
Schira: "Fiorentina in pressing su Paquetà: contatti continui con il suo agente, per il Milan non è incedibile"
30 aprile 2020 10:48
Schira: "Contatti Inter-Fiorentina per trasformare a titolo definitivo lo scambio Biraghi-Dalbert"
26 aprile 2020 17:50
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