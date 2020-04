Schira: “Fiorentina in pressing su Paquetà: contatti continui con il suo agente, per il Milan non è incedibile”

Ecco cosa ha scritto su Twitter il giornalista Nicolò Schira: “La Fiorentina resta in pressing su Lucas Paquetà: continuano i contatti tra la dirigenza viola e l’agente del brasiliano (Eduardo Uram), che il Milan non considera incedibile. Regia dell’intermediario Davide Lippi”.