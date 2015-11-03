Notizie Paqueta Fiorentina

Paquetà rischia la squalifica a vita dal calcio per scommesse. Ha buttato il cellulare prima del controllo
09 ottobre 2024 15:30
Sky, il Milan vende Paquetà al Lione. Adesso assalto a Milenkovic e Pezzella
29 settembre 2020 13:54
Sport Mediaset, il Milan vuole Chiesa, alla Fiorentina 20 milioni più Paquetà
01 settembre 2020 13:41
CorSport, Milenkovic è il sogno del Milan ma Commisso non farà sconti. La situazione
23 agosto 2020 10:51
Nazione, Milenkovic, il Milan insiste per averlo ma la Fiorentina per lui vuole solo cash ed intanto...
18 agosto 2020 08:49
Tuttosport, Milenkovic, la Fiorentina non vuole cederlo. Il Milan ci prova, ecco la proposta ai viola
15 agosto 2020 12:46
Di Marzio, il Milan vuole Milenkovic, contatti avviati. I rossoneri vogliono inserire Paquetà nella trattativa ma la Fiorentina...
13 agosto 2020 23:18
Tuttosport, Milan in pressing su Milenkovic ma Commisso alza il muro. Per lasciarlo andare chiede...
10 agosto 2020 10:45
Paquetà, la sua valutazione crolla, Milan preoccupato. La pista Fiorentina si è raffreddata
08 agosto 2020 18:29
Nazione, Fiorentina partita la caccia al regista: Nainggolan è la prima scelta di Iachini. Le alternative...
07 agosto 2020 08:45
Tuttosport conferma, il Milan vuole Chiesa. Verrà inserito Paquetà nella trattativa?
06 agosto 2020 19:19
CorSport, Paquetà per il Milan è un problema: può arrivare alla Fiorentina grazie all'inserimento di Milenkovic?
05 agosto 2020 11:36
Tuttosport, il Milan vuole mettere a segno il doppio colpo Milenkovic-Chiesa. Paquetà...
04 agosto 2020 08:59
TMW, Dell'Orco, Paquetà, Petriccione e Belotti nel mirino dei viola. Suggestione Roca
31 luglio 2020 11:14
Sport Mediaset, il Milan piomba su Chiesa, possibile scambio con Leao
30 luglio 2020 10:15
Sportmediaset, il Milan vuole Milenkovic, ipotesi scambio di prestiti con Paquetà. Serve l'ok del trequartista
28 luglio 2020 17:42
Milenkovic-Ramadani-Rebic-Paquetà: che intreccio di mercato tra Fiorentina e Milan
24 luglio 2020 10:54
Tuttosport, Pessina piace alla Fiorentina. Juric tentato dai viola. Paquetà-Milenkovic? Il Milan vuole lo scambio"
07 luglio 2020 10:40
Nazione, il Milan vuole Milenkovic, offerta in arrivo. Paquetà piace. Belotti costa tanto
06 luglio 2020 10:22
Nazione, il prezzo di Milenkovic grazie a Kumbulla schizza a 35 milioni. Milan in pole, inserisce Paquetà?
30 giugno 2020 09:50
Cor. Sera conferma, Milenkovic vicino al Milan. Chiesti 40 milioni, i rossoneri offrono Paquetà
29 giugno 2020 14:26
Nazione, la Fiorentina prepara l'offerta concreta per Paquetà ma occhio al PSG
22 giugno 2020 08:19
Bucchioni: "Scettico su Thiago Silva. Paquetà? Lo prenderei. Fiorentina interessata a Bellotti. Belotti..."
19 giugno 2020 17:47
Nazione, Tonali è il sogno della Fiorentina nonostante i 50 milioni rifiutati. L'alternativa è Paquetà
17 giugno 2020 09:55
Tuttosport, per Milenkovic la Fiorentina chiede 35 milioni. Paquetà? Cartellino in parte ammortizzato
16 giugno 2020 11:09
Nazione, Paquetà ora è un affare, a 30 milioni si può chiudere. Berardi? Lui no
15 giugno 2020 11:45
Sportmediaset, Milenkovic nel mirino del Milan: i rossoneri pensano allo scambio con Paquetà
14 giugno 2020 18:51
Di Gennaro: "La Fiorentina non deve vendere per forza. Paquetà non lo prenderei, c'è già Castrovilli"
10 giugno 2020 23:37
Tuttosport, la Fiorentina potrebbe tornare all'assalto per Paquetà, c'è anche il Benfica sul brasiliano
07 giugno 2020 13:39
Commisso contro tutti, Napoli e Milan vogliono Milenkovic ma è arrivata la risposta del patron viola
04 giugno 2020 18:27
TMW, Il Milan ha messo Paquetà sul mercato: Fiorentina in pole ma lui vuole una big
01 giugno 2020 20:27
Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina
01 giugno 2020 10:58
Gazzetta, Paquetà potrebbe aprire alla Fiorentina ma il Milan non lo svende, vuole almeno 30 milioni
31 maggio 2020 11:21
Repubblica, Paquetà alla Fiorentina? Il Milan potrebbe richiedere Milenkovic
25 maggio 2020 09:41
Gazzetta, Paquetà, il suo futuro è ad un bivio: la Fiorentina continua a corteggiare il centrocampista
24 maggio 2020 12:52
Teotino: "Paquetà per Milenkovic? È una buona operazione! Commisso? In Italia ti passa la voglia di investire"
21 maggio 2020 23:12
CorSport, Fiorentina pronta all'assalto per Paquetà: il Milan chiede 25-28 milioni, idea contropartita
21 maggio 2020 12:18
Commisso avverte Firenze: "Paquetà e Belotti? Senza stadio di proprietà non si possono avere buoni giocatori"
19 maggio 2020 11:45
Repubblica, Tutto gira intorno a Chiesa: se lui parte, Commisso studia il grande colpo Belotti
18 maggio 2020 10:54
Gazzetta, Paquetà-Milan ai saluti? Fiorentina e Benfica aspettano dietro l’angolo
18 maggio 2020 10:27
Nazione, Paquetà la grande occasione: può arrivare in prestito con obbligo di riscatto
13 maggio 2020 09:47
Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi
13 maggio 2020 09:29
Paquetà alla Fiorentina? Lui si dice fedele al Milan: "È la mia nuova casa. Voglio vincere qui"
12 maggio 2020 20:51
Graziani vuole Paquetà: "Per lui sacrificherei Lirola. 30milioni per Milenkovic? A certe cifre si cede.."
12 maggio 2020 18:17
Schira: "La Fiorentina offre Lirola per Paquetà. Ma i rossoneri chiedono Chiesa o Milenkovic"
12 maggio 2020 13:58
Schira: "La Fiorentina fa sul serio per Paquetà, pronta ad inserire Lirola come contropartita"
11 maggio 2020 23:54
TMW, La Fiorentina tenterà di piazzare il doppio colpo Paquetà - De Paul: l'argentino vale 35 milioni
11 maggio 2020 18:44
Repubblica, Paquetà Fiorentina vigile ma occhio al PSG. Nainggolan? Può anche restare all’Inter
11 maggio 2020 09:53
Corriere Fiorentino, Viola a caccia di rinforzi: Cutrone sotto esame, futuro lontano da Firenze?
10 maggio 2020 11:10
Ceccarini: "Paquetà lascerà il Milan, la Fiorentina è fortemente interessata"
09 maggio 2020 15:21
Sconcerti: "Paquetà è da prendere immediatamente. Belotti? Per lui è stata già fatta un'offerta"
08 maggio 2020 00:40
Iniziata la trattativa tra il Milan e la Fiorentina per Paquetà, il brasiliano ha dato il via libera
07 maggio 2020 18:48
La Fiorentina vuole Paquetà, tutto vero. Il Milan cerca un prestito con riscatto. Chiesto Dragowski
06 maggio 2020 16:49
Adesso Paquetà ha cambiato idea, vuole la Fiorentina. La società viola ha l'ok dal Milan. I dettagli
06 maggio 2020 00:47
Gazzetta, Il primo obiettivo della Fiorentina è Paquetà: può approdare a Firenze
05 maggio 2020 10:20
Repubblica, Futuro di Chiesa in bilico? La Fiorentina pronta a gettarsi su Paquetà e De Paul
04 maggio 2020 10:52
Schira: "Fiorentina in pressing su Paquetà: contatti continui con il suo agente, per il Milan non è incedibile"
30 aprile 2020 10:48
La Fiorentina progetta un centrocampo da sogno, si puntano Bonaventura e Nainggolan. Paquetà...
16 aprile 2020 14:51
Graziani: "Malinovskyi lo prenderei subito ma come Belotti costano troppo per la Fiorentina"
16 aprile 2020 00:11
Mediaset, Fiorentina in pole per Paquetà, costa 30 milioni. Il Milan offre scambio con Castrovilli
13 aprile 2020 14:38
Gazzetta, Paquetà+Bonaventura, la Fiorentina proverà a piazzare il doppio colpo per il centrocampo
28 marzo 2020 11:24
Di Gennaro: "L'idea Malinovskyi mi stuzzica. Ribery vicino alla porta? Montella ha azzeccato la scelta"
23 marzo 2020 20:06
Repubblica, idea trequartista: Paquetá, De Paul e Malinovskyi nel mirino dei viola
23 marzo 2020 10:55
Barone: "Commisso ha già speso 300 milioni. Amrabat? È stata una trattativa difficile. Complimenti a Pradè"
31 gennaio 2020 21:12
Pedullà: "Paquetà alla Fiorentina è una trattativa bloccata perché il brasiliano non vuole lasciare il Milan"
31 gennaio 2020 00:17
Milan e Fiorentina hanno trovato l'accordo per Paquetà in viola, si deve convincere il calciatore
30 gennaio 2020 19:54
La Fiorentina aveva chiuso col Milan per Paquetà. La trattativa è ferma per le perplessità del giocatore
30 gennaio 2020 14:56
Trattativa calda per Paquetà alla Fiorentina, a Firenze solo se il Milan accetta un diritto di riscatto. Le ultime
30 gennaio 2020 10:25
La Fiorentina si rifà il centrocampo. Dopo Amrabat e Duncan, tutto su Paquetà. I dettagli
30 gennaio 2020 00:35
Fiorentina scatenata, chiesto Paquetà, si aspetta la risposta del Milan. Ai dettagli anche Amrabat, Kouame e Duncan
29 gennaio 2020 17:02
Da Milano, Bernardeschi può essere la pedina di scambio per Paquetà alla Juve. I dettagli
27 gennaio 2020 14:15
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