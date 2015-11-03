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Notizie Schira Fiorentina

Schira: "Biraghi verso l’addio definitivo alla Fiorentina. Il Torino prepara un contratto fino al 2027"

26 aprile 2025 12:22

Schira rivela: "Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027"

03 febbraio 2025 15:30

Schira: "Quarta-River, con la Fiorentina si può chiudere a 7 milioni. Oggi conference call"

26 dicembre 2024 11:06

Schira conferma: "Adli ha convinto la Fiorentina, sarà esercitato il riscatto, contratto di 5 anni"

20 novembre 2024 23:17

Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama"

15 ottobre 2024 12:08

Schira svela le cifre di Pongracic: "Guadagnerà 2,1 milioni l'anno fino al 2029, al Lecce 14 milioni più bonus"

17 luglio 2024 14:06

Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito

07 luglio 2024 22:18

Schira: "Kean arriverà a Firenze lunedì mattina per le visite mediche e la firma del contratto"

05 luglio 2024 17:12

Schira svela: “Tutti pazzi per Brescianini del Frosinone, c’è la Fiorentina. Il Milan ha il 50% sulla futura rivendita”

20 maggio 2024 08:26

Schira non ha dubbi: “Italiano nella lista del Bologna per il post Thiago Motta. Sul taccuino anche Sarri e Pioli”

16 maggio 2024 08:48

Schira annuncia: "Ikoné potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno. Due club turchi su Brekalo"

02 maggio 2024 15:15

Schira svela: "Nei prossimi giorni incontro Kouamé-Fiorentina per discutere il rinnovo"

02 maggio 2024 09:15

Schira: "Il Brighton è interessato a Nico Gonzalez, può lasciare la Fiorentina in estate"

06 aprile 2024 09:37

Schira: "Amrabat, dopo il Mondiale la Fiorentina lavorerà al rinnovo. Sirene dalla Premier per lui"

27 novembre 2022 00:28

Schira annuncia: "Fiorentina-Torreira: non è detta l'ultima parola. Prove di disgelo tra Commisso e l'agente"

30 maggio 2022 21:44

Schira rivela: "Commissioni dell'agente di Torreira molto alte. Mancato riscatto non è una scelta tecnica"

23 maggio 2022 19:04

Schira rivela: "Torreira deluso dalla Fiorentina. Joe Barone ha chiesto ulteriore sconto sui 2,5 milioni"

22 maggio 2022 17:15

Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026"

20 marzo 2022 21:52

Schira annuncia: "Fiorentina cerca lo sconto sui 15 milioni per il riscatto di Torreira dall'Arsenal"

04 marzo 2022 16:56

Fiorentina vuole riscattare Torreira dall'Arsenal. Pronto un contratto da 3 milioni fino al 2026

20 dicembre 2021 15:35

Schira fa impazzire Firenze: "Berardi-Fiorentina: c'è l'accordo. 3.5 milioni l'anno fino al 2026"

17 novembre 2021 22:20

Schira: "C'è la Juventus dietro il mancato rinnovo di Vlahovic. Accordo da sei milioni l'anno"

17 novembre 2021 13:21

Schira: "Prima scelta Berardi, Orsolini l'alternativa. Mayoral? Si, ma non come erede di Vlahovic"

11 novembre 2021 14:52

"La Fiorentina sta parlando con il Basilea per portare a Firenze Cabral al posto di Vlahovic"

26 ottobre 2021 13:40

"La Juventus ha offerto a Vlahovic un contratto da 6 milioni netti per cinque stagioni"

05 ottobre 2021 16:27

Schira: "Il Sassuolo non fa sconti per Berardi: servono 35 milioni. Continuano i contatti con Fiorentina e Atalanta"

28 agosto 2021 09:45

Schira: "Fiorentina su Piton del Corinthians: contatti in corso tra i due club"

14 luglio 2021 15:36

Schira: "La Fiorentina rifiuta un'offerta del West Ham di 18 milioni per Milenkovic, chiesti 25"

23 giugno 2021 23:56

Schira: "Dragowski verso la cessione, al suo posto uno tra Ospina e Silvestri del Verona"

02 giugno 2021 12:20

Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli"

31 maggio 2021 14:57

Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"

24 maggio 2021 22:00

Schira: "Fonseca pista molto calda. A inizio settimana vertice tra Fiorentina e gli agenti"

23 maggio 2021 16:48

Schira: "Fiorentina molto interessata a Frattesi del Sassuolo: ottima la sua stagione al Monza"

10 aprile 2021 09:58

Schira: "Fiorentina su Senesi del Feyenoord. Su di lui c'è anche il Napoli di De Laurentiis"

20 marzo 2021 18:03

Schira: "Prove di rinnovo tra Caceres e la Fiorentina: può restare un'altra stagione a Firenze"

09 febbraio 2021 18:45

Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"

16 novembre 2020 13:47

"Biraghi ha firmato il rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al 2024. Nei prossimo giorni l'annuncio ufficiale"

15 ottobre 2020 14:01

"Ceccherini ha l'accordo con il Verona. Parma su Saponara. Si lavora al prestito con diritto di riscatto"

29 settembre 2020 20:55

"Juventus senza soldi per Chiesa. Lirola in vendita, Piatek possibile. Vlahovic vuole sentirsi importante"

29 settembre 2020 16:41

Schira: "Il Leeds vuole Pulgar. La Fiorentina per venderlo chiede almeno 15 milioni"

20 settembre 2020 16:34

Commisso: "Chiesa ha rifiutato offerte di club esteri, vuole stare in Italia"

18 settembre 2020 06:38

Schira: "Fiorentina? Contatti con Di Francesco, piace Marcelino. Chance conferma per Iachini"

29 luglio 2020 09:06

Schira: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Pellegrini. Può restare alla Juventus se De Sciglio parte"

28 luglio 2020 08:08

Schira: "Settimana scorsa primo incontro Fiorentina-Juric. All'allenatore offerto un biennale"

22 luglio 2020 08:04

Schira: "Juric rifiuterà il rinnovo biennale da 1,3 milioni. L'Hellas per liberarlo chiederà dei soldi"

21 luglio 2020 21:36

Schira: "Lucci e Pradè spingono De Rossi verso Firenze. Barone vuole Emery o Spalletti"

05 luglio 2020 14:20

Schira: "Emery è il sogno della Fiorentina per la panchina. Ci sono già stati i primi contatti"

02 luglio 2020 09:53

Schira: "La Fiorentina fa sul serio per Paquetà, pronta ad inserire Lirola come contropartita"

11 maggio 2020 23:54

Schira: "Fiorentina in pressing su Paquetà: contatti continui con il suo agente, per il Milan non è incedibile"

30 aprile 2020 10:48

Schira: "Contatti Inter-Fiorentina per trasformare a titolo definitivo lo scambio Biraghi-Dalbert"

26 aprile 2020 17:50

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