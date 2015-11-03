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Notizie Paqueta Fiorentina

Paquetà rischia la squalifica a vita dal calcio per scommesse. Ha buttato il cellulare prima del controllo

09 ottobre 2024 15:30

Sky, il Milan vende Paquetà al Lione. Adesso assalto a Milenkovic e Pezzella

29 settembre 2020 13:54

Sport Mediaset, il Milan vuole Chiesa, alla Fiorentina 20 milioni più Paquetà

01 settembre 2020 13:41

CorSport, Milenkovic è il sogno del Milan ma Commisso non farà sconti. La situazione

23 agosto 2020 10:51

Nazione, Milenkovic, il Milan insiste per averlo ma la Fiorentina per lui vuole solo cash ed intanto...

18 agosto 2020 08:49

Tuttosport, Milenkovic, la Fiorentina non vuole cederlo. Il Milan ci prova, ecco la proposta ai viola

15 agosto 2020 12:46

Di Marzio, il Milan vuole Milenkovic, contatti avviati. I rossoneri vogliono inserire Paquetà nella trattativa ma la Fiorentina...

13 agosto 2020 23:18

Tuttosport, Milan in pressing su Milenkovic ma Commisso alza il muro. Per lasciarlo andare chiede...

10 agosto 2020 10:45

Paquetà, la sua valutazione crolla, Milan preoccupato. La pista Fiorentina si è raffreddata

08 agosto 2020 18:29

Nazione, Fiorentina partita la caccia al regista: Nainggolan è la prima scelta di Iachini. Le alternative...

07 agosto 2020 08:45

Tuttosport conferma, il Milan vuole Chiesa. Verrà inserito Paquetà nella trattativa?

06 agosto 2020 19:19

CorSport, Paquetà per il Milan è un problema: può arrivare alla Fiorentina grazie all'inserimento di Milenkovic?

05 agosto 2020 11:36

Tuttosport, il Milan vuole mettere a segno il doppio colpo Milenkovic-Chiesa. Paquetà...

04 agosto 2020 08:59

TMW, Dell'Orco, Paquetà, Petriccione e Belotti nel mirino dei viola. Suggestione Roca

31 luglio 2020 11:14

Sport Mediaset, il Milan piomba su Chiesa, possibile scambio con Leao

30 luglio 2020 10:15

Sportmediaset, il Milan vuole Milenkovic, ipotesi scambio di prestiti con Paquetà. Serve l'ok del trequartista

28 luglio 2020 17:42

Milenkovic-Ramadani-Rebic-Paquetà: che intreccio di mercato tra Fiorentina e Milan

24 luglio 2020 10:54

Tuttosport, Pessina piace alla Fiorentina. Juric tentato dai viola. Paquetà-Milenkovic? Il Milan vuole lo scambio"

07 luglio 2020 10:40

Nazione, il Milan vuole Milenkovic, offerta in arrivo. Paquetà piace. Belotti costa tanto

06 luglio 2020 10:22

Nazione, il prezzo di Milenkovic grazie a Kumbulla schizza a 35 milioni. Milan in pole, inserisce Paquetà?

30 giugno 2020 09:50

Cor. Sera conferma, Milenkovic vicino al Milan. Chiesti 40 milioni, i rossoneri offrono Paquetà

29 giugno 2020 14:26

Nazione, la Fiorentina prepara l'offerta concreta per Paquetà ma occhio al PSG

22 giugno 2020 08:19

Bucchioni: "Scettico su Thiago Silva. Paquetà? Lo prenderei. Fiorentina interessata a Bellotti. Belotti..."

19 giugno 2020 17:47

Nazione, Tonali è il sogno della Fiorentina nonostante i 50 milioni rifiutati. L'alternativa è Paquetà

17 giugno 2020 09:55

Tuttosport, per Milenkovic la Fiorentina chiede 35 milioni. Paquetà? Cartellino in parte ammortizzato

16 giugno 2020 11:09

Nazione, Paquetà ora è un affare, a 30 milioni si può chiudere. Berardi? Lui no

15 giugno 2020 11:45

Sportmediaset, Milenkovic nel mirino del Milan: i rossoneri pensano allo scambio con Paquetà

14 giugno 2020 18:51

Di Gennaro: "La Fiorentina non deve vendere per forza. Paquetà non lo prenderei, c'è già Castrovilli"

10 giugno 2020 23:37

Tuttosport, la Fiorentina potrebbe tornare all'assalto per Paquetà, c'è anche il Benfica sul brasiliano

07 giugno 2020 13:39

Commisso contro tutti, Napoli e Milan vogliono Milenkovic ma è arrivata la risposta del patron viola

04 giugno 2020 18:27

TMW, Il Milan ha messo Paquetà sul mercato: Fiorentina in pole ma lui vuole una big

01 giugno 2020 20:27

Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina

01 giugno 2020 10:58

Gazzetta, Paquetà potrebbe aprire alla Fiorentina ma il Milan non lo svende, vuole almeno 30 milioni

31 maggio 2020 11:21

Repubblica, Paquetà alla Fiorentina? Il Milan potrebbe richiedere Milenkovic

25 maggio 2020 09:41

Gazzetta, Paquetà, il suo futuro è ad un bivio: la Fiorentina continua a corteggiare il centrocampista

24 maggio 2020 12:52

Teotino: "Paquetà per Milenkovic? È una buona operazione! Commisso? In Italia ti passa la voglia di investire"

21 maggio 2020 23:12

CorSport, Fiorentina pronta all'assalto per Paquetà: il Milan chiede 25-28 milioni, idea contropartita

21 maggio 2020 12:18

Commisso avverte Firenze: "Paquetà e Belotti? Senza stadio di proprietà non si possono avere buoni giocatori"

19 maggio 2020 11:45

Repubblica, Tutto gira intorno a Chiesa: se lui parte, Commisso studia il grande colpo Belotti

18 maggio 2020 10:54

Gazzetta, Paquetà-Milan ai saluti? Fiorentina e Benfica aspettano dietro l’angolo

18 maggio 2020 10:27

Nazione, Paquetà la grande occasione: può arrivare in prestito con obbligo di riscatto

13 maggio 2020 09:47

Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi

13 maggio 2020 09:29

Paquetà alla Fiorentina? Lui si dice fedele al Milan: "È la mia nuova casa. Voglio vincere qui"

12 maggio 2020 20:51

Graziani vuole Paquetà: "Per lui sacrificherei Lirola. 30milioni per Milenkovic? A certe cifre si cede.."

12 maggio 2020 18:17

Schira: "La Fiorentina offre Lirola per Paquetà. Ma i rossoneri chiedono Chiesa o Milenkovic"

12 maggio 2020 13:58

Schira: "La Fiorentina fa sul serio per Paquetà, pronta ad inserire Lirola come contropartita"

11 maggio 2020 23:54

TMW, La Fiorentina tenterà di piazzare il doppio colpo Paquetà - De Paul: l'argentino vale 35 milioni

11 maggio 2020 18:44

Repubblica, Paquetà Fiorentina vigile ma occhio al PSG. Nainggolan? Può anche restare all’Inter

11 maggio 2020 09:53

Corriere Fiorentino, Viola a caccia di rinforzi: Cutrone sotto esame, futuro lontano da Firenze?

10 maggio 2020 11:10

Ceccarini: "Paquetà lascerà il Milan, la Fiorentina è fortemente interessata"

09 maggio 2020 15:21

Sconcerti: "Paquetà è da prendere immediatamente. Belotti? Per lui è stata già fatta un'offerta"

08 maggio 2020 00:40

Iniziata la trattativa tra il Milan e la Fiorentina per Paquetà, il brasiliano ha dato il via libera

07 maggio 2020 18:48

La Fiorentina vuole Paquetà, tutto vero. Il Milan cerca un prestito con riscatto. Chiesto Dragowski

06 maggio 2020 16:49

Adesso Paquetà ha cambiato idea, vuole la Fiorentina. La società viola ha l'ok dal Milan. I dettagli

06 maggio 2020 00:47

Gazzetta, Il primo obiettivo della Fiorentina è Paquetà: può approdare a Firenze

05 maggio 2020 10:20

Repubblica, Futuro di Chiesa in bilico? La Fiorentina pronta a gettarsi su Paquetà e De Paul

04 maggio 2020 10:52

Schira: "Fiorentina in pressing su Paquetà: contatti continui con il suo agente, per il Milan non è incedibile"

30 aprile 2020 10:48

La Fiorentina progetta un centrocampo da sogno, si puntano Bonaventura e Nainggolan. Paquetà...

16 aprile 2020 14:51

Graziani: "Malinovskyi lo prenderei subito ma come Belotti costano troppo per la Fiorentina"

16 aprile 2020 00:11

Mediaset, Fiorentina in pole per Paquetà, costa 30 milioni. Il Milan offre scambio con Castrovilli

13 aprile 2020 14:38

Gazzetta, Paquetà+Bonaventura, la Fiorentina proverà a piazzare il doppio colpo per il centrocampo

28 marzo 2020 11:24

Di Gennaro: "L'idea Malinovskyi mi stuzzica. Ribery vicino alla porta? Montella ha azzeccato la scelta"

23 marzo 2020 20:06

Repubblica, idea trequartista: Paquetá, De Paul e Malinovskyi nel mirino dei viola

23 marzo 2020 10:55

Barone: "Commisso ha già speso 300 milioni. Amrabat? È stata una trattativa difficile. Complimenti a Pradè"

31 gennaio 2020 21:12

Pedullà: "Paquetà alla Fiorentina è una trattativa bloccata perché il brasiliano non vuole lasciare il Milan"

31 gennaio 2020 00:17

Milan e Fiorentina hanno trovato l'accordo per Paquetà in viola, si deve convincere il calciatore

30 gennaio 2020 19:54

La Fiorentina aveva chiuso col Milan per Paquetà. La trattativa è ferma per le perplessità del giocatore

30 gennaio 2020 14:56

Trattativa calda per Paquetà alla Fiorentina, a Firenze solo se il Milan accetta un diritto di riscatto. Le ultime

30 gennaio 2020 10:25

La Fiorentina si rifà il centrocampo. Dopo Amrabat e Duncan, tutto su Paquetà. I dettagli

30 gennaio 2020 00:35

Fiorentina scatenata, chiesto Paquetà, si aspetta la risposta del Milan. Ai dettagli anche Amrabat, Kouame e Duncan

29 gennaio 2020 17:02

Da Milano, Bernardeschi può essere la pedina di scambio per Paquetà alla Juve. I dettagli

27 gennaio 2020 14:15

TMW, Paquetà ha chiesto di non essere convocato dal Milan nel prossimo match. Il suo agente...

23 gennaio 2020 21:01

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